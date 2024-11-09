https://crimea.ria.ru/20241109/dozhdi-i-poryvistyy-veter-obrushatsya-na-krym-v-subbotu-1141723376.html

Дожди и порывистый ветер обрушатся на Крым в субботу

Дожди и порывистый ветер обрушатся на Крым в субботу - РИА Новости Крым, 09.11.2024

Дожди и порывистый ветер обрушатся на Крым в субботу

В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода – временами пройдут дожди и усилится ветер. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T00:01

2024-11-09T00:01

2024-11-09T00:01

крым

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крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода – временами пройдут дожди и усилится ветер. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +10...12.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14 градусов.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +3 до +7 градусов, днем ожидаются дожди и до 13 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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судак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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