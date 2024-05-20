https://crimea.ria.ru/20240520/v-krymu-13letnego-shkolnika-ubilo-tokom-v-transformatornoy-podstantsii-1137439250.html

В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции

В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции - РИА Новости Крым, 20.05.2024

В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанции

В Советском районе Крыма 13-летний ребенок погиб от удара током в трансформаторной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления... РИА Новости Крым, 20.05.2024

2024-05-20T18:21

2024-05-20T18:21

2024-05-20T18:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая - РИА Новости Крым. В Советском районе Крыма 13-летний ребенок погиб от удара током в трансформаторной подстанции. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.В ходе осмотра места происшествия следователи выявили, что двери сооружения не были закрыты на замок, что явилось прямым нарушением мер безопасности, подчеркнули в ведомстве.Следствие установило организацию и круг специалистов, ответственных за обслуживание трансформаторной подстанции, изучается документация по ее содержанию, назначены все необходимые экспертизы, рассказали в крымском следкоме.По поручению прокурора Республики Крыма Олега Камшилова проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего. На место происшествия выезжал прокурор района Иван Рыбаков, рассказали в ведомстве.Семья несовершеннолетнего на учетах в органах и учреждениях системы профилактики не состоит. В ходе организованных надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства при обеспечении безопасности объекта электроснабжения, подчеркнули в прокуратуре.Возбуждено и расследуется уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ход расследования взят руководством ведомства на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мать выбросила новорожденного ребенка в выгребную ямуПьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сынаБил и морил голодом малолетнюю дочь: в Севастополе осудят мужчину

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