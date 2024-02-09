Вслед за Залужным: Зеленский сменил главу Генштаба ВСУ
Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу
22:34 09.02.2024 (обновлено: 22:44 09.02.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала покинул свой пост вслед за Валерием Залужным. Об отставке Шапталы в пятницу заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Провел замену руководителя Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Я благодарю генерал-лейтенанта Сергея Шапталу за службу в течение этих двух лет войны", – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Новым начальником Генштаба ВСУ по предложению главкома Александра Сырского назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, ранее занимавший пост командующего силами теробороны.
Накануне в отставку отправлен главком ВСУ Валерий Залужный. Новым главнокомандующим вооруженных сил Украины назначен Александр Сырский.
Украинский президент заявил, что предложил Залужному "оставаться в команде" и присвоил ему звание героя Украины, а от Сырского потребовал нового подхода к мобилизации и ротации военных на фоне нехватки личного состава. Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Сырский в первом заявлении в должности главкома ВСУ пообещал беречь жизни солдат. При этом генерал имеет неоднозначную репутацию за провальные операции. Как рассказал военный эксперт и политолог Алексей Анпилогов, в 2015 году Сырский получил прозвище "генерал-котел" за гибель около трех тысяч украинских военных в "дебальцевском котле" в Донецкой Народной Республике. После за кровавую оборону Артемовска, а затем за безуспешные "мясные штурмы" в ходе контрнаступления в попытках захватить город в клещи его прозвали "генерал 200". По мнению аналитика, Сырский и сейчас будет выполнять приказы Зеленского, не считаясь с потерями и посылая на убой все новые резервы.
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