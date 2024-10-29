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Удар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Удар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель
Удар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Удар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T19:11
2024-10-29T19:11
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
донецкая народная республика (днр)
горловка
иван приходько
происшествия
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СИФМЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.Ранее мэр Горловки сообщал об атаке ВСУ на автобус в жилом массиве "Комсомолец".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской областиВ ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, донецкая народная республика (днр), горловка, иван приходько, происшествия
Удар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель

При украинском обстреле Горловки погиб мирный житель - власти

19:11 29.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Больница, "Скорая помощь"
 Больница, Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИФМЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее мэр Горловки сообщал об атаке ВСУ на автобус в жилом массиве "Комсомолец".
"В результате атаки ВСУ в жилом массиве "Комсомолец" погиб мирный житель Горловки", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаИван ПриходькоПроисшествия
 
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