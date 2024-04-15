https://crimea.ria.ru/20240415/grossi-prizval-snizit-risk-yadernogo-intsidenta-na-zaporozhskoy-aes-1136576959.html

Гросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС

Гросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 15.04.2024

Гросси призвал снизить риск ядерного инцидента на Запорожской АЭС

Необходимо предпринять все шаги, направленные на минимизацию риска ядерного инцидента на Запорожской АЭС. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил... РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T23:01

2024-04-15T23:01

2024-04-15T23:01

рафаэль гросси

магатэ

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Необходимо предпринять все шаги, направленные на минимизацию риска ядерного инцидента на Запорожской АЭС. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Глава МАГАТЭ напомнил, что эти установки необходимы для того, чтобы предотвратить крупную ядерную аварию со значительными радиологическими последствиями.План Гросси включает следующие принципы: запрет на размещение тяжелой военной техники и личного состава на АЭС; запрет на стрельбу с территории АЭС и в сторону электростанции; обеспечение безопасности; защита всех внешних линий электропередач; контроль за соблюдением этих принципов.Ранее Гросси заявил, что ядерная безопасность уже ослаблена и необходимо немедленно прекратить безрассудные атаки по станции, так как они существенно увеличивают риск радиологического инцидента.Все блоки Запорожской АЭС были переведены в режим "холодный останов" в субботу, 13 апреля. Днем ранее пресс-служба станции сообщила о начале планового перевода энергоблока №4 в данное состояние.Атаки киевского режима на Запорожскую АЭСЗапорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Были ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад блокирует новости об ударах по Запорожской АЭС – ЗахароваГросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварииМАГАТЭ: удар по ЗАЭС может нарушить систему защитной оболочки реактора

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рафаэль гросси, магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, безопасность, новости