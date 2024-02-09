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Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ
Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ
Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала покинул свой пост вслед за Валерием Залужным. Об отставке Шапталы в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T22:34
2024-02-09T22:44
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новости
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всу (вооруженные силы украины)
сергей шаптала
александр сырский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала покинул свой пост вслед за Валерием Залужным. Об отставке Шапталы в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский.Новым начальником Генштаба ВСУ по предложению главкома Александра Сырского назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, ранее занимавший пост командующего силами теробороны.Накануне в отставку отправлен главком ВСУ Валерий Залужный. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский.Украинский президент заявил, что предложил Залужному "оставаться в команде" и присвоил ему звание героя Украины, а от Сырского потребовал нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки личного состава. Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Сырский в первом заявлении в должности главкома ВСУ пообещал беречь жизни солдат. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200". По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы. Читайте также на РИА Новости Крым:Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного"Зубры" украинской политики попытаются заменить Зеленского ЗалужнымАлександр Сырский: биография
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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владимир зеленский (президент украины), новости, украина, всу (вооруженные силы украины), сергей шаптала, александр сырский, валерий залужный
Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу

22:34 09.02.2024 (обновлено: 22:44 09.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала покинул свой пост вслед за Валерием Залужным. Об отставке Шапталы в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны", – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Новым начальником Генштаба ВСУ по предложению главкома Александра Сырского назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, ранее занимавший пост командующего силами теробороны.
Накануне в отставку отправлен главком ВСУ Валерий Залужный. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский.
Украинский президент заявил, что предложил Залужному "оставаться в команде" и присвоил ему звание героя Украины, а от Сырского потребовал нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки личного состава. Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Сырский в первом заявлении в должности главкома ВСУ пообещал беречь жизни солдат. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200". По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы.
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