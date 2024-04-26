https://crimea.ria.ru/20240426/turtsiya-mozhet-silno-postradat-ot-obstrelov-zaes---ekspert-1136893995.html

Турция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт

Турция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Турция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт

Турция могла бы попытаться прекратить бесконечные обстрелы Запорожской атомной станции в Энергодаре, тем самым защитив своих граждан от возможной радиационной... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T18:17

2024-04-26T18:17

2024-04-26T18:17

эксклюзивы риа новости крым

заэс (запорожская атомная электростанция)

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Турция могла бы попытаться прекратить бесконечные обстрелы Запорожской атомной станции в Энергодаре, тем самым защитив своих граждан от возможной радиационной опасности. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым выразил турецкий общественный деятель и политолог Окай Депрем.Депрем напомнил, что в 1986 году его родная страна пережила печальный опыт Чернобыльской катастрофы, когда ветер принес радиоактивные дождевые облака в причерноморские регионы Турции, и они пролились дождем над страной.По его словам, как минимум, необходимо говорить о приостановлении обстрелов Запорожской атомной станции украинской стороной. Это вполне реально, так как Турция поддерживает активные отношения с киевским режимом. И эти отношения – хорошая возможность, ими надо пользоваться, чтобы прекратить бесконечные обстрелы ЗАЭС.При этом Депрем убежден, что фактически Турция, поставляя ту или иную военную технику Украине, подвергает себя и свое население угрозе.В Крыму в эти дни проходит второй международный Ялтинский экологический форум "Zа наше будущее". В ходе заседаний на нем иностранные специалисты в области экологии выразили серьезную обеспокоенность действиями киевского режима, в частности обстрелами ЗАЭС и применением боеприпасов с обедненным ураном, поскольку проблема может стать международной.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад занимается ядерным шантажом – МИД о требовании вернуть Киеву ЗАЭС38 лет спустя: как Киев ведет мир к повторению трагедии ЧернобыляТехногенная катастрофа ХХ века – годовщина аварии на Чернобыльской АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

турция

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), турция, обстрелы всу, украина, россия, мнения, общество, окай депрем