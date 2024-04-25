https://crimea.ria.ru/20240425/ekoforum-v-yalte-zarubezhnye-ekologi-obespokoeny-deystviyami-kieva-1136848127.html

Экофорум в Ялте: зарубежные экологи обеспокоены действиями Киева

Экофорум в Ялте: зарубежные экологи обеспокоены действиями Киева - РИА Новости Крым, 25.04.2024

Экофорум в Ялте: зарубежные экологи обеспокоены действиями Киева

Иностранные специалисты в области экологии всерьез обеспокоены действиями киевского режима, в частности обстрелами ЗАЭС и применением боеприпасов с обедненным... РИА Новости Крым, 25.04.2024

2024-04-25T14:41

2024-04-25T14:41

2024-04-25T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Иностранные специалисты в области экологии всерьез обеспокоены действиями киевского режима, в частности обстрелами ЗАЭС и применением боеприпасов с обедненным ураном, поскольку проблема может стать международной. Об этом в день открытия Ялтинского экологического форума "Zа наше будущее" РИА Новости Крым рассказал руководитель Представительства МИД России в Симферополе Артем Березовский.По его словам, вопросы, которые в рамках форума предстоит обсудить его участникам, касаются возможных вариантов решения актуальных экологических проблем, в частности, связанных с преступлениями киевского режима, учитывая обстрелы Запорожской атомной электростанции и применение ВСУ боеприпасов с обедненным ураном.Серия атак на ЗАЭС многократно усилила риск ядерной аварии – МАГАТЭ >>Глава представительства подчеркивает: серьезность угрозы вызывает опасения у международных специалистов, многие из которых не смогли присутствовать на форуме из-за логистических трудностей или же по причине недружественной политики "бывших западных партнеров".Международный экологический форум "Zа наше будущее" проходит в Крыму во второй раз. Его участниками стали общественные деятели, эксперты, ученые, экологи. Им предстоит обсудить актуальные аспекты нанесенного киевским режимом вреда Крымскому полуострову и новым регионам России. В завершение форума его участники примут резолюцию, в которой будут отражены итоги работы специалистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад занимается ядерным шантажом – МИД о требовании вернуть Киеву ЗАЭСКак ртуть и свинец: чем особенно опасны урановые снарядыПатрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбу

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ялта, артем березовский, экологический форум "zа наше будущее", украина, экология, безопасность, новости крыма