https://crimea.ria.ru/20240412/murashko-34-postradavshikh-v-krokuse-ostayutsya-v-bolnitsakh-1136513855.html

Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах

Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах

В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокусе", двое из них в крайне тяжелом состоянии, четверо, в том числе один ребенок, в тяжелом, заявил РИА... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T19:13

2024-04-12T19:13

2024-04-12T19:24

"крокус сити холл"

михаил мурашко

теракт

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минздрав рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. В больницах остаются 34 пострадавших при теракте в "Крокусе", двое из них в крайне тяжелом состоянии, четверо, в том числе один ребенок, в тяжелом, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://crimea.ria.ru/20240412/vopros-prichastnosti-zapada-k-teraktu-v-krokuse-ostaetsya-otkrytym--mid-1136512177.html

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2024

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"крокус сити холл", михаил мурашко, теракт, общество, новости, минздрав рф