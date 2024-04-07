https://crimea.ria.ru/20240407/ukrainskie-drony-kamikadze-snova-atakovali-zaporozhskuyu-aes-1136346461.html

Украинские дроны-камикадзе снова атаковали Запорожскую АЭС

Украинские дроны-камикадзе снова атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 07.04.2024

Украинские дроны-камикадзе снова атаковали Запорожскую АЭС

Украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта, сообщила пресс-служба станции РИА Новости Крым, 07.04.2024

2024-04-07T14:35

2024-04-07T14:35

2024-04-07T14:35

заэс (запорожская атомная электростанция)

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

магатэ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. Украинские беспилотники-камикадзе атаковали территорию Запорожской АЭС, прилеты зафиксировали в районе столовой и грузового порта, сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.Отмечается, что за 20 минут до атаки беспилотника эксперты МАГАТЭ делали плановый обход этой территории.В пресс-службе назвали обстрелы ЗАЭС недопустимыми, добавив, что ни одна атомная станция в мире не рассчитана на полноценное огневое воздействие, а повреждение инфраструктуры может повлиять на безопасную эксплуатацию объекта.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это крупнейшая по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. В октябре 2022 года объект перешел под контроль России. Сейчас все его блоки остановлены, оборудование обслуживается в соответствии с регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. С 1 сентября 2022-го на ЗАЭС работают специалисты МАГАТЭ.ВСУ регулярно обстреливают атомную станцию. Так, в пятницу противник атаковал боевыми дронами районы грузового порта и азотно-кислородной станции № 2. При этом критически важная инфраструктура не пострадала.Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, Россия предостерегает киевские власти и Запад от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Кроме того, Москва призывает МАГАТЭ активно использовать присутствующих на станции экспертов для фиксации всех нападений с украинской стороны.

https://crimea.ria.ru/20240405/na-zaes-vozmozhno-chp-posle-otklyucheniya-reaktora--ekspert-1136312425.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), магатэ, происшествия, новости, запорожская область