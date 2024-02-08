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Александр Сырский: биография

Александр Сырский: биография - РИА Новости Крым, 08.02.2024

Александр Сырский: биография

Генерал-полковник, Герой Украины Александр Сырский - главнокомандующий Вооруженными силами Украины. До назначения командовал Сухопутными войсками. РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T21:50

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2024-02-08T22:00

александр сырский

всу (вооруженные силы украины)

биография

справка

украина

валерий залужный

владимир зеленский (президент украины)

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Генерал-полковник, Герой Украины Александр Сырский - главнокомандующий Вооруженными силами Украины. До назначения командовал Сухопутными войсками.Родился в 1965 году во Владимирской области, на Украине живет с 1980-х годов.Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.С 1991 года - в ВСУ. В 1996 году окончил Академию Вооруженных сил Украины, в 2005 году — Национальную академию обороны Украины.Был начальником штаба и первым заместителем командира 72-й отдельной механизированной дивизии, командиром этой дивизии, в дальнейшем переформированной в бригаду.С 2007 года — начальником штаба — первый замкомандующего Объединенным оперативным командованием ВСУ. В 2011–2012 годах — первый замначальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций генерального штаба ВСУ.В 2013 году — на должности первого замначальника Главного командного центра ВСУ и курирует сотрудничество с НАТО. В ноябре 2013 года Сырский представлял украинское Минобороны в штаб-квартире альянса на переговорах по реформированию украинских вооруженных сил и приведению их к стандартам НАТО.С мая 2014 года вооруженного конфликта на востоке Украины возглавил штаб АТО ("антитеррористической операции").С 2015 года он стал начальником штаба — первым заместителем руководителя АТО на территории Донецкой и Луганской областей.С августа 2019 года — Командующим Сухопутными войсками.Занимался приведением ВСУ в соответствие со стандартами НАТО.В 2021 году Сырский командовал парадом в Киеве в честь 30-й годовщины независимости Украины.В феврале 2022 руководил обороной Киева.В апреле 2022 года получил звание Героя Украины.В июле 2022 года Сырский возглавил руководство операцией на харьковском направлении, а в сентябре 2022 года отвечал за контрнаступление ВСУ в Харьковской области.Осенью 2022 года — весной 2023 года Сырский командовал силами, удерживавшими Артемовск. Город был взт россйской армией в мае 2023 года.В январе 2024 года украинские СМИ и политики начали сообщать о скором увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.8 февраля 2024 года Владимир Зеленский сообщил, что Сырский стал новым главкомом ВСУ вместо Валерия Залужного.В России Сырский и Залужный объявлены в розыск. Женат. Есть взрослый сын.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр сырский, всу (вооруженные силы украины), биография, справка, украина, валерий залужный, владимир зеленский (президент украины)