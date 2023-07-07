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Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына
Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына
29-летний житель Севастополя после застолья уснул рядом с трехмесячным сыном и случайно задушил его во сне, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T11:11
2023-07-07T11:11
2023-07-07T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. 29-летний житель Севастополя после застолья уснул рядом с трехмесячным сыном и случайно задушил его во сне, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, за несколько часов до трагедии нетрезвый отец уронил сына на пол, от чего младенец получил тяжелые травмы. Матери в этот момент рядом не было. Теперь мужчину будут судить по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности. Правовую оценку действиям матери будут давать органы внутренних дел.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил мать поводком: жителя Севастополя приговорили к 9 годам колонииКрымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственниковПриревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены
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Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына
МВД: В Севастополе пьяный отец во сне по не осторожности задушил сына
11:11 07.07.2023 (обновлено: 11:15 07.07.2023)