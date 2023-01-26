https://crimea.ria.ru/20230126/krymchaninu-grozit-20-let-tyurmy-za-nasilie-nad-malenkoy-padcheritsey-1126606189.html

Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицей

Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицей - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицей

Крымчанин, скрывавшийся от следствия в монастыре на протяжении шести лет, предстанет перед судом по обвинению в сексуальных преступлениях против малолетней... РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T18:16

2023-01-26T18:16

2023-01-26T18:16

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Крымчанин, скрывавшийся от следствия в монастыре на протяжении шести лет, предстанет перед судом по обвинению в сексуальных преступлениях против малолетней падчерицы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.По данным ведомства, 47-летний житель Керчи в 2016-2017 годах в отсутствие сожительницы совершал преступления полового характера в отношении своей падчерицы. На момент первого эпизода девочке исполнилось восемь лет. После того, как запуганный ребенок спустя время рассказал об ужасающих фактах маме, ее сожитель скрылся.Мужчину объявили в международный розыск. Правоохранители нашли его только через шесть лет. Все это время он скрывался в Бахчисарайском районе на территории одного из монастырей, проживая там в качестве рабочего.По данным прокуратуры Крыма, свою вину мужчина признал полностью. Суд заключил его под стражу. Прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение. Дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20220426/krymchanin-poluchil-16-let-za-nasilie-nad-padcheritsey-1123053902.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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