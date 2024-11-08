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В Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двое - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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В Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двое
В Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двое - РИА Новости Крым, 08.11.2024
В Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двое
Три мирных жителя погибли и еще двое получили ранения при обстрелах украинских боевиков мирных городов Донбасса. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T22:22
2024-11-08T22:23
горловка
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
денис пушилин
обстрелы всу
ситуация в донбассе: новости и комментарии
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и еще двое получили ранения при обстрелах украинских боевиков мирных городов Донбасса. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По его данным, 57-летняя женщина погибла при детонации ранее неразорвавшегося суббоеприпаса в Никитовском районе Горловки. Также из-за атаки противника с применением ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил 68-летний мужчина.По данным Пушилина, к этому часу со стороны ВСУ совершили восемь вооруженных атак, выпущено порядка 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный дрон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ расстреляли мирных жителей Донбасса из ствольной артиллерииПри массированном обстреле села Херсонщины ранены пенсионеркаУдар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель
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РИА Новости Крым
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горловка, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, денис пушилин, обстрелы всу, ситуация в донбассе: новости и комментарии, новости, происшествия
В Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двое

Три мирных жителя погибли и двое пострадали при атаках ВСУ на Донбасс - Пушилин

22:22 08.11.2024 (обновлено: 22:23 08.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСледы от пуль на окне в одном из домов в поселке Веселое Донецкой области, получившем повреждения во время боевых действий в ДНР
Следы от пуль на окне в одном из домов в поселке Веселое Донецкой области, получившем повреждения во время боевых действий в ДНР - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. Три мирных жителя погибли и еще двое получили ранения при обстрелах украинских боевиков мирных городов Донбасса. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его данным, 57-летняя женщина погибла при детонации ранее неразорвавшегося суббоеприпаса в Никитовском районе Горловки. Также из-за атаки противника с применением ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил 68-летний мужчина.
"Общее число жертв за сегодняшний день увеличилось до пяти человек: трое погибли, два человека ранены. Повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры в Никитовском районе Горловки – два административных здания, амбулатория, котельная", - написал он в Telegram.
По данным Пушилина, к этому часу со стороны ВСУ совершили восемь вооруженных атак, выпущено порядка 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный дрон.
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ГорловкаДонецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеДенис ПушилинОбстрелы ВСУСитуация в Донбассе: новости и комментарииНовостиПроисшествия
 
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