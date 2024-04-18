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Запад занимается ядерным шантажом – МИД о требовании вернуть Киеву ЗАЭС
Запад занимается ядерным шантажом – МИД о требовании вернуть Киеву ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Запад занимается ядерным шантажом – МИД о требовании вернуть Киеву ЗАЭС
Западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T13:18
2024-04-18T13:18
2024-04-18T13:43
заэс (запорожская атомная электростанция)
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новости
мария захарова
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически подтвердили, что занимаются ядерным шантажом, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Сами того не замечая, они (коллективный Запад – ред.) высказались в форме ультиматума, подчеркнула представитель МИД."Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать". Конец цитаты. Мне кажется, красноречиво говорит о том, что происходит. Они не только публично признались в том, что Украина является источником угроз безопасности станции, но и фактически подтвердили свое соучастие в опасных нападениях на этот объект. Самое главное – они подтвердили, что занимаются шантажом, только с одним нюансом – этот шантаж ядерный", – подчеркнула Захарова.В четверг корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала был атакован беспилотником ВСУ."Уже две недели ВСУ атакует как город Энергодар, так и Запорожскую атомную станцию. Бьют как по станции, так и по объектам ее инфраструктуры. Тем самым создавая угрозу ядерной безопасности", – уточняют на Запорожской АЭС.Корпус с уникальным тренажерным центром электростанции также был атакован украинским беспилотником 9 апреля.13 апреля украинский дрон-камикадзе атаковал первый микрорайон Энергодара в Запорожской области.Читайте также на РИА Новости Крым:В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭС"Запад взводит курок": чего добился Киев обстрелами ЗАЭСГросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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заэс (запорожская атомная электростанция), министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, мария захарова, запорожская область, россия, ядерная энергетика
Запад занимается ядерным шантажом – МИД о требовании вернуть Киеву ЗАЭС
Захарова назвала требование передать контроль над Запорожской АЭС Киеву ядерным шантажом
13:18 18.04.2024 (обновлено: 13:43 18.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически подтвердили, что занимаются ядерным шантажом, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"15 апреля состоялся брифинг Совбеза ООН в связи с имевшими место в начале месяца украинскими атаками на ЗАЭС. Этот брифинг наглядно продемонстрировал, что возглавляемый США коллективный Запад продолжает создавать вокруг Украины так называемый ореол вседозволенности, закрывают глаза на любые преступления киевского режима в отношении ЗАЭС и, конечно, персонала. Однако в этот раз западные страны, похоже, совсем заигрались и буквально выдали себя и режим Зеленского", – сказала она в ходе брифинга в четверг.
Сами того не замечая, они (коллективный Запад – ред.) высказались в форме ультиматума, подчеркнула представитель МИД.
"Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать". Конец цитаты. Мне кажется, красноречиво говорит о том, что происходит. Они не только публично признались в том, что Украина является источником угроз безопасности станции, но и фактически подтвердили свое соучастие в опасных нападениях на этот объект. Самое главное – они подтвердили, что занимаются шантажом, только с одним нюансом – этот шантаж ядерный", – подчеркнула Захарова.
В четверг корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала был атакован
беспилотником ВСУ.
"Уже две недели ВСУ атакует как город Энергодар, так и Запорожскую атомную станцию. Бьют как по станции, так и по объектам ее инфраструктуры. Тем самым создавая угрозу ядерной безопасности", – уточняют на Запорожской АЭС.
Корпус с уникальным тренажерным центром электростанции также был атакован
украинским беспилотником 9 апреля.
13 апреля украинский дрон-камикадзе атаковал
первый микрорайон Энергодара в Запорожской области.
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