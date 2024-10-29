https://crimea.ria.ru/20241029/udar-kassetami-po-gorlovke-pogib-mirnyy-zhitel-1141454836.html

Удар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель

Удар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Удар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T19:11

2024-10-29T19:11

2024-10-29T19:11

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

донецкая народная республика (днр)

горловка

иван приходько

происшествия

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СИФМЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки в ДНР со стороны ВСУ, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.Ранее мэр Горловки сообщал об атаке ВСУ на автобус в жилом массиве "Комсомолец".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской областиВ ДНР трое детей пострадали из-за неосторожного обращения с боеприпасом

донецкая народная республика (днр)

горловка

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2024

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всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, донецкая народная республика (днр), горловка, иван приходько, происшествия