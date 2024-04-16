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Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами
Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами
Следствие по теракту в "Крокус Сити Холле" подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей этого преступления с националистами на... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T13:43
2024-04-16T13:43
2024-04-16T13:43
николай патрушев
"крокус сити холл"
новости
национализм
украина
терроризм
совет безопасности россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Следствие по теракту в "Крокус Сити Холле" подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей этого преступления с националистами на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.Патрушев заверил, что исполнители, пособники и организаторы этого кровавого теракта "понесут заслуженное наказание, где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы преступления".Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. В больницах на сегодняшний день остаются 34 пострадавших, двое из них – в крайне тяжелом состоянии.Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Всего по делу арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, в том числе пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.Читайте также на РИА Новости Крым:Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницахВопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИДЛавров призвал БРИКС активизировать работу по антитеррору после "Крокуса"
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николай патрушев, "крокус сити холл", новости, национализм, украина, терроризм, совет безопасности россии
Подтверждена связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами
Связь исполнителей теракта в Крокусе с украинскими националистами подтверждена – Патрушев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Следствие по теракту в "Крокус Сити Холле" подтвердило и процессуально закрепляет связь непосредственных исполнителей этого преступления с националистами на Украине. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.
"Ярким примером бесчеловечности, лютой ненависти к нашей стране является совершение 22 марта теракта в "Крокус Сити", приведшего к массовым человеческим жертвам. В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами", – цитирует РИА Новости секретаря Совбеза РФ.
Патрушев заверил, что исполнители, пособники и организаторы этого кровавого теракта "понесут заслуженное наказание, где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы преступления".
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. В больницах на сегодняшний день остаются 34 пострадавших, двое из них – в крайне тяжелом состоянии.
Четверых нападавших – непосредственных исполнителей теракта – силовики задержали в Брянской области в первые часы после трагедии. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Всего по делу арестованы 11 обвиняемых в совершении теракта, в том числе пособников, которые переводили деньги на покупку оружия и транспорта террористам, а также занимались вербовкой пособников и финансированием исполнителей.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил
, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
Также он отметил, что террористический акт в "Крокусе" свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и их западными кураторами членов международного террористического подполья.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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