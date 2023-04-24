Рейтинг@Mail.ru
Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230424/khram-kanonicheskoy-upts-podozhgli-v-chernovitskoy-oblasti-1128326513.html
Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области
Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области
Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в ночь на понедельник в Черновицкой области из-за поджога,... РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T11:17
2023-04-24T11:23
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
церковный раскол на украине
религия
украина
православная церковь украины (пцу)
происшествия
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/18/1128326394_0:377:960:917_1920x0_80_0_0_b1a71e96909c6d5fbe482a356a61bba5.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в ночь на понедельник в Черновицкой области из-за поджога, сообщается в официальном Telegram-канале УПЦ.В Черновицко-Буковинской епархии отмечают явные признаки умышленного поджога. В настоящее время этот факт подтвердили в полиции. Правоохранители провели следственные действия и задержали преступника. Поджигателем оказался 34-летний житель села Испас, сообщает пресс-служба УПЦ.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году.В канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ (Православная церковь Украины) попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года. 19 апреля силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми. Читайте также на РИА Новости Крым:Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на УкраинеВ Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
https://crimea.ria.ru/20230402/medvedev-predskazal-sudbu-zelenskogo-iz-za-kievo-pecherskoy-lavry-1127928200.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/18/1128326394_0:287:960:1007_1920x0_80_0_0_e8ce90cdaead0e205c122209d767f8fd.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, религия, украина, православная церковь украины (пцу), происшествия, общество, новости
Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области

В Черновицкой области Украины сожгли храм Иова Почаевского канонической УПЦ

11:17 24.04.2023 (обновлено: 11:23 24.04.2023)
 
© Черновицко-Буковинская епархия УПЦВ Черновицкой области сожгли храм Иова Почаевского канонической УПЦ
В Черновицкой области сожгли храм Иова Почаевского канонической УПЦ
© Черновицко-Буковинская епархия УПЦ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в ночь на понедельник в Черновицкой области из-за поджога, сообщается в официальном Telegram-канале УПЦ.

"В ночь с 23 на 24 апреля 2023 года в результате поджога сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области", - говорится в сообщении.

В Черновицко-Буковинской епархии отмечают явные признаки умышленного поджога. В настоящее время этот факт подтвердили в полиции. Правоохранители провели следственные действия и задержали преступника. Поджигателем оказался 34-летний житель села Испас, сообщает пресс-служба УПЦ.
Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году.
В канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ (Православная церковь Украины) попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.
Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
2 апреля, 10:39
Медведев предсказал судьбу Зеленского из-за Киево-Печерской лавры
Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.
19 апреля силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на Украине
В Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ
"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
Захват храмов УПЦ на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)Церковный раскол на УкраинеРелигияУкраинаПравославная Церковь Украины (ПЦУ)ПроисшествияОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Китайское посольство во Франции удалило интервью посла о Крыме
12:41Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионами
12:39Взрывами беспилотников в Севастополе выбило стекла в четырех домах
12:28РНКБ выдал 500 млн рублей льготных кредитов сельхозпроизводителям
12:07Что происходит с COVID-19 в Крыму и Севастополе
11:54МИД Китая отреагировал на слова посла о странах бывшего СССР
11:17Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области
11:05100-килограммовый беспилотник упал в Подмосковье
09:59Боевика украинского нацбата осудили в Крыму
09:43Часть Симферополя и Алушты до вторника без воды – адреса
09:33Погода и трафик: работа Керченской переправы 24 апреля
09:20Посла Китая в Париже призвали объявить персоной нон грата из-за Крыма
08:37Где в Крыму появятся новые памятные знаки
08:05ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому складу ГСМ под Артемовском
07:56Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
07:46Украинские войска обстреляли город Ровеньки в ЛНР с помощью ударного БПЛА
07:23Как выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертов
07:01Война Китая с США за Тайвань может начаться уже в 2024 году – эксперт
06:27В Севастополе остановлен морской рейд
04:52Беспилотники атаковали Севастополь
Лента новостейМолния