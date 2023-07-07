Рейтинг@Mail.ru
Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230707/pyanyy-zhitel-sevastopolya-vo-sne-zadushil-trekhmesyachnogo-syna-1129875560.html
Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына
Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына - РИА Новости Крым, 07.07.2023
Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына
29-летний житель Севастополя после застолья уснул рядом с трехмесячным сыном и случайно задушил его во сне, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 07.07.2023
2023-07-07T11:11
2023-07-07T11:15
новости крыма
севастополь
происшествия
крымский следком
общество
крым
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111814/62/1118146244_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_b3be86a7887bc5ae8bfb5a32b5a729c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. 29-летний житель Севастополя после застолья уснул рядом с трехмесячным сыном и случайно задушил его во сне, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.По данным правоохранителей, за несколько часов до трагедии нетрезвый отец уронил сына на пол, от чего младенец получил тяжелые травмы. Матери в этот момент рядом не было. Теперь мужчину будут судить по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности. Правовую оценку действиям матери будут давать органы внутренних дел.Читайте также на РИА Новости Крым:Убил мать поводком: жителя Севастополя приговорили к 9 годам колонииКрымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственниковПриревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111814/62/1118146244_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_0fabb3f81a563f98d186c5dc6a90e0c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, севастополь, происшествия, крымский следком, общество, крым, новости
Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына

МВД: В Севастополе пьяный отец во сне по не осторожности задушил сына

11:11 07.07.2023 (обновлено: 11:15 07.07.2023)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости Крым. 29-летний житель Севастополя после застолья уснул рядом с трехмесячным сыном и случайно задушил его во сне, сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю.

"Вечером 19 апреля в квартире дома по улице Горпищенко нетрезвый мужчина после празднования дня рождения трехмесячного сына лег с ним на кровать и во сне придавил младенца, перекрыв ему доступ воздуха. Обстоятельства смерти ребенка были выявлены утром матерью, которая собиралась кормить ребенка", - сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, за несколько часов до трагедии нетрезвый отец уронил сына на пол, от чего младенец получил тяжелые травмы. Матери в этот момент рядом не было. Теперь мужчину будут судить по статье о причинении тяжкого вреда здоровью и смерти по неосторожности. Правовую оценку действиям матери будут давать органы внутренних дел.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Убил мать поводком: жителя Севастополя приговорили к 9 годам колонии
Крымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственников
Приревновал после развода: евпаторийца осудят за убийство бывшей жены
Новости КрымаСевастопольПроисшествияКрымский СледкомОбществоКрымНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:26Миллионы за недодел: в Севастополе чиновники от медицины идут под суд
12:10На Ставрополье чиновника подозревают в хищении 76 млн рублей на нужды СВО
12:09РНКБ выдал более 2 млрд рублей льготных кредитов по "Программе 1764"
11:51Дети из ДНР проходят медико-психологическую реабилитацию в Крыму
11:3250 прилетов и гибель мирного жителя - ситуация в Белгородской области
11:11Пьяный житель Севастополя во сне задушил трехмесячного сына
10:55Артиллерийский террор: за сутки боевики ВСУ обстреляли Херсонщину 105 раз
10:36Аксенов пообещал возмездие всем украинским агентам
09:57В Симферополе за подрыв железной дороги задержан диверсант
09:48Метровые волны в проливе - ситуация на Керченской переправе
09:19Проверка газового оборудования: что нужно знать, чтобы не платить штраф
08:57Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в Крыму
08:28Как поступить в Медакадемию КФУ: специальности и возможности
08:02Сто рублей за евро: пора ли продавать валюту - эксперт
07:36Арта, минометы, пожары - власти Новой Каховки о ситуации в регионе
07:03Для сердца и сосудов: в Керчи больница получила комплекс за 12 млн рублей
00:01Жарко и сухо: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 7 июля
22:55Главные события и заявления дня: 6 июля
22:16Главные новости Крыма: 6 июля
Лента новостейМолния