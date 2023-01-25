https://crimea.ria.ru/20230125/v-krymu-pyanyy-vnuk-zadushil-svoyu-babushku-1126569665.html

В Крыму пьяный внук задушил свою бабушку

В Крыму пьяный внук задушил свою бабушку - РИА Новости Крым, 25.01.2023

В Крыму пьяный внук задушил свою бабушку

Житель Симферопольского района обвиняется в убийстве собственной бабушки, он взят под арест. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России. РИА Новости Крым, 25.01.2023

2023-01-25T10:10

2023-01-25T10:10

2023-01-25T10:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района обвиняется в убийстве собственной бабушки, он взят под арест. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.С сообщением о происшествии в полицию обратилась жительница села Левадки. Она обнаружила 78-летнюю соседку в ее частном доме без признаков жизни. Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственный характер смерти пожилой женщины.Сотрудники Следкома и полиции оперативно вычислили подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 33-летний внук погибшей.По информации прокуратуры Крыма, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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