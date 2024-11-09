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Дожди и порывистый ветер обрушатся на Крым в субботу
Дожди и порывистый ветер обрушатся на Крым в субботу - РИА Новости Крым, 09.11.2024
Дожди и порывистый ветер обрушатся на Крым в субботу
В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода – временами пройдут дожди и усилится ветер. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T00:01
2024-11-09T00:01
2024-11-09T00:01
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алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода – временами пройдут дожди и усилится ветер. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +10...12.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14 градусов.Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +3 до +7 градусов, днем ожидаются дожди и до 13 градусов тепла.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак
Дожди и порывистый ветер обрушатся на Крым в субботу
В субботу в Крыму ожидаются дожди и ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода – временами пройдут дожди и усилится ветер. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.
"Днем в субботу местами пройдут дожди. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2…7; днем +9…14, в горах +3…8", - сообщается в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +10...12.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +12…14 градусов.
Дождливо будет и на побережье. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью столбики термометров покажут от +3 до +7 градусов, днем ожидаются дожди и до 13 градусов тепла.
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