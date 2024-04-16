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В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 16.04.2024
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В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭС
В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 16.04.2024
В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭС
ООН не может определить источник атак на Запорожскую АЭС, так как не располагает необходимыми криминалистическими возможностями и мандатом. Такое заявление в... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T21:52
2024-04-16T21:56
оон
заэс (запорожская атомная электростанция)
антониу гутерриш
новости
политика
ядерная энергетика
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. ООН не может определить источник атак на Запорожскую АЭС, так как не располагает необходимыми криминалистическими возможностями и мандатом. Такое заявление в ходе брифинга сделал представитель генсека организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.В понедельник 15 апреля в ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал МАГАТЭ прямо указать, кто является источником атак по Запорожской атомной электростанции. Он указал, что во время доклада гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего выступления осудил безрассудные атаки на Запорожскую АЭС и призвал их прекратить, однако использовал обезличенные фразы, говоря об источниках атак на станцию.При этом, по словам Небензи, коллективный Запад, призывая Россию покинуть Запорожскую АЭС, не только выдал режим Зеленского, но и сам признался в соучастии в этих ударах.Атаки киевского режима на Запорожскую АЭСЗапорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Были ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.Читайте также на РИА Новости Крым:Гросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭСГросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварииМАГАТЭ: удар по ЗАЭС может нарушить систему защитной оболочки реактора
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РИА Новости Крым
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оон, заэс (запорожская атомная электростанция), антониу гутерриш, новости, политика, ядерная энергетика, запорожская область
В ООН не смогли определить источник атак на Запорожскую АЭС

В ООН заявили об отсутствии возможности определить источник атак по ЗАЭС

21:52 16.04.2024 (обновлено: 21:56 16.04.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости Крым. ООН не может определить источник атак на Запорожскую АЭС, так как не располагает необходимыми криминалистическими возможностями и мандатом. Такое заявление в ходе брифинга сделал представитель генсека организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, пишет РИА Новости.

"У нас нет криминалистических возможностей, чтобы сообщать об этих ударах. Нет их и у МАГАТЭ. У нас нет и мандата на расследования", – ответил Дюжаррик на вопрос, не считает ли Гутерриш, что организация должна знать, кто ответственен за удары по ЗАЭС.

В понедельник 15 апреля в ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал МАГАТЭ прямо указать, кто является источником атак по Запорожской атомной электростанции. Он указал, что во время доклада гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время своего выступления осудил безрассудные атаки на Запорожскую АЭС и призвал их прекратить, однако использовал обезличенные фразы, говоря об источниках атак на станцию.
При этом, по словам Небензи, коллективный Запад, призывая Россию покинуть Запорожскую АЭС, не только выдал режим Зеленского, но и сам признался в соучастии в этих ударах.

Атаки киевского режима на Запорожскую АЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.
7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Были ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.
8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.
9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.
В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.
11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.
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ООНЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Антониу ГутерришНовостиПолитикаЯдерная энергетикаЗапорожская область
 
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