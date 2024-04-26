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По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта
По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта - РИА Новости Крым, 26.04.2024
По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта
Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T16:17
2024-04-26T16:17
2024-04-26T16:18
"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. В больницах на сегодняшний день остаются 34 пострадавших, двое из них – в крайне тяжелом состоянии.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Всего по делу арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, в том числе пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиВопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИДЛавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса"
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"крокус сити холл", новости, терроризм, россия, общество
По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта
Задержан еще один фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"
16:17 26.04.2024 (обновлено: 16:18 26.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту теракта в "Крокусе", задержан еще один фигурант", — говорится в сообщении.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. В больницах на сегодняшний день остаются 34 пострадавших, двое из них – в крайне тяжелом состоянии.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Всего по делу арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, в том числе пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил
, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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