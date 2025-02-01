https://crimea.ria.ru/20250201/padenie-rebenka-iz-okna-shkoly-v-simferopole--bastrykin-zaprosil-doklad-1143843677.html

Падение ребенка из окна школы в Симферополе – Бастрыкин запросил доклад

Падение ребенка из окна школы в Симферополе – Бастрыкин запросил доклад - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Падение ребенка из окна школы в Симферополе – Бастрыкин запросил доклад

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о падении ребенка из окна школы в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба СК... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T15:29

2025-02-01T15:29

2025-02-01T15:31

крым

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гсу ск россии по крыму и севастополю

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о падении ребенка из окна школы в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Ученик пятого класса гимназии №11 в Симферополе выпал из окна класса на третьем этаже в мае прошлого года, ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следком по Крыму и Севастополю ранее уточнял, что мальчик во время перемены открыл окно в классе, присел на подоконник и упал вниз.По данным пресс-службы, обращение матери пострадавшего 12-летнего мальчика поступило главе Следкома в его приемную "ВКонтакте".Ранее Бастрыкин уже ставил указанную ситуацию на контроль. Крымские следователи проводили процессуальную проверку. Теперь глава российского следствия запросил доклад о результатах и установленных обстоятельствах."Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с выпавшим из окна ребенком в Симферополе: прокуратура начала проверкуБастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка в Крыму от удара токомБастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы в Севастополе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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