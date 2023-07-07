https://crimea.ria.ru/20230707/pyanyy-zhitel-sevastopolya-vo-sne-zadushil-trekhmesyachnogo-syna-1129875560.html

Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына

Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына - РИА Новости Крым, 07.07.2023

Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына

29-летний житель Севастополя после застолья уснул рядом с трехмесячным сыном и случайно задушил его во сне, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 07.07.2023

2023-07-07T11:11

2023-07-07T11:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. 29-летний житель Севастополя после застолья уснул рядом с трехмесячным сыном и случайно задушил его во сне, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, за несколько часов до трагедии нетрезвый отец уронил сына на пол, от чего младенец получил тяжелые травмы. Матери в этот момент рядом не было. Теперь мужчину будут судить по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности. Правовую оценку действиям матери будут давать органы внутренних дел.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил мать поводком: жителя Севастополя приговорили к 9 годам колонииКрымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственниковПриревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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