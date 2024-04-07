https://crimea.ria.ru/20240407/vsu-udarili-po-kupolu-6-go-energobloka-zaporozhskoy-aes-1136347705.html
ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС
ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 07.04.2024
ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС
ВСУ атаковали купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T16:07
2024-04-07T16:07
2024-04-07T16:24
новости
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.В пресс-службе также отметили, что радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории не изменился, он не превышает естественных фоновых природных значений.В воскресенье украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.
https://crimea.ria.ru/20240405/na-zaes-vozmozhno-chp-posle-otklyucheniya-reaktora--ekspert-1136312425.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, магатэ, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
ВСУ ударили по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС
ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС
16:07 07.04.2024 (обновлено: 16:24 07.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали купол 6-го энергоблока Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
"Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано", – сказано в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что радиационный фон на станции и прилегающей к ней территории не изменился, он не превышает естественных фоновых природных значений.
В воскресенье украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС
, прилеты были зафиксировали в районе столовой и грузового порта. Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.