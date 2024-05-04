https://crimea.ria.ru/20240504/komanduyuschiy-sukhoputnymi-voyskami-ukrainy-obyavlen-v-rozysk-1137051066.html

Командующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыск

Командующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыск - РИА Новости Крым, 04.05.2024

Командующий сухопутными войсками Украины объявлен в розыск

Еще один фигурант пополнил список разыскиваемых в России лиц. В этом раз в базе МВД РФ появился командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины... РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T17:29

2024-05-04T17:29

2024-05-04T17:33

александр павлюк

всу (вооруженные силы украины)

россия

украина

безопасность

в мире

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Еще один фигурант пополнил список разыскиваемых в России лиц. В этом раз в базе МВД РФ появился командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Павлюк, пишет РИА Новости.В субботу МВД РФ также объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и экс-лидера Петра Порошенко. Они разыскиваются по уголовным статьям, но они не разглашаются.Павлюк был назначен на должность нынешнего главкома ВСУ Александра Сырского в феврале этого года. До этого он занимал должность первого замминистра обороны Украины. В период с 2017 по 2020 годы был командующим войсками оперативной группировки "Запад", после чего стал командующим подготовкой командования Сухопутных войск, а уже в 2021 году - командующим операцией Объединенных сил.

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украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр павлюк, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, безопасность, в мире, новости