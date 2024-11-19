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В Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию Победы
В Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию Победы - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию Победы
Большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет по дорогам Крыма и Белоруссии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T16:30
2024-11-19T16:30
2024-11-19T16:30
крым
роман чегринец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет по дорогам Крыма и Белоруссии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты РК Роман Чегринец."С комитетом (комитет Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям - ред.) мы сейчас готовим большой автопробег, он охватит много городов. Это и Брест, и Волгоград, и Грозный, по Крыму проедут известные в Белоруссии народные дипломаты, встретятся с общественностью, с детьми, в первую очередь", - сказал Чегринец.По его словам, планирующийся автопробег посвятят героям Великой Отечественной войны."Так, Брестский автопробег мы посвятим Ефиму Фомину. Это первый политрук Брестской крепости, который связан и с Симферополем – он здесь служил и прожил долгое время, а погиб, защищая Брестскую крепость. Есть еще несколько фамилий, которые я пока раскрывать не буду", - уточнил он.Также будут продолжаться проекты по линии взаимодействия с Витебской областью, "очень много имен и людей, которые объединяют наши регионы - очень много крымчан освобождали Белоруссию, очень много белорусов освобождали Крым", напомнил он.Также он напомнил, что в этом году впервые по инициативе крымского правительства в "Артеке" отдыхала белорусская смена, и уточнил, что на следующий год заявок поступило в пять раз больше.Ранее сообщалось, что в рамках Ялтинского международного форума в Москве прошло заседание Клуба друзей Крыма, были обсуждены проекты, связанных с народной дипломатией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Народная дипломатия" в деле – в мире растет интерес к КрымуПочему семьи русских немцев переезжают в Крым из Германии3-ю очередь мемориала жертвам нацистов в Крыму спроектируют в 2025 году
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крым, роман чегринец, 80 лет победы, белоруссия, общество, история, великая отечественная война, новости, новости крыма
В Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию Победы
Большой автопробег к 80-летию Победы пройдет по дорогам Крыма и Белоруссии
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет по дорогам Крыма и Белоруссии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты РК Роман Чегринец.
"С комитетом (комитет Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям - ред.) мы сейчас готовим большой автопробег, он охватит много городов. Это и Брест, и Волгоград, и Грозный, по Крыму проедут известные в Белоруссии народные дипломаты, встретятся с общественностью, с детьми, в первую очередь", - сказал Чегринец.
По его словам, планирующийся автопробег посвятят героям Великой Отечественной войны.
"Так, Брестский автопробег мы посвятим Ефиму Фомину. Это первый политрук Брестской крепости, который связан и с Симферополем – он здесь служил и прожил долгое время, а погиб, защищая Брестскую крепость. Есть еще несколько фамилий, которые я пока раскрывать не буду", - уточнил он.
Также будут продолжаться проекты по линии взаимодействия с Витебской областью, "очень много имен и людей, которые объединяют наши регионы - очень много крымчан освобождали Белоруссию, очень много белорусов освобождали Крым", напомнил он.
"Есть еще идеи по сотрудничеству в культурной сфере, связанной с мемориалами. Так, когда белорусская делегация посетила мемориальный комплекс жертвам нацистских оккупантов "Концлагерь "Красный", то они отметили, что это уровень мемориального комплекса "Хатыни". Мы хотим, чтобы наши люди, которые занимаются сохранением исторической памяти и различными идеологическими вопросами, взаимодействовали по этому направлению, и мы будем этому способствовать", - резюмировал Чегринец.
Также он напомнил, что в этом году впервые по инициативе крымского правительства в "Артеке" отдыхала белорусская смена, и уточнил, что на следующий год заявок поступило в пять раз больше.
Ранее сообщалось
, что в рамках Ялтинского международного форума в Москве прошло заседание Клуба друзей Крыма, были обсуждены проекты, связанных с народной дипломатией.
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