https://crimea.ria.ru/20241119/v-sevastopol-privezli-mirotochivuyu-ikonu--zastupnitsu-donbassa-1141975938.html

В Севастополь привезут мироточивую икону – заступницу Донбасса

В Севастополь привезут мироточивую икону – заступницу Донбасса - РИА Новости Крым, 19.11.2024

В Севастополь привезут мироточивую икону – заступницу Донбасса

В Севастополь доставят чудотворную мироточивую икону Божией Матери "Умягчение злых сердец – Донецкая". С 19 по 26 ноября образ будет находиться в... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T16:19

2024-11-19T16:19

2024-11-19T16:24

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополь доставят чудотворную мироточивую икону Божией Матери "Умягчение злых сердец – Донецкая". С 19 по 26 ноября образ будет находиться в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес"Ставшая фронтовой икона Божией Матери была привезена в Донецк в один из самых тяжелых для Донбасса периодов – 7 августа 2014 года по благословению архимандрита Илия (Ноздрина), духовника Оптиной пустыни и Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Святыню из Москвы доставили ветераны Международной ассоциации ветеранов подразделений антитеррора "Альфа". В память об этом под стеклом помещен "альфовский" шеврон".Икона Божией Матери замироточила на первом же молебне в Донецке. С лета 2016 года она стала называться "Умягчение злых сердец – Донецкая".Теперь это широко почитаемый в Донбассе и за его пределами образ, она укрепляет дух солдат, считается, что молитвы перед иконой помогают исцелять раненых и находить пропавших без вести на поле боя.Богородичную икону регулярно привозят на передовую в различные войсковые подразделения. Образ Богородицы неоднократно был под огнем врага. Также она бывает в больницах и роддомах, детских приютах и хосписах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Настоятель храма в Феодосии награжден за вклад в ПобедуМозаика для Владимирского собора в Херсонесе полностью сделана в РоссииГлава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, рпц (русская православная церковь), православие, херсонес, владимирский собор, религия, общество, новости крыма