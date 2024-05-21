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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка в Крыму от удара током
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка в Крыму от удара током - РИА Новости Крым, 21.05.2024
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка в Крыму от удара током
Расследование гибели подростка от удара током в трансформаторной подстанции в селе Пчельники Советского района Крыма взял на контроль глава Следственного... РИА Новости Крым, 21.05.2024
2024-05-21T10:42
2024-05-21T10:42
2024-05-21T10:42
крым
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
дети
советский район
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Расследование гибели подростка от удара током в трансформаторной подстанции в селе Пчельники Советского района Крыма взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.По предварительным данным, 13-летний школьник 18 мая прибыл в гости к родственникам в село Пчельники Советского района. Во время прогулки он зашел внутрь трансформаторной подстанции, которая была в открытом доступе. В результате, подросток получил множественные тяжелые электротравмы, несовместимые с жизнью.В связи со смертью подростка от электротравм следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю расследуется уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть человека)."Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти подростка в Крыму", - уточняют в пресс-службе СК.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин взял на контроль ситуацию со смертью школьницы в СевастополеПятиклассник выпал из окна школы в СимферополеСтало плохо из-за нагрузки: подробности трагедии в школе Симферополя
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крым, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, дети, советский район, общество, новости крыма
Бастрыкин взял на контроль дело о гибели подростка в Крыму от удара током
Бастрыкин контролирует дело о гибели подростка в трансформаторной подстанции в Крыму