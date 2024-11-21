Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Жительница Симферополя Людмила Шполянская принесла в Музей истории города фотографии из семейного архива, награды своего отца Льва Гордимера, письма, которые он писал с фронта ее матери и другие документы. Все это бережно она раскладывает перед собой на столе, рассказывая РИА Новости Крым семейную историю.
"Семьи большой, которая могла бы все это принять и сохранить, не осталось. Семья моего брата давно переехала в Германию, там же дети и внуки. У меня тоже никого не осталось. Однажды разбирала документы и подумала, что если не отнесу их в музей, то они пропадут", - объясняет Людмила Львовна свое решение пополнить фонды городского музея семейными реликвиями.
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
История симферопольца Гордимера
"Мой отец родом из Геническа, но больше 60 лет он прожил в Симферополе. Сюда они с мамой переехали по распределению после окончания московских вузов в 1947 году. Он служил в прокуратуре города, был старшим помощником. Ушел в отставку в 1999 году", - рассказывает семейную историю Людмила Шполянская.
На фронте ее отец Лев Гордимер служил до ноября 1943 года. В боях за освобождение Киева получил очень тяжелое ранение в голову и был комиссован, поэтому к 1947 году успел закончить институт.
"У папы два боевых ордена – Красной Звезды и Александра Невского, последний довольно редкий, потому что им по статусу награждался высший комсостав. А папа был лейтенантом, но как раз перед ранением, когда они из Киева шли на Житомир, по дороге увидели фашистские самолеты и приняли бой. Папа был артиллеристом и ему пришлось принять командование", - рассказывает Людмила Львовна.
О том, что он награжден орденом Александра Невского, лейтенант Гордимер узнал уже после войны, когда учился в институте: в московском трамвае встретил сослуживца, которые ему об этом и рассказал. Позже в военкомате информация подтвердилась.
Лев Гордимер жил и работал в Симферополе, любил этот город, рассказывает его дочь, в прошлом учитель английского языка, которая сорок лет проработала в симферопольской школе №9. На здании, где когда-то была городская прокуратура, а теперь ювелирная лавка и магазин подарков, установлена мемориальная доска в его честь. Есть его имя и на мемориальной доске при соборе Александра Невского, где собраны имена крымчан-кавалеров ордена святого Александра Невского.
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
Помнить прошлое ради победы
Музей истории Симферополя пополняет фонды к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Внести свою лепту в создание новых экспозиций может любая семья. Здесь интересно все, что связано с годами Великой Отечественной: фотографии, документы, награды ветеранов. Все это поможет сохранить память о тех, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками, а после войны – строил мирную жизнь.
"В 2025 году наша страна отмечает 80-летие Великой Победы. Мы готовим к этому времени реконструкцию, дополнение нашей выставки "Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной войны". В ней хотим отразить эту сложную и важную тему, поэтому обращаемся к симферопольцам, к жителям Крыма, чтобы они поделились с нами раритетами, которые хранятся в домашних архивах", - объясняет РИА Новости Крым директор учреждения Ирина Вдовиченко.
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
Особенно интересны истории симферопольцев, которые ушли на фронт из родного города, а затем вернулись сюда же, домой. А также тех, кто, пройдя боевой путь, решил связать свою жизнь с Симферополем.
"Мы обязаны помогать музеям, чтобы они могли в полном спектре показать то, что было во время войны. Какие подвиги совершались и как люди нашу страну восстанавливали. Тот, кто ценит память о своих предках, должен сдать эти награды в музей, чтобы их увидели другие люди. История города пишется его людьми и их делами", - говорит РИА Новости Крым полковник запаса, ветеран войны в Афганистане, военный историк Сергей Пашевич.
Он передал Музею истории города Симферополя орден Великой Отечественной войны II степени, который нашел во время службы.
"Этот орден лежал в ящике стола. Никому не нужный. Его не вручили, потому что фронтовик умер. Орден юбилейный, сделан в 1985 году", - поясняет он.
Экспозиция, собранная в том числе силами неравнодушных крымчан и симферопольцев, откроется к 9 Мая 2025 года.
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
1 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
2 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
3 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
4 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
5 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
6 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
7 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
1 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
2 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
3 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
4 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
5 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
6 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
7 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
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