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Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицей - РИА Новости Крым, 26.01.2023
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Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицей
Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицей - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицей
Крымчанин, скрывавшийся от следствия в монастыре на протяжении шести лет, предстанет перед судом по обвинению в сексуальных преступлениях против малолетней... РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T18:16
2023-01-26T18:16
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Крымчанин, скрывавшийся от следствия в монастыре на протяжении шести лет, предстанет перед судом по обвинению в сексуальных преступлениях против малолетней падчерицы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.По данным ведомства, 47-летний житель Керчи в 2016-2017 годах в отсутствие сожительницы совершал преступления полового характера в отношении своей падчерицы. На момент первого эпизода девочке исполнилось восемь лет. После того, как запуганный ребенок спустя время рассказал об ужасающих фактах маме, ее сожитель скрылся.Мужчину объявили в международный розыск. Правоохранители нашли его только через шесть лет. Все это время он скрывался в Бахчисарайском районе на территории одного из монастырей, проживая там в качестве рабочего.По данным прокуратуры Крыма, свою вину мужчина признал полностью. Суд заключил его под стражу. Прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение. Дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220426/krymchanin-poluchil-16-let-za-nasilie-nad-padcheritsey-1123053902.html
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РИА Новости Крым
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крым, происшествия, общество, новости крыма, прокуратура республики крым, крымский следком, керчь
Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицей

Жителя Крыма будут судить за сексуальные преступления против восьмилетней падчерицы

18:16 26.01.2023
 
© Фото: pixabay.comНасилие над ребенком
Насилие над ребенком
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Крымчанин, скрывавшийся от следствия в монастыре на протяжении шести лет, предстанет перед судом по обвинению в сексуальных преступлениях против малолетней падчерицы. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.
По данным ведомства, 47-летний житель Керчи в 2016-2017 годах в отсутствие сожительницы совершал преступления полового характера в отношении своей падчерицы. На момент первого эпизода девочке исполнилось восемь лет. После того, как запуганный ребенок спустя время рассказал об ужасающих фактах маме, ее сожитель скрылся.
Следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Крымчанин получил 16 лет за насилие над падчерицей
Мужчину объявили в международный розыск. Правоохранители нашли его только через шесть лет. Все это время он скрывался в Бахчисарайском районе на территории одного из монастырей, проживая там в качестве рабочего.
По данным прокуратуры Крыма, свою вину мужчина признал полностью. Суд заключил его под стражу. Прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение. Дело направлено в Керченский городской суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
 
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