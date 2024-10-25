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Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым
Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым
Митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона (Шукало) отправили на покой и определили его местопребыванием Симферопольскую епархию. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T21:43
2024-10-25T21:43
крым
рпц (русская православная церковь)
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
донецк
мариуполь
православие
симферопольская и крымская епархия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона (Шукало) отправили на покой и определили его местопребыванием Симферопольскую епархию. Об этом говорится в решении Священного Синода Русской Православной Церкви, заседание которого прошло в Москве.Как говорится в документе, на покой митрополита отправили, учитывая его состояние здоровья, "существенно затрудняющее беспрепятственное управление им епархией, тем более в условиях региона, где идут военные действия".Новым главой Донецкой епархии назначен митрополит 44-летний Владимир (в миру Михаил Викторович Самохин), до этого бывший главой Владивостокской и Приморской епархии.Митрополит Илларион (в миру Роман Васильевич Шукало) родился в 1951 году во Львове. Окончил Львовский сельскохозяйственный институт, затем обучался в аспирантуре Киевской сельскохозяйственной академии. Преподавал в сельскохозяйственном техникуме, был начальником районного управления сельского хозяйства.В 1980 году окончил Одесскую духовную семинарию, служил в храмах Луганской и Донецкой областей. После окончания Московской духовной академии в 1991 году был пострижен в монашество, управлял Черновицкой, Херсонской епархиями. С сентября 1996 года — управляющий Донецкой и Мариупольской епархией.23 ноября 2000 года возведен в сан митрополита. Имеет множество церковных наград и российскую награду орден Дружбы (2013 год). Является почетным гражданином Донецка и Мариуполя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в КрымуТри океана и война: история крымского священника в Нагорном КарабахеРПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
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РИА Новости Крым
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крым, рпц (русская православная церковь), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, донецк, мариуполь, православие, симферопольская и крымская епархия, новости
Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым

Синод Русской православной церкви сменил главу Донецкой епархии

21:43 25.10.2024
 
© РИА Новости . Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМитрополит Донецкий и Мариупольский Илларион
Митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Игорь Маслов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона (Шукало) отправили на покой и определили его местопребыванием Симферопольскую епархию. Об этом говорится в решении Священного Синода Русской Православной Церкви, заседание которого прошло в Москве.
Как говорится в документе, на покой митрополита отправили, учитывая его состояние здоровья, "существенно затрудняющее беспрепятственное управление им епархией, тем более в условиях региона, где идут военные действия".

"Местом пребывания преосвященного митрополита Иллариона на покое определить Симферопольскую епархию с получением содержания от Донецкого епархиального управления", - сказано в постановлении.

Новым главой Донецкой епархии назначен митрополит 44-летний Владимир (в миру Михаил Викторович Самохин), до этого бывший главой Владивостокской и Приморской епархии.
Митрополит Илларион (в миру Роман Васильевич Шукало) родился в 1951 году во Львове. Окончил Львовский сельскохозяйственный институт, затем обучался в аспирантуре Киевской сельскохозяйственной академии. Преподавал в сельскохозяйственном техникуме, был начальником районного управления сельского хозяйства.
В 1980 году окончил Одесскую духовную семинарию, служил в храмах Луганской и Донецкой областей. После окончания Московской духовной академии в 1991 году был пострижен в монашество, управлял Черновицкой, Херсонской епархиями. С сентября 1996 года — управляющий Донецкой и Мариупольской епархией.
23 ноября 2000 года возведен в сан митрополита. Имеет множество церковных наград и российскую награду орден Дружбы (2013 год). Является почетным гражданином Донецка и Мариуполя.
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