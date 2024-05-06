https://crimea.ria.ru/20240506/glavnoe-za-den-6-maya-1137086902.html

Главное за день: 6 мая

Главное за день: 6 мая - РИА Новости Крым, 06.05.2024

Главное за день: 6 мая

Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО. Москва предупредила Британию об ответных ударах по ее военным объектам. Путин... РИА Новости Крым, 06.05.2024

2024-05-06T22:03

2024-05-06T22:03

2024-05-06T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФО. Москва предупредила Британию об ответных ударах по ее военным объектам. Путин поблагодарил кабинет министров РФ за работу. МВД России объявило в розыск ряд бывших чиновников Украины. Киселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik Бентли. Россиянин задержан за подготовку теракта по заданию спецслужб Украины. В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Макеев. ВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под Харьковом. США ищут альтернативу Зеленскому – с кем ведут переговоры. Атаки ВСУ на Белгородскую область – семь погибших и десятки раненых. Госдума приняла поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин поручил начать подготовку к учениям с ракетными соединениями ЮФОГенштаб РФ начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ."По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота", – сказано в сообщении оборонного ведомства.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил необходимость учений словами Запада о готовности отправить войска на Украину.Путин поблагодарил кабинет министров РФ за работуНачало работы уходящего состава правительства РФ совпало с пандемией коронавируса и введением против России беспрецедентных экономических санкций. Однако кабинет министров и власти страны прошли его достойно, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства."Приехал, чтобы поблагодарить вас за совместную работу на протяжении предыдущих лет. Мы помним, как все начиналась ваша работа в этом составе, – сказал Путин. – Она начиналась как раз в преддверии малоприятных для всех нас событий, связанных в пандемией коронавирусной инфекции".В 2022 году правительству пришлось принять экстраординарные меры для защиты жителей Донбасса вооруженным путем. А после – противостоять экономической агрессии против России. То бесконечное число санкций, с которым пришлось столкнуться, были направлены на одно – разрушить Россию изнутри."Как мы знаем, ничего у наших противников не вышло, – подчеркнул Путин. – Результат получился ровно обратный ожидаемому. В прошлом году экономика росла темпами выше мировой".Москва предупредила Британию об ответных ударах по ее военным объектамПослу Британии в Москве Найджелу Кейси был выражен протест в связи с заявлением министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона об ударах по территории России с применением британского оружия, сообщает МИД РФ."Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", – уточнили в дипломатическом ведомстве.МВД России объявило в розыск ряд бывших чиновников УкраиныМВД РФ объявило в розыск экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова и бывшего главкома ВСУ Руслана Хомчака, следует из базы ведомства.* внесен в России в реестр террористов и экстремистовКиселев призвал наказать виновных в убийстве военкора Sputnik БентлиУбийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные должны понести наказание. Об этом в комментарии РИА Новости заявил гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" (в которую входит Sputnik) Дмитрий Киселев."Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны", – сказал Киселев.Россиянин задержан за подготовку теракта по заданию спецслужб УкраиныЖитель Тамбова задержан за подготовку терактов у зданий двух судов, которые он намеревался осуществить по заданию спецслужб Украины. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает РИА Новости."ФСБ РФ совместно с сотрудниками РЖД в городе Тамбове пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, 1980 года рождения, осуществлявшего подготовку подрыва самодельных взрывных устройств у зданий Тамбовского областного и арбитражного судов по указанию украинских спецслужб", – говорится в сообщении.Кроме того, сотрудники УФСБ России по Херсонской области пресекли деятельность гражданина Украины, жителя села Новониколаевка Скадовского района, причастного к шпионажу."Фигурант собирал и передавал представителям СБУ сведения о местах сосредоточения военнослужащих, вооружения и военной техники подразделений Вооруженных сил России с целью срыва выполнения задач российских военных в рамках специальной военной операции", – сообщили в УФСБ России по Херсонской области.В ДТП погиб председатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" МакеевПредседатель Ассоциации "Содействие торговле Крыма" Сергей Макеев погиб в ДТП на трассе "Таврида". Об этом РИА Новости Крым сообщил обозреватель радио "Спутник в Крыму" Борис Левин."Сергей Карпович Макеев погиб на трассе "Таврида", – сказал Левин.По предварительной информации, Макеев остановился на трассе и вышел из машины. Его сбила проезжающая машина.ВС России освободили села Соловьево в ДНР и Котляровка под ХарьковомРоссийские войска освободили населенные пункты Котляровка в Харьковской области и Соловьево в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области", – сказано в сообщении.Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных БпЛА. За сутки противник потерял более 950 боевиков и большое число техники.США ищут альтернативу Зеленскому – с кем ведут переговорыВ США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому. Об этом со ссылкой на заявление пресс-бюро Службы внешней разведки России пишет РИА Новости."Соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко". Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым", – сообщили в ведомстве.В СВР также отметили, что Зеленский начинает проигрывать борьбу за умы и сердца жителей Украины, его легитимность после 20 мая полностью утрачивается. При этом на Западе хотели бы, чтобы он некоторое время еще сохранял свой пост, так как "на него завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы как представителям киевского режима, так и западным производителям вооружений".Атаки ВСУ на Белгородскую область: восемь погибших и десятки раненныхВ Борисовском районе Белгородской области ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали машины ГК "Агро-Белгорье", которые перевозили сотрудников свинокомплекса. В результате атаки пострадали 35 человек, из них двое детей, семь человек погибли. Позже в Минздраве региона сообщили о 42 пострадавших в результате атаки украинских дронов на Белгородскую область, трое из них дети."Повторная атака ВСУ дроном-камикадзе в Борисовском районе. Движущийся легковой автомобиль был атакован на участке автодороги в районе села Березовка. По предварительной информации, один человек пострадал – у мужчины осколочные ранения нижней конечности", – написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Во второй половине дня в селе Никольское Белгородского района в результате прямого попадания в летнюю кухню погиб мирный житель, 8-летняя девочка получила осколочные ранения.Иноагентам запретили участвовать в выборахГосдума приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект, который, в том числе, запрещает иноагентам участвовать в выборах всех уровней."При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента", – сказано в тексте поправок.* внесен в России в реестр террористов и экстремистов

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