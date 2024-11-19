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"Алеша" как символ: в Болгарии зовут крымчан на акцию ко дню Победы - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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"Алеша" как символ: в Болгарии зовут крымчан на акцию ко дню Победы
"Алеша" как символ: в Болгарии зовут крымчан на акцию ко дню Победы - РИА Новости Крым, 19.11.2024
"Алеша" как символ: в Болгарии зовут крымчан на акцию ко дню Победы
Болгарская национально-культурная автономия Крыма готовит шествия и митинги у памятника советскому солдату-освободителю "Алеше" в Болгарии с привлечением... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T22:37
2024-11-19T22:39
крым
болгария
иван абажер
80 лет победы
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Болгарская национально-культурная автономия Крыма готовит шествия и митинги у памятника советскому солдату-освободителю "Алеше" в Болгарии с привлечением крымской молодежи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Совета Общественной организации "Региональная болгарская национально-культурная автономия "Паисия Хилендарского", член республиканской Общественной палаты Иван Абажер. "Алеша" – это не только памятник освобождения Болгарии от фашизма, а символ освобождения от немецко-фашистских захватчиков всей Европы, напомнил он.По словам Абажера, помогает организовать акцию болгарская молодежь, которая встала на защиту памятника, не дав его снести. И один из представителей этой молодежи был в Крыму, участвовал в мероприятиях по линии народной дипломатии."И если нам удастся этот проект сделать, то он будет очень интересным, сильным, и сыграет в перспективе очень большую роль в идеологическом плане", - подчеркнул Абажер.Ранее председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты РК Роман Чегринец анонсировал большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне по дорогам Крыма и Белоруссии. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию Победы3-ю очередь мемориала жертвам нацистов в Крыму спроектируют в 2025 годуВ Москве презентовали логотип празднования 80-летия Победы
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крым, болгария, иван абажер, 80 лет победы, общество, новости крыма
"Алеша" как символ: в Болгарии зовут крымчан на акцию ко дню Победы

Молодежь Болгарии приглашает крымчан в Пловдив на акцию к 80-летию Победы

22:37 19.11.2024 (обновлено: 22:39 19.11.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник советскому солдату-освободителю (памятник "Алёша") в болгарском городе Пловдив
Памятник советскому солдату-освободителю (памятник Алёша) в болгарском городе Пловдив - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Болгарская национально-культурная автономия Крыма готовит шествия и митинги у памятника советскому солдату-освободителю "Алеше" в Болгарии с привлечением крымской молодежи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Совета Общественной организации "Региональная болгарская национально-культурная автономия "Паисия Хилендарского", член республиканской Общественной палаты Иван Абажер.
"Мы прорабатываем вопрос о том, чтобы у памятника "Алеше" в Болгарии, в Пловдиве, сделать акцию и провести шествия, в которой примут участие не только представители болгарской молодежи, а хотим сделать международный молодежный форум", - уточнил он.
"Алеша" – это не только памятник освобождения Болгарии от фашизма, а символ освобождения от немецко-фашистских захватчиков всей Европы, напомнил он.
По словам Абажера, помогает организовать акцию болгарская молодежь, которая встала на защиту памятника, не дав его снести. И один из представителей этой молодежи был в Крыму, участвовал в мероприятиях по линии народной дипломатии.
"И если нам удастся этот проект сделать, то он будет очень интересным, сильным, и сыграет в перспективе очень большую роль в идеологическом плане", - подчеркнул Абажер.
Ранее председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты РК Роман Чегринец анонсировал большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне по дорогам Крыма и Белоруссии.
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КрымБолгарияИван Абажер80 лет ПобедыОбществоНовости Крыма
 
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