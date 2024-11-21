https://crimea.ria.ru/20241121/stat-chastyu-istorii--v-simferopole-gotovyat-neobychnuyu-vystavku-k-9-maya-1142003343.html

Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая

Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 Мая

Жительница Симферополя Людмила Шполянская принесла в Музей истории города фотографии из семейного архива, награды своего отца Льва Гордимера, письма, которые он РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T06:03

2024-11-21T06:03

2024-11-21T06:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Жительница Симферополя Людмила Шполянская принесла в Музей истории города фотографии из семейного архива, награды своего отца Льва Гордимера, письма, которые он писал с фронта ее матери и другие документы. Все это бережно она раскладывает перед собой на столе, рассказывая РИА Новости Крым семейную историю.История симферопольца Гордимера"Мой отец родом из Геническа, но больше 60 лет он прожил в Симферополе. Сюда они с мамой переехали по распределению после окончания московских вузов в 1947 году. Он служил в прокуратуре города, был старшим помощником. Ушел в отставку в 1999 году", - рассказывает семейную историю Людмила Шполянская.На фронте ее отец Лев Гордимер служил до ноября 1943 года. В боях за освобождение Киева получил очень тяжелое ранение в голову и был комиссован, поэтому к 1947 году успел закончить институт.О том, что он награжден орденом Александра Невского, лейтенант Гордимер узнал уже после войны, когда учился в институте: в московском трамвае встретил сослуживца, которые ему об этом и рассказал. Позже в военкомате информация подтвердилась.Лев Гордимер жил и работал в Симферополе, любил этот город, рассказывает его дочь, в прошлом учитель английского языка, которая сорок лет проработала в симферопольской школе №9. На здании, где когда-то была городская прокуратура, а теперь ювелирная лавка и магазин подарков, установлена мемориальная доска в его честь. Есть его имя и на мемориальной доске при соборе Александра Невского, где собраны имена крымчан-кавалеров ордена святого Александра Невского.Помнить прошлое ради победыМузей истории Симферополя пополняет фонды к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Внести свою лепту в создание новых экспозиций может любая семья. Здесь интересно все, что связано с годами Великой Отечественной: фотографии, документы, награды ветеранов. Все это поможет сохранить память о тех, кто сражался с немецко-фашистскими захватчиками, а после войны – строил мирную жизнь."В 2025 году наша страна отмечает 80-летие Великой Победы. Мы готовим к этому времени реконструкцию, дополнение нашей выставки "Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной войны". В ней хотим отразить эту сложную и важную тему, поэтому обращаемся к симферопольцам, к жителям Крыма, чтобы они поделились с нами раритетами, которые хранятся в домашних архивах", - объясняет РИА Новости Крым директор учреждения Ирина Вдовиченко.Особенно интересны истории симферопольцев, которые ушли на фронт из родного города, а затем вернулись сюда же, домой. А также тех, кто, пройдя боевой путь, решил связать свою жизнь с Симферополем."Мы обязаны помогать музеям, чтобы они могли в полном спектре показать то, что было во время войны. Какие подвиги совершались и как люди нашу страну восстанавливали. Тот, кто ценит память о своих предках, должен сдать эти награды в музей, чтобы их увидели другие люди. История города пишется его людьми и их делами", - говорит РИА Новости Крым полковник запаса, ветеран войны в Афганистане, военный историк Сергей Пашевич.Он передал Музею истории города Симферополя орден Великой Отечественной войны II степени, который нашел во время службы."Этот орден лежал в ящике стола. Никому не нужный. Его не вручили, потому что фронтовик умер. Орден юбилейный, сделан в 1985 году", - поясняет он. Экспозиция, собранная в том числе силами неравнодушных крымчан и симферопольцев, откроется к 9 Мая 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию Победы"Алеша" как символ: в Болгарии зовут крымчан на акцию ко дню ПобедыВ Москве презентовали логотип празднования 80-летия Победы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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