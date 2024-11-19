https://crimea.ria.ru/20241119/v-krymu-i-belorussii-proydet-bolshoy-avtoprobeg-k-80-letiyu-pobedy-1141971668.html

В Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию Победы

В Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию Победы - РИА Новости Крым, 19.11.2024

В Крыму и Белоруссии пройдет большой автопробег к 80-летию Победы

Большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет по дорогам Крыма и Белоруссии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T16:30

2024-11-19T16:30

2024-11-19T16:30

крым

роман чегринец

80 лет победы

белоруссия

общество

история

великая отечественная война

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129812809_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff9ffc40c610afe1cd7dac6cfc8f0a50.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Большой автопробег к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пройдет по дорогам Крыма и Белоруссии. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма", член Общественной палаты РК Роман Чегринец."С комитетом (комитет Госсовета Крыма по народной дипломатии и межрегиональным связям - ред.) мы сейчас готовим большой автопробег, он охватит много городов. Это и Брест, и Волгоград, и Грозный, по Крыму проедут известные в Белоруссии народные дипломаты, встретятся с общественностью, с детьми, в первую очередь", - сказал Чегринец.По его словам, планирующийся автопробег посвятят героям Великой Отечественной войны."Так, Брестский автопробег мы посвятим Ефиму Фомину. Это первый политрук Брестской крепости, который связан и с Симферополем – он здесь служил и прожил долгое время, а погиб, защищая Брестскую крепость. Есть еще несколько фамилий, которые я пока раскрывать не буду", - уточнил он.Также будут продолжаться проекты по линии взаимодействия с Витебской областью, "очень много имен и людей, которые объединяют наши регионы - очень много крымчан освобождали Белоруссию, очень много белорусов освобождали Крым", напомнил он.Также он напомнил, что в этом году впервые по инициативе крымского правительства в "Артеке" отдыхала белорусская смена, и уточнил, что на следующий год заявок поступило в пять раз больше.Ранее сообщалось, что в рамках Ялтинского международного форума в Москве прошло заседание Клуба друзей Крыма, были обсуждены проекты, связанных с народной дипломатией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Народная дипломатия" в деле – в мире растет интерес к КрымуПочему семьи русских немцев переезжают в Крым из Германии3-ю очередь мемориала жертвам нацистов в Крыму спроектируют в 2025 году

крым

белоруссия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, роман чегринец, 80 лет победы, белоруссия, общество, история, великая отечественная война, новости, новости крыма