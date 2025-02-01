Падение ребенка из окна школы в Симферополе – Бастрыкин запросил доклад
Бастрыкин запросил доклад по делу о падении ребенка из окна школы в Симферополе
15:29 01.02.2025 (обновлено: 15:31 01.02.2025)
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледком сообщил подробности о ЧП с выпавшим из окна школы ребенком в Симферополе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о падении ребенка из окна школы в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Ученик пятого класса гимназии №11 в Симферополе выпал из окна класса на третьем этаже в мае прошлого года, ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следком по Крыму и Севастополю ранее уточнял, что мальчик во время перемены открыл окно в классе, присел на подоконник и упал вниз.
По данным пресс-службы, обращение матери пострадавшего 12-летнего мальчика поступило главе Следкома в его приемную "ВКонтакте".
"Она выразила несогласие с результатами установления обстоятельств, при которых в мае прошлого года ее сын из-за отсутствия защитных решеток на окнах выпал с третьего этажа здания. До настоящего времени виновные лица не установлены и к ответственности не привлечены", - сообщила она.
Ранее Бастрыкин уже ставил указанную ситуацию на контроль. Крымские следователи проводили процессуальную проверку. Теперь глава российского следствия запросил доклад о результатах и установленных обстоятельствах.
"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказано в сообщении.
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