https://crimea.ria.ru/20230502/chast-korpusov-kievo-pecherskoy-lavry-peredali-zapovedniku-1128491787.html

Часть корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику

Часть корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Часть корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику

В первые дни мая шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T19:41

2023-05-02T19:41

2023-05-02T19:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В первые дни мая шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра". Об этом заявили в министерстве культуры Украины.Отмечается, что теперь заповеднику принадлежат келии Гостиного двора, Дом хозяйственный, больница гостиного двора с церковью Богородицы Всех скорбных радость, сторожка гостиного двора, а также комплекс сооружений галереи от Ближних до Дальних пещер, подпорная стена Дебоскета, водонапорная башня.При этом в самой святыни передачу своих объектов опровергли.Первого мая суд удовлетворил ходатайство Украинской православной церкви и перенес рассмотрение дела о выселении монахов Киево-Печерской лавры на 5 июня.10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.Борьба с православием на УкраинеВ канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. Как обычно, в голосовании участвовали люди, не имеющие отношения к церковной общине этого храма. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой областиСиловики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьмиЦерковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине

https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html

https://crimea.ria.ru/20230410/na-ukraine-massovo-zakhvatyvayut-khramy-kanonicheskoy-tserkvi-1128088839.html

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