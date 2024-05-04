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Командующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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Командующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыск
Командующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Командующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыск
Еще один фигурант пополнил список разыскиваемых в России лиц. В этом раз в базе МВД РФ появился командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины... РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T17:29
2024-05-04T17:33
александр павлюк
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Еще один фигурант пополнил список разыскиваемых в России лиц. В этом раз в базе МВД РФ появился командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Павлюк, пишет РИА Новости.В субботу МВД РФ также объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и экс-лидера Петра Порошенко. Они разыскиваются по уголовным статьям, но они не разглашаются.Павлюк был назначен на должность нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского в феврале этого года. До этого он занимал должность первого замминистра обороны Украины. В период с 2017 по 2020 годы был командующим войсками оперативной группировки "Запад", после чего стал командующим подготовкой командования Сухопутных войск, а уже в 2021 году - командующим операцией Объединенных сил.
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РИА Новости Крым
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александр павлюк, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, безопасность, в мире, новости
Командующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыск

МВД России объявило в розыск командующего сухопутными войсками ВСУ Павлюка

17:29 04.05.2024 (обновлено: 17:33 04.05.2024)
 
© t.me/Pavliuk_KSVАлександр Павлюк
Александр Павлюк
© t.me/Pavliuk_KSV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Еще один фигурант пополнил список разыскиваемых в России лиц. В этом раз в базе МВД РФ появился командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Павлюк, пишет РИА Новости.

"Александр Алексеевич Павлюк, 20.08.1970 года рождения разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска ведомства.

В субботу МВД РФ также объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и экс-лидера Петра Порошенко. Они разыскиваются по уголовным статьям, но они не разглашаются.
Павлюк был назначен на должность нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского в феврале этого года. До этого он занимал должность первого замминистра обороны Украины. В период с 2017 по 2020 годы был командующим войсками оперативной группировки "Запад", после чего стал командующим подготовкой командования Сухопутных войск, а уже в 2021 году - командующим операцией Объединенных сил.
 
Александр ПавлюкВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияУкраинаБезопасностьВ миреНовости
 
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