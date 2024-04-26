https://crimea.ria.ru/20240426/po-delu-o-terakte-v-krokuse-zaderzhali-esche-odnogo-figuranta-1136890891.html

По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта

По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта - РИА Новости Крым, 26.04.2024

По делу о теракте в "Крокусе" задержали еще одного фигуранта

Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T16:17

2024-04-26T16:17

2024-04-26T16:18

"крокус сити холл"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает РИА Новости.Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. В больницах на сегодняшний день остаются 34 пострадавших, двое из них – в крайне тяжелом состоянии.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Всего по делу арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, в том числе пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Читайте также на РИА Новости Крым:Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистамиВопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИДЛавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", новости, терроризм, россия, общество