https://crimea.ria.ru/20240413/vse-bloki-zaporozhskoy-aes-perevedeny-v-rezhim-kholodnyy-ostanov-1136527032.html

Все блоки Запорожской АЭС переведены в режим "холодный останов"

Все блоки Запорожской АЭС переведены в режим "холодный останов" - РИА Новости Крым, 13.04.2024

Все блоки Запорожской АЭС переведены в режим "холодный останов"

Установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние "холодный останов" в субботу утром. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T15:14

2024-04-13T15:14

2024-04-13T15:14

заэс (запорожская атомная электростанция)

безопасность

запорожская область

магатэ

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Установка энергоблока № 4 Запорожской АЭС переведена в состояние "холодный останов" в субботу утром. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала станции.Уточняется, что работы были выполнены штатно и в соответствии с требованиями нормативной документации. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не зафиксировано.Радиационной фон на промышленной площадке, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения не изменился и находится в пределах природных значений.В ведомстве напомнили, что холодный останов - безопасное состояние реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. При этом продолжают действовать система отвода остаточных тепловыделений и вспомогательная система охлаждения.Накануне пресс-служба станции сообщила о начале планового перевода энергоблока №4 в данное состояние.Атаки киевского режима на Запорожскую АЭСЗапорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.С начала апреля ЗАЭС подвергается регулярным атакам со стороны Украины. Так, 5 апреля территорию станции атаковали украинские дроны, прилеты были зафиксированы в районе грузового порта и азотно-кислородной станции. Критически важная инфраструктура станции не пострадала, нарушений работы систем АЭС не произошло.7 апреля боевики с помощью ударных дронов атаковали энергоблок №6, учебно-тренировочный центр и столовую, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Также охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок №5.8 апреля ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС. Российскими военными был сбит дрон-камикадзе, он упал на кровлю 6-го энергоблока.9 апреля украинский беспилотник атаковал корпус с уникальным тренажерным центром на электростанции. Удар пришелся по крыше.В МИД России заявили, что Москва будет настаивать на необходимости получить от МАГАТЭ и других международных структур прямые, без каких-либо увиливаний, оценки действий украинского режима.11 апреля МАТАТЭ выступило с заявлением по поводу атак на Запорожскую АЭС. Как отметили в организации, нанесение ударов по станции привело к серьезной эскалации угроз ядерной безопасности, в связи с чем риск атомной катастрофы многократно усилился.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад блокирует новости об ударах по Запорожской АЭС – ЗахароваГросси признал близость ЗАЭС к ядерной аварииМАГАТЭ: удар по ЗАЭС может нарушить систему защитной оболочки реактора

https://crimea.ria.ru/20240413/ukrainskiy-dron-kamikadze-atakoval-energodar-1136526520.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, запорожская область, магатэ, новости