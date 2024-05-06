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Бывший главком ВСУ объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 06.05.2024
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Бывший главком ВСУ объявлен в розыск
Бывший главком ВСУ объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 06.05.2024
Бывший главком ВСУ объявлен в розыск
МВД РФ объявило в розыск бывшего главкома вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ. РИА Новости Крым, 06.05.2024
2024-05-06T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск бывшего главкома вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ."Руслан Борисович Хомчак, 5.6.1967. Разыскивается по статье УК", – следует из базы розыска МФД РФ.Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.Хомчак был главкомом ВСУ с марта 2020 по июль 2021 года.Также в понедельник стало известно, что МВД России объявило в розыск ряд бывших чиновников Украины – экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова.* внесен в России в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:В розыск объявлен экс-президент Украины ПорошенкоКомандующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыскВ розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины
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новости, украина, россия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), розыск
Бывший главком ВСУ объявлен в розыск

Бывший главком ВСУ Руслан Хомчак объявлен в розыск – МВД России

12:22 06.05.2024 (обновлено: 12:26 06.05.2024)
 
© Страница в Facebook Генерального штаба ВСУРуслан Хомчак
Руслан Хомчак
© Страница в Facebook Генерального штаба ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. МВД РФ объявило в розыск бывшего главкома вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, соответствующая карточка розыска появилась в базе МВД РФ.
"Руслан Борисович Хомчак, 5.6.1967. Разыскивается по статье УК", – следует из базы розыска МФД РФ.
Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
Хомчак был главкомом ВСУ с марта 2020 по июль 2021 года.
Также в понедельник стало известно, что МВД России объявило в розыск ряд бывших чиновников Украины – экс-министра внутренних дел Украины Арсена Авакова*, бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, экс-министра информационной политики Украины Юрия Стеця и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова.
* внесен в России в реестр террористов и экстремистов
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