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Более 9 тысяч крымчан обеспечили себе прибавку к пенсии с помощью ПДС

Более 9 тысяч крымчан обеспечили себе прибавку к пенсии с помощью ПДС - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Более 9 тысяч крымчан обеспечили себе прибавку к пенсии с помощью ПДС

В 2024 году крымчане заключили более 9 тысяч договоров долгосрочных сбережений. При этом объем средств, которые они перечислили за 9 месяцев, превысил 140... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T18:05

2024-10-29T18:05

2024-10-29T18:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. В 2024 году крымчане заключили более 9 тысяч договоров долгосрочных сбережений. При этом объем средств, которые они перечислили за 9 месяцев, превысил 140 миллионов рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщила заведующая сектором платежных систем и расчетов Отделения банка России по Республике Крым Татьяна Мефодовская."Программа долгосрочных сбережений (ПДС) – это относительно новый инструмент для сохранения и приумножения средств. Он позволит создать финансовую "подушку безопасности" на будущее или получать дополнительную прибавку к пенсии", - сказала она.Кто может стать участником программыУчаствовать в программе может любой гражданин России, причем при желании можно открыть несколько счетов. Это можно сделать не только для себя, но и в пользу родственника или любого другого человека, включая ребенка.Получать ежемесячные выплаты от НПФ вкладчик начнет не сразу, а спустя 15 лет с момента заключения договора либо с 55 лет для женщин и с 60 – для мужчин.Прибавка от государстваК процентам на суммы вкладов участники получают также прибавку от государства и возможность получать налоговый вычет ежегодно."Доплаты от государства можно получать в течение десяти лет. Но для этого нужно самому ежегодно вносить на счет не меньше двух тысяч рублей. Кроме того, все взносы в программе долгосрочных сбережений и инвестдоход по ним застрахованы государством на сумму до 2,8 млн рублей. Для сравнения – страховая сумма средств на депозитах – в половину меньше этой", - отметила Мефодовская.Размер госдоплаты участнику ПДС зависит от заработка человека. Если ежемесячный доход не превышает 80 тыс. рублей, государство добавит на счет столько же, сколько внесет сам участник ПДС. Те, кто зарабатывает от 80 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц, получат половину от суммы, которую положат на счет ПДС. При зарплате от 150 тыс. рублей государство добавит четверть внесенной в программу суммы.Но максимальная доплата от государства одному человеку составит 36 тысяч рублей в год.Возможно ли досрочное снятие средствПрограмма предусматривает досрочное снятие средств вместе с инвестиционным доходом, если деньги понадобились на лечение тяжелой болезни или семья потеряла кормильца.Снять все вложенные личные средства до наступления сроков выплат можно в любое время. Однако в таком случае накопления и средства софинансирования от государства забрать не получится, только внесенную клиентом сумму.Как открыть счет для ПДСНегосударственный пенсионный фонд (НПФ), в котором открывается счет для участия в ПДС, можно выбрать из существующего перечня, уточнить, с каким коммерческим банком этот фонд работает, и в отделении банка оформить вклад дистанционно. В Крыму этот тоже сделать можно - банки, работающие на территории полуострова, сотрудничают с НПФ.После подписания договора клиенту откроют счет, на который можно отчислять взносы: это могут быть любые суммы, в том числе и пенсия или пенсионные накопления из системы обязательного пенсионного страхования (ОПС). Для этого нужно оформить ее перевод на свой накопительный счет из системы ОПС.Однако стоит прежде уточнить у своего НПФ, работает ли он в этой системе. Это можно проверить и в реестре негосударственных пенсионных фондов.Можно ли открыть несколько счетовЕсли открыть несколько счетов в программе долгосрочных сбережений в разное время, доплата будет приходить на каждый из них — в пределах общего лимита. Но период софинансирования закончится через 10 лет после того, как человек пополнит именно первый счет в программе.Налоговый вычетС помощью налогового вычета можно вернуть от 52 тыс. до 60 тыс. рублей уплаченного подоходного налога за год. Размер возврата считается как 13% от суммы взносов в программу за год. Но нужно учитывать, что вычет не может быть больше суммы НДФЛ за год — получится вернуть лишь то, что участник внес в программу. Если у человека нет официального дохода, с которого взимаются налоги, то и вычета не будет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

банк россии, крым, финансы, экономика, совет эксперта, татьяна мефодовская