https://crimea.ria.ru/20230126/krymchaninu-grozit-20-let-tyurmy-za-nasilie-nad-malenkoy-padcheritsey-1126606189.html
Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицей
Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицей - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицей
Крымчанин, скрывавшийся от следствия в монастыре на протяжении шести лет, предстанет перед судом по обвинению в сексуальных преступлениях против малолетней... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T18:16
2023-01-26T18:16
2023-01-26T18:16
крым
происшествия
общество
новости крыма
прокуратура республики крым
крымский следком
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1c/1119201251_0:49:960:589_1920x0_80_0_0_2520a6644bc3d2b3bc6fa21b5280ce92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Крымчанин, скрывавшийся от следствия в монастыре на протяжении шести лет, предстанет перед судом по обвинению в сексуальных преступлениях против малолетней падчерицы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.По данным ведомства, 47-летний житель Керчи в 2016-2017 годах в отсутствие сожительницы совершал преступления полового характера в отношении своей падчерицы. На момент первого эпизода девочке исполнилось восемь лет. После того, как запуганный ребенок спустя время рассказал об ужасающих фактах маме, ее сожитель скрылся.Мужчину объявили в международный розыск. Правоохранители нашли его только через шесть лет. Все это время он скрывался в Бахчисарайском районе на территории одного из монастырей, проживая там в качестве рабочего.По данным прокуратуры Крыма, свою вину мужчина признал полностью. Суд заключил его под стражу. Прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение. Дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220426/krymchanin-poluchil-16-let-za-nasilie-nad-padcheritsey-1123053902.html
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/1c/1119201251_56:0:905:637_1920x0_80_0_0_87cc9c6eaa2506a8dcd988692e990163.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, происшествия, общество, новости крыма, прокуратура республики крым, крымский следком, керчь
Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицей
Жителя Крыма будут судить за сексуальные преступления против восьмилетней падчерицы
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Крымчанин, скрывавшийся от следствия в монастыре на протяжении шести лет, предстанет перед судом по обвинению в сексуальных преступлениях против малолетней падчерицы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, 47-летний житель Керчи в 2016-2017 годах в отсутствие сожительницы совершал преступления полового характера в отношении своей падчерицы. На момент первого эпизода девочке исполнилось восемь лет. После того, как запуганный ребенок спустя время рассказал об ужасающих фактах маме, ее сожитель скрылся.
Мужчину объявили в международный розыск. Правоохранители нашли его только через шесть лет. Все это время он скрывался в Бахчисарайском районе на территории одного из монастырей, проживая там в качестве рабочего.
По данным прокуратуры Крыма, свою вину мужчина признал полностью. Суд заключил его под стражу. Прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение. Дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.