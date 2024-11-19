https://crimea.ria.ru/20241119/alesha-kak-simvol-v-bolgarii-zovut-krymchan-na-aktsiyu-ko-dnyu-pobedy-1141982551.html

"Алеша" как символ: в Болгарии зовут крымчан на акцию ко дню Победы

"Алеша" как символ: в Болгарии зовут крымчан на акцию ко дню Победы - РИА Новости Крым, 19.11.2024

"Алеша" как символ: в Болгарии зовут крымчан на акцию ко дню Победы

Болгарская национально-культурная автономия Крыма готовит шествия и митинги у памятника советскому солдату-освободителю "Алеше" в Болгарии с привлечением... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T22:37

2024-11-19T22:37

2024-11-19T22:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Болгарская национально-культурная автономия Крыма готовит шествия и митинги у памятника советскому солдату-освободителю "Алеше" в Болгарии с привлечением крымской молодежи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Совета Общественной организации "Региональная болгарская национально-культурная автономия "Паисия Хилендарского", член республиканской Общественной палаты Иван Абажер. "Алеша" – это не только памятник освобождения Болгарии от фашизма, а символ освобождения от немецко-фашистских захватчиков всей Европы, напомнил он.По словам Абажера, помогает организовать акцию болгарская молодежь, которая встала на защиту памятника, не дав его снести. И один из представителей этой молодежи был в Крыму, участвовал в мероприятиях по линии народной дипломатии."И если нам удастся этот проект сделать, то он будет очень интересным, сильным, и сыграет в перспективе очень большую роль в идеологическом плане", - подчеркнул Абажер.Ранее председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты РК Роман Чегринец анонсировал большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне по дорогам Крыма и Белоруссии. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию Победы3-ю очередь мемориала жертвам нацистов в Крыму спроектируют в 2025 годуВ Москве презентовали логотип празднования 80-летия Победы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, болгария, иван абажер, 80 лет победы, общество, новости крыма