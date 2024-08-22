https://crimea.ria.ru/20240822/rpts-patriarkh-varfolomey-lichno-otvetstvenen-za-zapret-upts-na-ukraine-1139799801.html
РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине - РИА Новости Крым, 22.08.2024
РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
Константинопольский патриарх Варфоломей несет персональную ответственность за принятое властями Украины решение, позволяющее запретить Украинскую православную... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T15:29
2024-08-22T15:29
2024-08-22T15:29
рпц (русская православная церковь)
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украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Константинопольский патриарх Варфоломей несет персональную ответственность за принятое властями Украины решение, позволяющее запретить Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом говорится в заявлении Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ).В Священном Синоде констатировали, что руководство признанных Константинополем раскольников "с особой неистовостью требовало принятия закона о фактическом запрете Украинской православной церкви". А Патриарх Варфоломей, ранее публично одобривший уголовное преследование и аресты ее иерархов и священнослужителей, "открыто поддержал действия государственной власти, цель которых – распятие и уничтожение канонической церкви на Украине"."Константинопольский патриарх таким образом несет персональную ответственность за организацию преследований верующих УПЦ", – убеждены авторы заявления.Верховная рада Украины 20 августа приняла закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который фактически запрещает деятельность канонической Украинской православной церкви. Документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.Согласно закону, общинам Украинской православной церкви дадут девять месяцев, чтобы "устранить связи" с Русской православной церковью. На практике это будет означать, что приходам предложат переподчиниться раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Если община откажется это делать, суд сможет вынести решение о ее юридической ликвидации.Председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что закон создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ и приведет к актам насилия над миллионами верующихЧитайте также на РИА Новости Крым:Эксперт о запрете УПЦ: "Все равно что отменить ислам в Саудовской Аравии"На Украине запретили УПЦ: какими будут последствия для ЗеленскогоСобранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы
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рпц (русская православная церковь), россия, религия, православие, украина, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине
РПЦ: Патриарх Варфоломей лично ответственен за запрет УПЦ на Украине
Патриарх Варфоломей несет личную ответственность за запрет УПЦ – заявление РПЦ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Константинопольский патриарх Варфоломей несет персональную ответственность за принятое властями Украины решение, позволяющее запретить Украинскую православную церковь (УПЦ). Об этом говорится в заявлении Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ).
"С особой горечью приходится отмечать негативную роль патриарха Константинопольского Варфоломея и единомысленных ему иерархов. Своими односторонними, поспешными и противными духу священных канонов действиями они лишь усугубили церковный раскол на Украине, не исцелив его", – говорится в документе.
В Священном Синоде констатировали, что руководство признанных Константинополем раскольников "с особой неистовостью требовало принятия закона о фактическом запрете Украинской православной церкви". А Патриарх Варфоломей, ранее публично одобривший уголовное преследование и аресты ее иерархов и священнослужителей, "открыто поддержал действия государственной власти, цель которых – распятие и уничтожение канонической церкви на Украине".
"Константинопольский патриарх таким образом несет персональную ответственность за организацию преследований верующих УПЦ", – убеждены авторы заявления.
Верховная рада Украины 20 августа приняла закон "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", который фактически запрещает деятельность канонической Украинской православной церкви. Документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.
Согласно закону, общинам Украинской православной церкви дадут девять месяцев, чтобы "устранить связи" с Русской православной церковью. На практике это будет означать, что приходам предложат переподчиниться раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Если община откажется это делать, суд сможет вынести решение о ее юридической ликвидации.
Председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что закон создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ и приведет к актам насилия над миллионами верующих
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