Рейтинг@Mail.ru
Часть корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230502/chast-korpusov-kievo-pecherskoy-lavry-peredali-zapovedniku-1128491787.html
Часть корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику
Часть корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Часть корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику
В первые дни мая шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T19:41
2023-05-02T19:54
украина
киево-печерская лавра
церковный раскол на украине
православная церковь украины (пцу)
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
общество
православие
религия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111563/70/1115637022_0:118:3116:1871_1920x0_80_0_0_7f3c50ceab4327f18be1a787c668ed75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В первые дни мая шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра". Об этом заявили в министерстве культуры Украины.Отмечается, что теперь заповеднику принадлежат келии Гостиного двора, Дом хозяйственный, больница гостиного двора с церковью Богородицы Всех скорбных радость, сторожка гостиного двора, а также комплекс сооружений галереи от Ближних до Дальних пещер, подпорная стена Дебоскета, водонапорная башня.При этом в самой святыни передачу своих объектов опровергли.Первого мая суд удовлетворил ходатайство Украинской православной церкви и перенес рассмотрение дела о выселении монахов Киево-Печерской лавры на 5 июня.10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.Борьба с православием на УкраинеВ канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. Как обычно, в голосовании участвовали люди, не имеющие отношения к церковной общине этого храма. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой областиСиловики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьмиЦерковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине
https://crimea.ria.ru/20230315/pravoslavie-s-granatoy-kak-ukraina-svyatoe-s-greshnym-pereputala-1127558415.html
https://crimea.ria.ru/20230410/na-ukraine-massovo-zakhvatyvayut-khramy-kanonicheskoy-tserkvi-1128088839.html
украина
киев
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111563/70/1115637022_309:0:3038:2047_1920x0_80_0_0_3102308436f318c2b89b25dc29f2f6d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, киево-печерская лавра, церковный раскол на украине, православная церковь украины (пцу), захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), общество, православие, религия, новости, киев
Часть корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику

Комиссия минкульта Украины передала заповеднику 16 корпусов Киево-Печерской лавры

19:41 02.05.2023 (обновлено: 19:54 02.05.2023)
 
© РИА Новости . М. Юрченко / Перейти в фотобанкВнутренний двор мужского монастыря. Почаевская Успенская лавра.
Внутренний двор мужского монастыря. Почаевская Успенская лавра. - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости . М. Юрченко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В первые дни мая шестнадцать корпусов одной из главных святынь православных христиан – Киево-Печерской лавры – переданы в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра". Об этом заявили в министерстве культуры Украины.

"На протяжении 1 и 2 мая 2023 года комиссия по приему-передаче государственного имущества национального заповедника "Киево-Печерская лавра" передала в пользование заповедника 16 корпусов. Это памятники как национального, так и местного значения", - сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что теперь заповеднику принадлежат келии Гостиного двора, Дом хозяйственный, больница гостиного двора с церковью Богородицы Всех скорбных радость, сторожка гостиного двора, а также комплекс сооружений галереи от Ближних до Дальних пещер, подпорная стена Дебоскета, водонапорная башня.
При этом в самой святыни передачу своих объектов опровергли.
"По сообщению адвокатов монастыря, указанная информация о приеме-передаче имущества не соответствует действительности. Договор, заключенный в 2013 году между монастырем и заповедником по пользованию религиозной общиной культовыми зданиями и сооружениями, действует. По поводу одностороннего отказа заповедника от договора продолжается спор, разрешаемый Хозяйственным судом Киева. Пока не было принято ни одного решения по делу, Монастырь продолжает пользоваться помещениями и совершать богослужения", - сказано в сообщении.
Отец Владимир (Миронов) прибыл в Феодосию в 2018 году, спасаясь от расправы украинских радикалов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
15 марта, 19:13Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
Первого мая суд удовлетворил ходатайство Украинской православной церкви и перенес рассмотрение дела о выселении монахов Киево-Печерской лавры на 5 июня.
10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.

Борьба с православием на Украине

В канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.
Украинский флаг на богослужении в церкви во Львове
10 апреля, 12:49
На Украине массово захватывают храмы канонической церкви
Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. Как обычно, в голосовании участвовали люди, не имеющие отношения к церковной общине этого храма. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.
Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области
Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми
Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине
 
УкраинаКиево-Печерская лавраЦерковный раскол на УкраинеПравославная Церковь Украины (ПЦУ)Захват храмов УПЦ на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)ОбществоПравославиеРелигияНовостиКиев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:11Юный ялтинец оштрафован за дискредитацию армии России
19:58В Севастополе перезахоронят останки защитников города
19:41Часть корпусов Киево-Печерской лавры передали заповеднику
19:25Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России"
19:01Турбизнес Крыма получит 2,7 млрд рублей поддержки от Минэка
18:47В Севастополе работает ПВО – это тренировка систем
18:41В Токмаке число погибших при атаке ВСУ выросло до пяти человек
18:29Когда вода придет в дома жителей ДНР
18:11Более 150 мероприятий: что в Севастополе предложат вместо парада к 9 мая
17:48Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"
17:35Рой дронов для атаки на аэродромы в Крыму – эксперт оценил опасность
17:21ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя
17:06Более 500 погибших – в Минобороны рассказали о потерях ВСУ
16:49Девять ударов молотком: севастопольца ждет суд за убийство пенсионерки
16:14Бои в Артемовске и на Донецком направлении – ВСУ потеряли 290 солдат
16:05Как возрождают Мариуполь - отчет Хуснуллина Путину
15:59Системы ПВО сбили три украинских самолета
15:52Путин проводит совещание с правительством - видео
15:38Транспортная инфраструктура в Мариуполе будет развиваться – Путин
15:18В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВД
Лента новостейМолния