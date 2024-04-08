https://crimea.ria.ru/20240408/popytki-atak-prodolzhayutsya-ukrainskiy-dron-upal-na-6-y-energoblok-zaes-1136374094.html

Попытки атак продолжаются: украинский дрон упал на 6-й энергоблок ЗАЭС

Попытки атак продолжаются: украинский дрон упал на 6-й энергоблок ЗАЭС - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Попытки атак продолжаются: украинский дрон упал на 6-й энергоблок ЗАЭС

ВСУ в понедельник днем снова попытались атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T16:27

2024-04-08T16:27

2024-04-08T17:13

заэс (запорожская атомная электростанция)

новости

запорожская область

россия

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. ВСУ в понедельник днем снова попытались атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает пресс-служба станции в своем Telegram-канале.Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Но обстрелы станции и объектов ее инфраструктуры способны повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС, отметили в пресс-службе.И уточнили, что дрон, упавший на крышу машзала энергоблока N6, был обезврежен, детонация заряда не произошла. Оборудование и кровля машзала энергоблока не пострадала.В воскресенье ВСУ атаковали купол 6-го энергоблока ЗАЭС. Как рассказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, атака была предпринята ударным дроном. МАГАТЭ подтвердило повреждения на шестом энергоблоке ЗАЭС.Также в воскресенье украинские беспилотники-камикадзе обстреляли территорию ЗАЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. При этом за 20 минут до удара беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этого участка.Генеральный директор агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал атаку по территории Запорожской АЭС.В Росатоме заявили, что серия атак, которым подверглась Запорожская АЭС, была беспрецедентной, так как была создана прямая угроза безопасности станции. Три сотрудника получили ранения после удара ВСУ по Запорожской АЭС, один из них находится в тяжелом состоянии.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.

https://crimea.ria.ru/20240405/na-zaes-vozmozhno-chp-posle-otklyucheniya-reaktora--ekspert-1136312425.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, россия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)