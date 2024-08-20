Запрет УПЦ приведет к актам массового насилия над верующими – РПЦ
Запрет УПЦ приведет к актам массового насилия над миллионами верующих на Украине – Легойда
© Союз православных журналистовПрихожане УПЦ из Киево-Печерской лавры вынуждены молиться на улице в Вербное воскресенье. Скриншот видео
© Союз православных журналистов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Принятый Верховной радой закон о запрете канонической Украинской православной церкви создает базу для тотальной ликвидации приходов УПЦ и приведет к актам насилия над миллионами верующих. Об этом заявил председатель синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Во вторник Верховная рада Украины приняла закон о запрете УПЦ. "За" проголосовали 265 нардепов из 322, принявших участие в голосовании.
"Этим актом создается правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской Православной Церкви – религиозной общины, объединяющей большинство украинцев. Реализация этого решения приведет к актам массового насилия в отношении миллионов верующих", – написал Легойда в своем Telegram-канале.
Легойда назвал принятый Радой закон "беззаконным актом" и "грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека".
По словам главы синодального отдела, над Украинской православной церковью совершается расправа за ее отказ присоединиться к организации раскольников и самосвятов, созданной в качестве политического проекта, направленного на уничтожение общего духовного наследия русского и украинского народов.
"Нет сомнений, что преследования УПЦ рано или поздно получат справедливую оценку, как получили ее богоборческие режимы прошлого, уничтожавшие право человека на веру и принадлежность к своей Церкви", – добавил он.
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