https://crimea.ria.ru/20240506/uchastniki-svo-posle-raneniya-smogut-poluchit-avtomobili-s-ruchnym-privodom-1137083330.html

Участники СВО после ранения смогут получить автомобили с ручным приводом

Участники СВО после ранения смогут получить автомобили с ручным приводом - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Участники СВО после ранения смогут получить автомобили с ручным приводом

Участники СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным приводом – Государственная Дума приняла в третьем... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T20:30

2024-05-06T20:30

2024-05-06T20:30

государственная дума рф

новости

вячеслав володин

соцзащита

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Участники СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно, смогут получить автомобили с ручным приводом – Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в закон о социальной защите инвалидов.Как отметил один из авторов поправки, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, речь идет об участниках специальной военной операции, которым из‑за ранения сложно передвигаться самостоятельно.Вячеслав Володин напомнил, что предложение обеспечить получивших тяжелое ранение участников СВО специальными средствами передвижения поддержал Президент России Владимир Путин по итогам встреч с руководителем государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.

https://crimea.ria.ru/20240504/v-krymu-8-veteranov-svo-s-invalidnostyu-khotyat-adaptirovat-svoe-zhile-1137025784.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, новости, вячеслав володин, соцзащита, закон и право