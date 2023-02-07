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Убил мать поводком: жителя Севастополя приговорили к 9 годам колонии - РИА Новости Крым, 07.02.2023
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Убил мать поводком: жителя Севастополя приговорили к 9 годам колонии
Убил мать поводком: жителя Севастополя приговорили к 9 годам колонии - РИА Новости Крым, 07.02.2023
Убил мать поводком: жителя Севастополя приговорили к 9 годам колонии
Жителя Балаклавского района Севастополя приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 07.02.2023
2023-02-07T12:17
2023-02-07T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Жителя Балаклавского района Севастополя приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.Инцидент произошел 1 декабря 2021 года. Между мужчиной и его 55-летней матерью разгорелся конфликт: женщина упрекала сына в отсутствии работы и нежелании ее искать. В какой-то момент находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина схватил кожаный поводок для выгула собак и задушил им мать.Подозреваемого оперативно задержали и заключили под стражу. Свою вину в ходе следствия он признал полностью, раскаявшись в содеянном. Расследование дела завершено, суд по итогам рассмотрения материалов признал 34-летнего мужчину виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пьяный внук задушил свою бабушкуВ Саках осудили женщину за убийство новорожденного ребенкаКрымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицей
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Убил мать поводком: жителя Севастополя приговорили к 9 годам колонии

Следком: жителю Севастополя дали 9 лет колонии за убийство собственной матери

12:17 07.02.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости Крым. Жителя Балаклавского района Севастополя приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.
Инцидент произошел 1 декабря 2021 года. Между мужчиной и его 55-летней матерью разгорелся конфликт: женщина упрекала сына в отсутствии работы и нежелании ее искать. В какой-то момент находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина схватил кожаный поводок для выгула собак и задушил им мать.
Подозреваемого оперативно задержали и заключили под стражу. Свою вину в ходе следствия он признал полностью, раскаявшись в содеянном. Расследование дела завершено, суд по итогам рассмотрения материалов признал 34-летнего мужчину виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы.
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