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Небензя призвал прямо указать на источник атак по Запорожской АЭС

Небензя призвал прямо указать на источник атак по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Небензя призвал прямо указать на источник атак по Запорожской АЭС

Россия призывает МАГАТЭ прямо указать, кто является источником атак по Запорожской атомной электростанции. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН в понедельник... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T23:16

2024-04-15T23:16

2024-04-15T23:22

заэс (запорожская атомная электростанция)

василий небензя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Россия призывает МАГАТЭ прямо указать, кто является источником атак по Запорожской атомной электростанции. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН в понедельник заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.Он указал, что во время доклада гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси использовал обезличенные фразы, говоря об источниках атак на станцию."Призываем руководство МАГАТЭ признать очевидный факт и не заниматься словесной эквилибристикой, а указать на источник атак на Запорожскую АЭС, – сказал Небензя. – Это не политический вопрос. Сейчас это попросту вопрос безопасности станции и ядерной и радиационной безопасности Европы". Нерешительность секретариата агентства назвать вещи своими именами только поощряет киевские власти к дальнейшим чрезвычайно опасным действиям, резюмировал Небензя."При попустительстве своих западных спонсоров Украина на системной основе осуществляет безответственные и безрассудные атаки по ЗАЭС и прилегающим к ней территориям", - сказал Небензя.Он подчеркнул, что Москва прилагает все усилия для предотвращения угроз безопасности станции. И выразил надежду, что Запад проявит инстинкт самосохранения, поскольку при продолжении украинских атак по станции нельзя исключить ядерной катастрофы.Гросси во время своего выступления осудил безрассудные атаки на Запорожскую АЭС и призвал их прекратить, однако не указал, с какой стороны идут регулярные обстрелы станции.Атаки киевского режима на Запорожскую АЭСЗапорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Были ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад блокирует новости об ударах по Запорожской АЭС – ЗахароваГросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварииМАГАТЭ: удар по ЗАЭС может нарушить систему защитной оболочки реактора

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), василий небензя, магатэ, оон, совет безопасности оон, новости, безопасность, запорожская область