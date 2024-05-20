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В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции - РИА Новости Крым, 20.05.2024
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В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции
В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции - РИА Новости Крым, 20.05.2024
В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции
В Советском районе Крыма 13-летний ребенок погиб от удара током в трансформаторной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления... РИА Новости Крым, 20.05.2024
2024-05-20T18:21
2024-05-20T18:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма 13-летний ребенок погиб от удара током в трансформаторной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.В ходе осмотра места происшествия следователи выявили, что двери сооружения не были закрыты на замок, что явилось прямым нарушением мер безопасности, подчеркнули в ведомстве.Следствие установило организацию и круг специалистов, ответственных за обслуживание трансформаторной подстанции, изучается документация по ее содержанию, назначены все необходимые экспертизы, рассказали в крымском следкоме.По поручению прокурора Республики Крыма Олега Камшилова проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего. На место происшествия выезжал прокурор района Иван Рыбаков, рассказали в ведомстве.Семья несовершеннолетнего на учетах в органах и учреждениях системы профилактики не состоит. В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства при обеспечении безопасности объекта электроснабжения, подчеркнули в прокуратуре.Возбуждено и расследуется уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования взят руководством ведомства на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную ямуПьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сынаБил и морил голодом малолетнюю дочь: в Севастополе осудят мужчину
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новости крыма, крымский следком, прокуратура республики крым, происшествия, советский район, электричество, крым
В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции

Школьника убило током в трансформаторной подстанции в Советском районе Крыма

18:21 20.05.2024 (обновлено: 18:33 20.05.2024)
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяВ Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции
В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма 13-летний ребенок погиб от удара током в трансформаторной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"По данным следствия, 18 мая 13-летний школьник, прибывший в гости к родственникам в село Пчельники Советского района, с двумя товарищами отправился на прогулку. Обнаружив в степи трансформаторную подстанцию, юноша забрался внутрь и получил множественные тяжелые электротравмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

В ходе осмотра места происшествия следователи выявили, что двери сооружения не были закрыты на замок, что явилось прямым нарушением мер безопасности, подчеркнули в ведомстве.
Следствие установило организацию и круг специалистов, ответственных за обслуживание трансформаторной подстанции, изучается документация по ее содержанию, назначены все необходимые экспертизы, рассказали в крымском следкоме.
По поручению прокурора Республики Крыма Олега Камшилова проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего. На место происшествия выезжал прокурор района Иван Рыбаков, рассказали в ведомстве.
Семья несовершеннолетнего на учетах в органах и учреждениях системы профилактики не состоит. В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства при обеспечении безопасности объекта электроснабжения, подчеркнули в прокуратуре.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования взят руководством ведомства на контроль.
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