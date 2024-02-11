https://crimea.ria.ru/20240211/zelenskiy-naznachil-komanduyuschego-sukhoputnymi-voyskami-1134869630.html
Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками
Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками, которые ранее возглавлял новый главком ВСУ Александр Сырский. РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T12:09
2024-02-11T12:09
2024-02-11T12:51
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками, которые ранее возглавлял новый главком ВСУ Александр Сырский. Указ опубликован на сайте главы государства.Также Зеленский назначил командующим Объединенными силами Юрия Содоля. Ранее их возглавлял Сергей Наев. Главой Десантно-штурмовых войск вместо Максима Миргородского назначен Игорь Скибюк. Командиром сил территориальной обороны стал Игорь Плахута. 8 февраля Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский. На следующий день - 9 февраля - лидер киевского режима освободил от должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУСырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины), александр сырский, украина, новости сво, александр павлюк, новости
Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками
Зеленский назначил бывшего первого замминистра обороны Павлюка главой Сухопутных войск
12:09 11.02.2024 (обновлено: 12:51 11.02.2024)