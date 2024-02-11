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Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками - РИА Новости Крым, 11.02.2024
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Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками
Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками - РИА Новости Крым, 11.02.2024
Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками, которые ранее возглавлял новый главком ВСУ Александр Сырский. РИА Новости Крым, 11.02.2024
2024-02-11T12:09
2024-02-11T12:51
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками, которые ранее возглавлял новый главком ВСУ Александр Сырский. Указ опубликован на сайте главы государства.Также Зеленский назначил командующим Объединенными силами Юрия Содоля. Ранее их возглавлял Сергей Наев. Главой Десантно-штурмовых войск вместо Максима Миргородского назначен Игорь Скибюк. Командиром сил территориальной обороны стал Игорь Плахута. 8 февраля Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский. На следующий день - 9 февраля - лидер киевского режима освободил от должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала.Читайте также на РИА Новости Крым:Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУСырский сделал первое заявление после вступления в должность главкома ВСУ"Генерал-котел": как назначение Сырского повлияет на ход СВО
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всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины), александр сырский, украина, новости сво, александр павлюк, новости
Зеленский назначил командующего Сухопутными войсками

Зеленский назначил бывшего первого замминистра обороны Павлюка главой Сухопутных войск

12:09 11.02.2024 (обновлено: 12:51 11.02.2024)
 
© t.me/Pavliuk_KSVАлександр Павлюк
Александр Павлюк
© t.me/Pavliuk_KSV
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками, которые ранее возглавлял новый главком ВСУ Александр Сырский. Указ опубликован на сайте главы государства.

Павлюк до этого занимал должность первого замминистра обороны Украины. В период с 2017 по 2020 годы был командующим войсками оперативной группировки "Запад", после чего стал командующим подготовкой командования Сухопутных войск, а уже в 2021 году - командующим операцией Объединенных сил.

Также Зеленский назначил командующим Объединенными силами Юрия Содоля. Ранее их возглавлял Сергей Наев. Главой Десантно-штурмовых войск вместо Максима Миргородского назначен Игорь Скибюк. Командиром сил территориальной обороны стал Игорь Плахута.
8 февраля Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский. На следующий день - 9 февраля - лидер киевского режима освободил от должности начальника Генштаба ВСУ Сергея Шаптала.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир Зеленский (президент Украины)Александр СырскийУкраинаНовости СВОАлександр ПавлюкНовости
 
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