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Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым

Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым

Митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона (Шукало) отправили на покой и определили его местопребыванием Симферопольскую епархию. Об этом говорится в... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T21:43

2024-10-25T21:43

2024-10-25T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Митрополита Донецкого и Мариупольского Иллариона (Шукало) отправили на покой и определили его местопребыванием Симферопольскую епархию. Об этом говорится в решении Священного Синода Русской Православной Церкви, заседание которого прошло в Москве.Как говорится в документе, на покой митрополита отправили, учитывая его состояние здоровья, "существенно затрудняющее беспрепятственное управление им епархией, тем более в условиях региона, где идут военные действия".Новым главой Донецкой епархии назначен митрополит 44-летний Владимир (в миру Михаил Викторович Самохин), до этого бывший главой Владивостокской и Приморской епархии.Митрополит Илларион (в миру Роман Васильевич Шукало) родился в 1951 году во Львове. Окончил Львовский сельскохозяйственный институт, затем обучался в аспирантуре Киевской сельскохозяйственной академии. Преподавал в сельскохозяйственном техникуме, был начальником районного управления сельского хозяйства.В 1980 году окончил Одесскую духовную семинарию, служил в храмах Луганской и Донецкой областей. После окончания Московской духовной академии в 1991 году был пострижен в монашество, управлял Черновицкой, Херсонской епархиями. С сентября 1996 года — управляющий Донецкой и Мариупольской епархией.23 ноября 2000 года возведен в сан митрополита. Имеет множество церковных наград и российскую награду орден Дружбы (2013 год). Является почетным гражданином Донецка и Мариуполя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под омофором Богородицы: четыре главных покровских храма в КрымуТри океана и война: история крымского священника в Нагорном КарабахеРПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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