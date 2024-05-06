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Участники СВО после ранения смогут получить автомобили с ручным приводом - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Участники СВО после ранения смогут получить автомобили с ручным приводом
Участники СВО после ранения смогут получить автомобили с ручным приводом - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Участники СВО после ранения смогут получить автомобили с ручным приводом
Участники СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным приводом – Государственная Дума приняла в третьем... РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T20:30
2024-05-06T20:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Участники СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным приводом – Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в закон о социальной защите инвалидов.Как отметил один из авторов поправки, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, речь идет об участниках специальной военной операции, которым из‑за ранения сложно передвигаться самостоятельно.Вячеслав Володин напомнил, что предложение обеспечить получивших тяжелое ранение участников СВО специальными средствами передвижения поддержал Президент России Владимир Путин по итогам встреч с руководителем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
https://crimea.ria.ru/20240504/v-krymu-8-veteranov-svo-s-invalidnostyu-khotyat-adaptirovat-svoe-zhile-1137025784.html
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государственная дума рф, новости, вячеслав володин, соцзащита, закон и право
Участники СВО после ранения смогут получить автомобили с ручным приводом

Участники СВО после ранения смогут получить автомобили с ручным приводом

20:30 06.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Участники СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным приводом – Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в закон о социальной защите инвалидов.
"Изменения в закон о социальной защите инвалидов в РФ позволят обеспечить получивших тяжелое ранение участников СВО специальными средствами передвижения, в том числе автомобилями с ручным приводом", – сказано в сообщении Госдумы в официальном Telegram-канале.
Как отметил один из авторов поправки, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, речь идет об участниках специальной военной операции, которым из‑за ранения сложно передвигаться самостоятельно.

"Наш долг – создать условия для их восстановления и возвращения к нормальной жизни. Личный автомобиль позволит им быть более мобильными, возможно, найти работу, помогать своей семье", – цитирует Володина Telegram-канал Госдумы.

Вячеслав Володин напомнил, что предложение обеспечить получивших тяжелое ранение участников СВО специальными средствами передвижения поддержал Президент России Владимир Путин по итогам встреч с руководителем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.
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