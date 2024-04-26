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Турция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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https://crimea.ria.ru/20240426/turtsiya-mozhet-silno-postradat-ot-obstrelov-zaes---ekspert-1136893995.html
Турция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт
Турция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Турция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт
Турция могла бы попытаться прекратить бесконечные обстрелы Запорожской атомной станции в Энергодаре, тем самым защитив своих граждан от возможной радиационной... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T18:17
2024-04-26T18:17
эксклюзивы риа новости крым
заэс (запорожская атомная электростанция)
турция
обстрелы всу
украина
россия
мнения
общество
окай депрем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Турция могла бы попытаться прекратить бесконечные обстрелы Запорожской атомной станции в Энергодаре, тем самым защитив своих граждан от возможной радиационной опасности. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым выразил турецкий общественный деятель и политолог Окай Депрем.Депрем напомнил, что в 1986 году его родная страна пережила печальный опыт Чернобыльской катастрофы, когда ветер принес радиоактивные дождевые облака в причерноморские регионы Турции, и они пролились дождем над страной.По его словам, как минимум, необходимо говорить о приостановлении обстрелов Запорожской атомной станции украинской стороной. Это вполне реально, так как Турция поддерживает активные отношения с киевским режимом. И эти отношения – хорошая возможность, ими надо пользоваться, чтобы прекратить бесконечные обстрелы ЗАЭС.При этом Депрем убежден, что фактически Турция, поставляя ту или иную военную технику Украине, подвергает себя и свое население угрозе.В Крыму в эти дни проходит второй международный Ялтинский экологический форум "Zа наше будущее". В ходе заседаний на нем иностранные специалисты в области экологии выразили серьезную обеспокоенность действиями киевского режима, в частности обстрелами ЗАЭС и применением боеприпасов с обедненным ураном, поскольку проблема может стать международной.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад занимается ядерным шантажом – МИД о требовании вернуть Киеву ЗАЭС38 лет спустя: как Киев ведет мир к повторению трагедии ЧернобыляТехногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
турция
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заэс (запорожская атомная электростанция), турция, обстрелы всу, украина, россия, мнения, общество, окай депрем
Турция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт

Турция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт

18:17 26.04.2024
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Турция могла бы попытаться прекратить бесконечные обстрелы Запорожской атомной станции в Энергодаре, тем самым защитив своих граждан от возможной радиационной опасности. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым выразил турецкий общественный деятель и политолог Окай Депрем.
Депрем напомнил, что в 1986 году его родная страна пережила печальный опыт Чернобыльской катастрофы, когда ветер принес радиоактивные дождевые облака в причерноморские регионы Турции, и они пролились дождем над страной.
"Турция тогда напрямую пострадала. И в угрозе аналогичной катастрофы у страны не должно быть никакого права спокойно ждать развития событий. У Турции есть огромная ответственность и влияние, которым нужно пользоваться для защиты своих же граждан", - считает общественный деятель.
По его словам, как минимум, необходимо говорить о приостановлении обстрелов Запорожской атомной станции украинской стороной. Это вполне реально, так как Турция поддерживает активные отношения с киевским режимом. И эти отношения – хорошая возможность, ими надо пользоваться, чтобы прекратить бесконечные обстрелы ЗАЭС.
При этом Депрем убежден, что фактически Турция, поставляя ту или иную военную технику Украине, подвергает себя и свое население угрозе.
В Крыму в эти дни проходит второй международный Ялтинский экологический форум "Zа наше будущее". В ходе заседаний на нем иностранные специалисты в области экологии выразили серьезную обеспокоенность действиями киевского режима, в частности обстрелами ЗАЭС и применением боеприпасов с обедненным ураном, поскольку проблема может стать международной.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Запад занимается ядерным шантажом – МИД о требовании вернуть Киеву ЗАЭС
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Техногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ТурцияОбстрелы ВСУУкраинаРоссияМненияОбществоОкай Депрем
 
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