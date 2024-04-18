https://crimea.ria.ru/20240418/trebovanie-peredat-kontrol-nad-zaporozhskoy-aes-kievu--yadernyy-shantazh-1136654820.html

Запад занимается ядерным шантажом – МИД о требовании вернуть Киеву ЗАЭС

Запад занимается ядерным шантажом – МИД о требовании вернуть Киеву ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Запад занимается ядерным шантажом – МИД о требовании вернуть Киеву ЗАЭС

Западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T13:18

2024-04-18T13:18

2024-04-18T13:43

заэс (запорожская атомная электростанция)

министерство иностранных дел рф (мид рф)

новости

мария захарова

запорожская область

россия

ядерная энергетика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически подтвердили, что занимаются ядерным шантажом, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Сами того не замечая, они (коллективный Запад – ред.) высказались в форме ультиматума, подчеркнула представитель МИД."Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать". Конец цитаты. Мне кажется, красноречиво говорит о том, что происходит. Они не только публично признались в том, что Украина является источником угроз безопасности станции, но и фактически подтвердили свое соучастие в опасных нападениях на этот объект. Самое главное – они подтвердили, что занимаются шантажом, только с одним нюансом – этот шантаж ядерный", – подчеркнула Захарова.В четверг корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала был атакован беспилотником ВСУ."Уже две недели ВСУ атакует как город Энергодар, так и Запорожскую атомную станцию. Бьют как по станции, так и по объектам ее инфраструктуры. Тем самым создавая угрозу ядерной безопасности", – уточняют на Запорожской АЭС.Корпус с уникальным тренажерным центром электростанции также был атакован украинским беспилотником 9 апреля.13 апреля украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭС"Запад взводит курок": чего добился Киев обстрелами ЗАЭСГросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, мария захарова, запорожская область, россия, ядерная энергетика