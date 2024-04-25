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Экофорум в Ялте: зарубежные экологи обеспокоены действиями Киева
Экофорум в Ялте: зарубежные экологи обеспокоены действиями Киева - РИА Новости Крым, 25.04.2024
Экофорум в Ялте: зарубежные экологи обеспокоены действиями Киева
Иностранные специалисты в области экологии всерьез обеспокоены действиями киевского режима, в частности обстрелами ЗАЭС и применением боеприпасов с обедненным... РИА Новости Крым, 25.04.2024
2024-04-25T14:41
2024-04-25T14:41
2024-04-25T14:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Иностранные специалисты в области экологии всерьез обеспокоены действиями киевского режима, в частности обстрелами ЗАЭС и применением боеприпасов с обедненным ураном, поскольку проблема может стать международной. Об этом в день открытия Ялтинского экологического форума "Zа наше будущее" РИА Новости Крым рассказал руководитель Представительства МИД России в Симферополе Артем Березовский.По его словам, вопросы, которые в рамках форума предстоит обсудить его участникам, касаются возможных вариантов решения актуальных экологических проблем, в частности, связанных с преступлениями киевского режима, учитывая обстрелы Запорожской атомной электростанции и применение ВСУ боеприпасов с обедненным ураном.Серия атак на ЗАЭС многократно усилила риск ядерной аварии – МАГАТЭ >>Глава представительства подчеркивает: серьезность угрозы вызывает опасения у международных специалистов, многие из которых не смогли присутствовать на форуме из-за логистических трудностей или же по причине недружественной политики "бывших западных партнеров".Международный экологический форум "Zа наше будущее" проходит в Крыму во второй раз. Его участниками стали общественные деятели, эксперты, ученые, экологи. Им предстоит обсудить актуальные аспекты нанесенного киевским режимом вреда Крымскому полуострову и новым регионам России. В завершение форума его участники примут резолюцию, в которой будут отражены итоги работы специалистов.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад занимается ядерным шантажом – МИД о требовании вернуть Киеву ЗАЭСКак ртуть и свинец: чем особенно опасны урановые снарядыПатрушев пригрозил Украине трибуналом за попытку взорвать "грязную" бомбу
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крым, ялта, артем березовский, экологический форум "zа наше будущее", украина, экология, безопасность, новости крыма
Экофорум в Ялте: зарубежные экологи обеспокоены действиями Киева
На экофоруме в Крыму международные эксперты обсудят действия киевского режима
14:41 25.04.2024 (обновлено: 14:45 25.04.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Иностранные специалисты в области экологии всерьез обеспокоены действиями киевского режима, в частности обстрелами ЗАЭС и применением боеприпасов с обедненным ураном, поскольку проблема может стать международной. Об этом в день открытия Ялтинского экологического форума "Zа наше будущее" РИА Новости Крым
рассказал руководитель Представительства МИД России в Симферополе Артем Березовский.
"Важность форума заложена в его названии - "Zа наше будущее", потому что экологические вопросы касаются каждого человека, каждой страны - здесь нет границ. В этой связи на форум прибыли представители Китая, Турции, Финляндии, Сербия, в онлайн режиме присутствуют Австрия и Канада", - перечислил Березовский.
По его словам, вопросы, которые в рамках форума предстоит обсудить его участникам, касаются возможных вариантов решения актуальных экологических проблем, в частности, связанных с преступлениями киевского режима, учитывая обстрелы Запорожской атомной электростанции и применение ВСУ боеприпасов с обедненным ураном.
Глава представительства подчеркивает: серьезность угрозы вызывает опасения у международных специалистов, многие из которых не смогли присутствовать на форуме из-за логистических трудностей или же по причине недружественной политики "бывших западных партнеров".
"Несмотря на давление со стороны западных политиков, иностранные специалисты понимают всю серьезность тех угроз, которые несут действия киевского режима, и считают важным говорить об этом, поскольку риски реально высокие. Эти вещи на самом деле очевидны. Те, кто пытается эти причины замолчать, - скорее всего причастны к этим вещам", - убежден Березовский.
Международный экологический форум "Zа наше будущее" проходит в Крыму во второй раз. Его участниками стали общественные деятели, эксперты, ученые, экологи. Им предстоит обсудить актуальные аспекты нанесенного киевским режимом вреда Крымскому полуострову и новым регионам России. В завершение форума его участники примут резолюцию, в которой будут отражены итоги работы специалистов.
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