Турция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт
Турция может сильно пострадать от обстрелов ЗАЭС - эксперт
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Турция могла бы попытаться прекратить бесконечные обстрелы Запорожской атомной станции в Энергодаре, тем самым защитив своих граждан от возможной радиационной опасности. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым выразил турецкий общественный деятель и политолог Окай Депрем.
Депрем напомнил, что в 1986 году его родная страна пережила печальный опыт Чернобыльской катастрофы, когда ветер принес радиоактивные дождевые облака в причерноморские регионы Турции, и они пролились дождем над страной.
"Турция тогда напрямую пострадала. И в угрозе аналогичной катастрофы у страны не должно быть никакого права спокойно ждать развития событий. У Турции есть огромная ответственность и влияние, которым нужно пользоваться для защиты своих же граждан", - считает общественный деятель.
По его словам, как минимум, необходимо говорить о приостановлении обстрелов Запорожской атомной станции украинской стороной. Это вполне реально, так как Турция поддерживает активные отношения с киевским режимом. И эти отношения – хорошая возможность, ими надо пользоваться, чтобы прекратить бесконечные обстрелы ЗАЭС.
При этом Депрем убежден, что фактически Турция, поставляя ту или иную военную технику Украине, подвергает себя и свое население угрозе.
В Крыму в эти дни проходит второй международный Ялтинский экологический форум "Zа наше будущее". В ходе заседаний на нем иностранные специалисты в области экологии выразили серьезную обеспокоенность действиями киевского режима, в частности обстрелами ЗАЭС и применением боеприпасов с обедненным ураном, поскольку проблема может стать международной.
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