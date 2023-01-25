Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пьяный внук задушил свою бабушку - РИА Новости Крым, 25.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230125/v-krymu-pyanyy-vnuk-zadushil-svoyu-babushku-1126569665.html
В Крыму пьяный внук задушил свою бабушку
В Крыму пьяный внук задушил свою бабушку - РИА Новости Крым, 25.01.2023
В Крыму пьяный внук задушил свою бабушку
Житель Симферопольского района обвиняется в убийстве собственной бабушки, он взят под арест. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T10:10
2023-01-25T10:10
крым
новости крыма
новости
происшествия
крымский следком
прокуратура республики крым
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/41/1118394147_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_ed1ee914daded5b3916c296a95355797.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района обвиняется в убийстве собственной бабушки, он взят под арест. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.С сообщением о происшествии в полицию обратилась жительница села Левадки. Она обнаружила 78-летнюю соседку в ее частном доме без признаков жизни. Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственный характер смерти пожилой женщины.Сотрудники Следкома и полиции оперативно вычислили подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 33-летний внук погибшей.По информации прокуратуры Крыма, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111839/41/1118394147_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_b4cbb2cbc41cffd3c3f5ad91d94f2277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, новости, происшествия, крымский следком, прокуратура республики крым, симферопольский район
В Крыму пьяный внук задушил свою бабушку

Следком Крыма: в Симферопольском районе пьяный внук задушил свою бабушку

10:10 25.01.2023
 
© Фото: pixabayНаручники
Наручники
© Фото: pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района обвиняется в убийстве собственной бабушки, он взят под арест. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.
С сообщением о происшествии в полицию обратилась жительница села Левадки. Она обнаружила 78-летнюю соседку в ее частном доме без признаков жизни. Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственный характер смерти пожилой женщины.
Сотрудники Следкома и полиции оперативно вычислили подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 33-летний внук погибшей.
"Вечером 17 января нетрезвый внук пенсионерки во время конфликта задушил ее полотенцем, после чего скрылся. Подозреваемый был задержан в Евпатории. Свою вину в преступлении мужчина признал. В рамках проверки показаний на месте он рассказал об обстоятельствах убийства", - проинформировали в СК.
По информации прокуратуры Крыма, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
 
КрымНовости КрымаНовостиПроисшествияКрымский СледкомПрокуратура Республики КрымСимферопольский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Столтенберг назвал роль НАТО в конфликте на Украине
12:30Куда "пропали" деньги для муниципалитетов Севастополя
12:04Силы России продвинулись в Артемовске – Киев бросает резерв в Марьинку
11:49Где в Крыму в среду не будет воды: адреса
10:51Десятки случаев и смертей: COVID-сводка по Крыму и Севастополю за сутки
10:39Серийная мошенница из Крыма получила условный срок
10:32Чем ответит Россия на поставку Украине танков Abrams
10:10В Крыму пьяный внук задушил свою бабушку
10:05ФСБ задержала в Севастополе боевика украинского нацбата - видео 0:58
10:02"Moinaco Riviera": как в Евпатории строят современный комплекс за 35 млрд
09:34В Крыму ночью вспыхнул грузовик
09:18Что мертво, умереть не может: Володин о дипотношениях с Прибалтикой
08:58Российские ученые открыли восемь планет вне Солнечной системы
08:41Где в Крыму делают расширенный скрининг новорожденным
08:24В Крыму замедлился рост цен
08:03Leopard раздора: эксперт объяснил причины разногласий по танкам для Киева
07:26Крымская "Карамелька": как в теплицах растят уникальный сорт малины
07:02В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации
03:42Застрянут в черноземах: эксперт предрек судьбу западных танков на Украине
00:01Снег, дожди и туман: прогноз погоды для Крыма на среду
Лента новостейМолния