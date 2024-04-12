https://crimea.ria.ru/20240412/murashko-34-postradavshikh-v-krokuse-ostayutsya-v-bolnitsakh-1136513855.html
Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокусе", двое из них в крайне тяжелом состоянии, четверо, в том числе один ребенок, в тяжелом, заявил РИА... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T19:13
2024-04-12T19:13
2024-04-12T19:24
"крокус сити холл"
михаил мурашко
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокусе", двое из них в крайне тяжелом состоянии, четверо, в том числе один ребенок, в тяжелом, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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"крокус сити холл", михаил мурашко, теракт, общество, новости, минздрав рф
Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах, двое в крайне тяжелом состоянии
19:13 12.04.2024 (обновлено: 19:24 12.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокусе", двое из них в крайне тяжелом состоянии, четверо, в том числе один ребенок, в тяжелом, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"На стационарном лечении остаются 34 пострадавших в "Крокус Сити Холле". Состояние двоих из них крайне тяжелое, врачи борются за их жизни. Еще четверо - в тяжелом состоянии, в том числе один ребенок", - сказал Мурашко.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.