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В Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двое

В Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двое - РИА Новости Крым, 08.11.2024

В Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двое

Три мирных жителя погибли и еще двое получили ранения при обстрелах украинских боевиков мирных городов Донбасса. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T22:22

2024-11-08T22:22

2024-11-08T22:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и еще двое получили ранения при обстрелах украинских боевиков мирных городов Донбасса. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его данным, 57-летняя женщина погибла при детонации ранее неразорвавшегося суббоеприпаса в Никитовском районе Горловки. Также из-за атаки противника с применением ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил 68-летний мужчина.По данным Пушилина, к этому часу со стороны ВСУ совершили восемь вооруженных атак, выпущено порядка 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный дрон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ расстреляли мирных жителей Донбасса из ствольной артиллерииПри массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионеркаУдар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель

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