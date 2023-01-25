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В Крыму пьяный внук задушил свою бабушку
В Крыму пьяный внук задушил свою бабушку - РИА Новости Крым, 25.01.2023
В Крыму пьяный внук задушил свою бабушку
Житель Симферопольского района обвиняется в убийстве собственной бабушки, он взят под арест. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России. РИА Новости Крым, 25.01.2023
2023-01-25T10:10
2023-01-25T10:10
2023-01-25T10:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района обвиняется в убийстве собственной бабушки, он взят под арест. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.С сообщением о происшествии в полицию обратилась жительница села Левадки. Она обнаружила 78-летнюю соседку в ее частном доме без признаков жизни. Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственный характер смерти пожилой женщины.Сотрудники Следкома и полиции оперативно вычислили подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 33-летний внук погибшей.По информации прокуратуры Крыма, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, новости крыма, новости, происшествия, крымский следком, прокуратура республики крым, симферопольский район
В Крыму пьяный внук задушил свою бабушку
Следком Крыма: в Симферопольском районе пьяный внук задушил свою бабушку
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района обвиняется в убийстве собственной бабушки, он взят под арест. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.
С сообщением о происшествии в полицию обратилась жительница села Левадки. Она обнаружила 78-летнюю соседку в ее частном доме без признаков жизни. Проведенная судебно-медицинская экспертиза подтвердила насильственный характер смерти пожилой женщины.
Сотрудники Следкома и полиции оперативно вычислили подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 33-летний внук погибшей.
"Вечером 17 января нетрезвый внук пенсионерки во время конфликта задушил ее полотенцем, после чего скрылся. Подозреваемый был задержан в Евпатории. Свою вину в преступлении мужчина признал. В рамках проверки показаний на месте он рассказал об обстоятельствах убийства", - проинформировали в СК.
По информации прокуратуры Крыма, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.