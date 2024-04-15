https://crimea.ria.ru/20240415/grossi-prizval-snizit-risk-yadernogo-intsidenta-na-zaporozhskoy-aes-1136576959.html
Гросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС
Гросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Гросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС
Необходимо предпринять все шаги, направленные на минимизацию риска ядерного инцидента на Запорожской АЭС. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T23:01
2024-04-15T23:01
2024-04-15T23:01
рафаэль гросси
магатэ
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Необходимо предпринять все шаги, направленные на минимизацию риска ядерного инцидента на Запорожской АЭС. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Глава МАГАТЭ напомнил, что эти установки необходимы для того, чтобы предотвратить крупную ядерную аварию со значительными радиологическими последствиями.План Гросси включает следующие принципы: запрет на размещение тяжелой военной техники и личного состава на АЭС; запрет на стрельбу с территории АЭС и в сторону электростанции; обеспечение безопасности; защита всех внешних линий электропередач; контроль за соблюдением этих принципов.Ранее Гросси заявил, что ядерная безопасность уже ослаблена и необходимо немедленно прекратить безрассудные атаки по станции, так как они существенно увеличивают риск радиологического инцидента.Все блоки Запорожской АЭС были переведены в режим "холодный останов" в субботу, 13 апреля. Днем ранее пресс-служба станции сообщила о начале планового перевода энергоблока №4 в данное состояние.Атаки киевского режима на Запорожскую АЭСЗапорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Были ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад блокирует новости об ударах по Запорожской АЭС – ЗахароваГросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварииМАГАТЭ: удар по ЗАЭС может нарушить систему защитной оболочки реактора
заэс (запорожская атомная электростанция)
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7 495 645-6601
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рафаэль гросси, магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, безопасность, новости
Гросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС
Гросси призвал сделать все для минимизации риска ядерного инцидента на Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Необходимо предпринять все шаги, направленные на минимизацию риска ядерного инцидента на Запорожской АЭС. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мы опасно приблизились к ядерной катастрофе. Сегодня мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы минимизировать риск инцидента, – сказал Гроссии и подчеркнул, – пять принципов, установленных в этом самом зале год назад, должны соблюдаться".
Глава МАГАТЭ напомнил, что эти установки необходимы для того, чтобы предотвратить крупную ядерную аварию со значительными радиологическими последствиями.
План Гросси включает следующие принципы: запрет на размещение тяжелой военной техники и личного состава на АЭС; запрет на стрельбу с территории АЭС и в сторону электростанции; обеспечение безопасности; защита всех внешних линий электропередач; контроль за соблюдением этих принципов.
Ранее Гросси заявил
, что ядерная безопасность уже ослаблена и необходимо немедленно прекратить безрассудные атаки по станции, так как они существенно увеличивают риск радиологического инцидента.
Все блоки Запорожской АЭС были переведены
в режим "холодный останов" в субботу, 13 апреля. Днем ранее пресс-служба станции сообщила
о начале планового перевода энергоблока №4 в данное состояние.
Атаки киевского режима на Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.
7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Были ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.
8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС
. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.
9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром
на электростанции. Удар пришелся по крыше.
В МИД России заявили
, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.
11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением
по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.
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