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Падение ребенка из окна школы в Симферополе – Бастрыкин запросил доклад - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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Падение ребенка из окна школы в Симферополе – Бастрыкин запросил доклад
Падение ребенка из окна школы в Симферополе – Бастрыкин запросил доклад - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Падение ребенка из окна школы в Симферополе – Бастрыкин запросил доклад
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о падении ребенка из окна школы в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба СК... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T15:29
2025-02-01T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о падении ребенка из окна школы в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.Ученик пятого класса гимназии №11 в Симферополе выпал из окна класса на третьем этаже в мае прошлого года, ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следком по Крыму и Севастополю ранее уточнял, что мальчик во время перемены открыл окно в классе, присел на подоконник и упал вниз.По данным пресс-службы, обращение матери пострадавшего 12-летнего мальчика поступило главе Следкома в его приемную "ВКонтакте".Ранее Бастрыкин уже ставил указанную ситуацию на контроль. Крымские следователи проводили процессуальную проверку. Теперь глава российского следствия запросил доклад о результатах и установленных обстоятельствах."Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказано в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП с выпавшим из окна ребенком в Симферополе: прокуратура начала проверкуБастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка в Крыму от удара токомБастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы в Севастополе
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Падение ребенка из окна школы в Симферополе – Бастрыкин запросил доклад

Бастрыкин запросил доклад по делу о падении ребенка из окна школы в Симферополе

15:29 01.02.2025 (обновлено: 15:31 01.02.2025)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледком сообщил подробности о ЧП с выпавшим из окна школы ребенком в Симферополе
Следком сообщил подробности о ЧП с выпавшим из окна школы ребенком в Симферополе
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о падении ребенка из окна школы в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Ученик пятого класса гимназии №11 в Симферополе выпал из окна класса на третьем этаже в мае прошлого года, ребенок получил многочисленные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Следком по Крыму и Севастополю ранее уточнял, что мальчик во время перемены открыл окно в классе, присел на подоконник и упал вниз.
По данным пресс-службы, обращение матери пострадавшего 12-летнего мальчика поступило главе Следкома в его приемную "ВКонтакте".

"Она выразила несогласие с результатами установления обстоятельств, при которых в мае прошлого года ее сын из-за отсутствия защитных решеток на окнах выпал с третьего этажа здания. До настоящего времени виновные лица не установлены и к ответственности не привлечены", - сообщила она.

Ранее Бастрыкин уже ставил указанную ситуацию на контроль. Крымские следователи проводили процессуальную проверку. Теперь глава российского следствия запросил доклад о результатах и установленных обстоятельствах.
"Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - сказано в сообщении.
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