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Православную церковь на Украине запретили официально

Православную церковь на Украине запретили официально - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Православную церковь на Украине запретили официально

Закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) приняла Верховная Рада. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T12:36

2024-08-20T12:36

2024-08-20T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) приняла Верховная Рада. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.По его информации, законопроект поддержали 265 депутатов. Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования. Также он отметил, что у УПЦ будет 8 месяцев, чтобы разорвать связи с РПЦ.Ранее законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ) был поддержан всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте совета.На Украине продолжается преследование верующих и клириков Украинской православной церкви, захват их храмов и судебное преследование священников. В стране прокатилась волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами.2 мая в минкульте Украины заявили, что 16 корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра".19 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон, который фактически запрещает деятельность Украинской православной церкви.Читайте также на РИА Новости Крым:Собранные на снос храма УПЦ в Киеве деньги отдали на беспилотники-убийцы"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаРазделяющий проект: как Украина борется с православием

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новости, украина, религия, украинская православная церковь (упц), захват храмов упц на украине, церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу)