https://crimea.ria.ru/20240209/vsled-za-zaluzhnym-zelenskiy-smenil-glavu-genshtaba-vsu-1134840135.html

Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ

Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала покинул свой пост вслед за Валерием Залужным. Об отставке Шапталы в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T22:34

2024-02-09T22:34

2024-02-09T22:44

владимир зеленский (президент украины)

новости

украина

всу (вооруженные силы украины)

сергей шаптала

александр сырский

валерий залужный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала покинул свой пост вслед за Валерием Залужным. Об отставке Шапталы в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский.Новым начальником Генштаба ВСУ по предложению главкома Александра Сырского назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, ранее занимавший пост командующего силами теробороны.Накануне в отставку отправлен главком ВСУ Валерий Залужный. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский.Украинский президент заявил, что предложил Залужному "оставаться в команде" и присвоил ему звание героя Украины, а от Сырского потребовал нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки личного состава. Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Сырский в первом заявлении в должности главкома ВСУ пообещал беречь жизни солдат. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200". По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы. Читайте также на РИА Новости Крым:Переворот возглавить не способен: эксперт о перспективах Залужного"Зубры" украинской политики попытаются заменить Зеленского ЗалужнымАлександр Сырский: биография

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский (президент украины), новости, украина, всу (вооруженные силы украины), сергей шаптала, александр сырский, валерий залужный