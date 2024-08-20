https://crimea.ria.ru/20240820/zapret-upts-privedet-k-aktam-massovogo-nasiliya-nad-veruyuschimi--rpts-1139742185.html

Запрет УПЦ приведет к актам массового насилия над верующими – РПЦ

Запрет УПЦ приведет к актам массового насилия над верующими – РПЦ - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Запрет УПЦ приведет к актам массового насилия над верующими – РПЦ

Принятый Верховной радой закон о запрете канонической Украинской православной церкви создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ и приведет к актам... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T19:31

2024-08-20T19:31

2024-08-20T19:31

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церковный раскол на украине

украинская православная церковь (упц)

православная церковь украины (пцу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Принятый Верховной радой закон о запрете канонической Украинской православной церкви создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ и приведет к актам насилия над миллионами верующих. Об этом заявил председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.Во вторник Верховная рада Украины приняла закон о запрете УПЦ. "За" проголосовали 265 нардепов из 322, принявших участие в голосовании.Легойда назвал принятый Радой закон "беззаконным актом" и "грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека".По словам главы синодального отдела, над Украинской православной церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов.Читайте также на РИА Новости Крым:Собранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаРазделяющий проект: как Украина борется с православием

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, украина, религия, владимир легойда, церковный раскол на украине, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу)