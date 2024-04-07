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Украинские дроны-камикадзе снова атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Украинские дроны-камикадзе снова атаковали Запорожскую АЭС
Украинские дроны-камикадзе снова атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Украинские дроны-камикадзе снова атаковали Запорожскую АЭС
Украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта, сообщила пресс-служба станции РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T14:35
2024-04-07T14:35
заэс (запорожская атомная электростанция)
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
магатэ
происшествия
новости
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. Украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.В пресс-службе назвали обстрелы ЗАЭС недопустимыми, добавив, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на полноценное огневое воздействие, а повреждение инфраструктуры может повлиять на безопасную эксплуатацию объекта.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.ВСУ регулярно обстреливают атомную станцию. Так, в пятницу противник атаковал боевыми дронами районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. При этом критически важная инфраструктура не пострадала.Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.
https://crimea.ria.ru/20240405/na-zaes-vozmozhno-chp-posle-otklyucheniya-reaktora--ekspert-1136312425.html
заэс (запорожская атомная электростанция)
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Новости
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), магатэ, происшествия, новости, запорожская область
Украинские дроны-камикадзе снова атаковали Запорожскую АЭС

Украинские дроны-камикадзе атаковали ЗАЭС сразу после обхода экспертов МАГАТЭ

14:35 07.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
Город Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. Украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Сегодня зафиксирован прилет дрона-камикадзе в район столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС. Поврежден грузовик, разгружавший продукты <...> Еще один прилет зафиксирован — в районе грузового порта", — говорится в заявлении.
Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.
В пресс-службе назвали обстрелы ЗАЭС недопустимыми, добавив, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на полноценное огневое воздействие, а повреждение инфраструктуры может повлиять на безопасную эксплуатацию объекта.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.
ВСУ регулярно обстреливают атомную станцию. Так, в пятницу противник атаковал боевыми дронами районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. При этом критически важная инфраструктура не пострадала.
Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)МАГАТЭПроисшествияНовостиЗапорожская область
 
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