Рейтинг@Mail.ru
Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20241121/stat-chastyu-istorii--v-simferopole-gotovyat-neobychnuyu-vystavku-k-9-maya-1142003343.html
Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая
Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая
Жительница Симферополя Людмила Шполянская принесла в Музей истории города фотографии из семейного архива, награды своего отца Льва Гордимера, письма, которые он РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T06:03
2024-11-21T06:03
эксклюзивы риа новости крым
крым
симферополь
музеи крыма
крым в истории: секреты, факты, фото
история
музей истории симферополя
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1142011462_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a6a9af67eac87057fd68075b428c0af8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Жительница Симферополя Людмила Шполянская принесла в Музей истории города фотографии из семейного архива, награды своего отца Льва Гордимера, письма, которые он писал с фронта ее матери и другие документы. Все это бережно она раскладывает перед собой на столе, рассказывая РИА Новости Крым семейную историю.История симферопольца Гордимера"Мой отец родом из Геническа, но больше 60 лет он прожил в Симферополе. Сюда они с мамой переехали по распределению после окончания московских вузов в 1947 году. Он служил в прокуратуре города, был старшим помощником. Ушел в отставку в 1999 году", - рассказывает семейную историю Людмила Шполянская.На фронте ее отец Лев Гордимер служил до ноября 1943 года. В боях за освобождение Киева получил очень тяжелое ранение в голову и был комиссован, поэтому к 1947 году успел закончить институт.О том, что он награжден орденом Александра Невского, лейтенант Гордимер узнал уже после войны, когда учился в институте: в московском трамвае встретил сослуживца, которые ему об этом и рассказал. Позже в военкомате информация подтвердилась.Лев Гордимер жил и работал в Симферополе, любил этот город, рассказывает его дочь, в прошлом учитель английского языка, которая сорок лет проработала в симферопольской школе №9. На здании, где когда-то была городская прокуратура, а теперь ювелирная лавка и магазин подарков, установлена мемориальная доска в его честь. Есть его имя и на мемориальной доске при соборе Александра Невского, где собраны имена крымчан-кавалеров ордена святого Александра Невского.Помнить прошлое ради победыМузей истории Симферополя пополняет фонды к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Внести свою лепту в создание новых экспозиций может любая семья. Здесь интересно все, что связано с годами Великой Отечественной: фотографии, документы, награды ветеранов. Все это поможет сохранить память о тех, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками, а после войны – строил мирную жизнь."В 2025 году наша страна отмечает 80-летие Великой Победы. Мы готовим к этому времени реконструкцию, дополнение нашей выставки "Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной войны". В ней хотим отразить эту сложную и важную тему, поэтому обращаемся к симферопольцам, к жителям Крыма, чтобы они поделились с нами раритетами, которые хранятся в домашних архивах", - объясняет РИА Новости Крым директор учреждения Ирина Вдовиченко.Особенно интересны истории симферопольцев, которые ушли на фронт из родного города, а затем вернулись сюда же, домой. А также тех, кто, пройдя боевой путь, решил связать свою жизнь с Симферополем."Мы обязаны помогать музеям, чтобы они могли в полном спектре показать то, что было во время войны. Какие подвиги совершались и как люди нашу страну восстанавливали. Тот, кто ценит память о своих предках, должен сдать эти награды в музей, чтобы их увидели другие люди. История города пишется его людьми и их делами", - говорит РИА Новости Крым полковник запаса, ветеран войны в Афганистане, военный историк Сергей Пашевич.Он передал Музею истории города Симферополя орден Великой Отечественной войны II степени, который нашел во время службы."Этот орден лежал в ящике стола. Никому не нужный. Его не вручили, потому что фронтовик умер. Орден юбилейный, сделан в 1985 году", - поясняет он. Экспозиция, собранная в том числе силами неравнодушных крымчан и симферопольцев, откроется к 9 Мая 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию Победы"Алеша" как символ: в Болгарии зовут крымчан на акцию ко дню ПобедыВ Москве презентовали логотип празднования 80-летия Победы
https://crimea.ria.ru/20241110/greki-budut-pet-katyushu-kofopulos-gotovit-v-krymu-kontsert-k-dnyu-pobedy-1141662715.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/14/1142011462_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_514968c421c20f1972eeb2a8cdf3ce67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, музеи крыма, крым в истории: секреты, факты, фото, история, музей истории симферополя, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, общество, авторы
Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая

Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан

06:03 21.11.2024
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Жительница Симферополя Людмила Шполянская принесла в Музей истории города фотографии из семейного архива, награды своего отца Льва Гордимера, письма, которые он писал с фронта ее матери и другие документы. Все это бережно она раскладывает перед собой на столе, рассказывая РИА Новости Крым семейную историю.
"Семьи большой, которая могла бы все это принять и сохранить, не осталось. Семья моего брата давно переехала в Германию, там же дети и внуки. У меня тоже никого не осталось. Однажды разбирала документы и подумала, что если не отнесу их в музей, то они пропадут", - объясняет Людмила Львовна свое решение пополнить фонды городского музея семейными реликвиями.
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан

История симферопольца Гордимера

"Мой отец родом из Геническа, но больше 60 лет он прожил в Симферополе. Сюда они с мамой переехали по распределению после окончания московских вузов в 1947 году. Он служил в прокуратуре города, был старшим помощником. Ушел в отставку в 1999 году", - рассказывает семейную историю Людмила Шполянская.
На фронте ее отец Лев Гордимер служил до ноября 1943 года. В боях за освобождение Киева получил очень тяжелое ранение в голову и был комиссован, поэтому к 1947 году успел закончить институт.
"У папы два боевых ордена – Красной Звезды и Александра Невского, последний довольно редкий, потому что им по статусу награждался высший комсостав. А папа был лейтенантом, но как раз перед ранением, когда они из Киева шли на Житомир, по дороге увидели фашистские самолеты и приняли бой. Папа был артиллеристом и ему пришлось принять командование", - рассказывает Людмила Львовна.
О том, что он награжден орденом Александра Невского, лейтенант Гордимер узнал уже после войны, когда учился в институте: в московском трамвае встретил сослуживца, которые ему об этом и рассказал. Позже в военкомате информация подтвердилась.
Лев Гордимер жил и работал в Симферополе, любил этот город, рассказывает его дочь, в прошлом учитель английского языка, которая сорок лет проработала в симферопольской школе №9. На здании, где когда-то была городская прокуратура, а теперь ювелирная лавка и магазин подарков, установлена мемориальная доска в его честь. Есть его имя и на мемориальной доске при соборе Александра Невского, где собраны имена крымчан-кавалеров ордена святого Александра Невского.
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан

Помнить прошлое ради победы

Музей истории Симферополя пополняет фонды к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Внести свою лепту в создание новых экспозиций может любая семья. Здесь интересно все, что связано с годами Великой Отечественной: фотографии, документы, награды ветеранов. Все это поможет сохранить память о тех, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками, а после войны – строил мирную жизнь.
"В 2025 году наша страна отмечает 80-летие Великой Победы. Мы готовим к этому времени реконструкцию, дополнение нашей выставки "Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной войны". В ней хотим отразить эту сложную и важную тему, поэтому обращаемся к симферопольцам, к жителям Крыма, чтобы они поделились с нами раритетами, которые хранятся в домашних архивах", - объясняет РИА Новости Крым директор учреждения Ирина Вдовиченко.
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости Крым
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
Особенно интересны истории симферопольцев, которые ушли на фронт из родного города, а затем вернулись сюда же, домой. А также тех, кто, пройдя боевой путь, решил связать свою жизнь с Симферополем.
"Мы обязаны помогать музеям, чтобы они могли в полном спектре показать то, что было во время войны. Какие подвиги совершались и как люди нашу страну восстанавливали. Тот, кто ценит память о своих предках, должен сдать эти награды в музей, чтобы их увидели другие люди. История города пишется его людьми и их делами", - говорит РИА Новости Крым полковник запаса, ветеран войны в Афганистане, военный историк Сергей Пашевич.
Он передал Музею истории города Симферополя орден Великой Отечественной войны II степени, который нашел во время службы.
"Этот орден лежал в ящике стола. Никому не нужный. Его не вручили, потому что фронтовик умер. Орден юбилейный, сделан в 1985 году", - поясняет он.
Экспозиция, собранная в том числе силами неравнодушных крымчан и симферопольцев, откроется к 9 Мая 2025 года.
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
1 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
2 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
3 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
4 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
5 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
6 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
7 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
1 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
2 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
3 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
4 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
5 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
6 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
7 из 7
Музей истории Симферополя готовит выставку к 80-летию Победы из семейных реликвий горожан
© РИА Новости Крым
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию Победы
"Алеша" как символ: в Болгарии зовут крымчан на акцию ко дню Победы
В Москве презентовали логотип празднования 80-летия Победы
Участник шоу Голос Иоаннис Кофопулос переводит русские песни на греческий язык - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
10 ноября, 07:03
Греки будут петь "Катюшу": Кофопулос готовит в Крыму концерт к Дню Победы
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСимферопольМузеи КрымаКрым в истории: секреты, факты, фотоИсторияМузей истории СимферополяКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаОбществоАвторы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:27Вагон сошел с рельс при столкновении электрички с асфальтоукладчиком
08:04Как энергетики Севастополя подготовились к непогоде
07:52Просрочка для Киева: США поставят ATACMS с истекшим сроком годности
07:30Под Евпаторией отключат воду в двух поселках более чем на сутки
07:10Лед тронулся: чем уникален саммит G-20
06:37США допускают обмен ядерными ударами на "приемлемых" для себя условиях
06:03Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая
00:01Сильные ливни и штормовой ветер: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 21 ноября
22:59Россия начала использовать замороженные иностранные активы
22:56Ядерная доктрина России и взрывы в Киеве: главные новости 20 ноября
22:38Обломки дрона и смертельный пожар: главные новости Крыма 20 ноября
22:33Запад готовит нападение на Белоруссию - СМИ
22:19Глава Суджанского района Курской области ушел в отставку
22:02Тысячелетняя война на Украине – Захарова оценила слова главы МИД Австрии
21:33Зеленский передумал возвращать Крым военным путем
21:20Учитель истории осужден за оправдание теракта на Крымском мосту
20:53В Феодосии отремонтируют городскую поликлинику
20:42Девочка ранена при атаке дронов ВСУ на Белгородскую область
20:33Конкурс эскизов памятника героям СВО запускает фонд "Защитники Отечества"
Лента новостейМолния