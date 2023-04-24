Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области
В Черновицкой области Украины сожгли храм Иова Почаевского канонической УПЦ
11:17 24.04.2023 (обновлено: 11:23 24.04.2023)
© Черновицко-Буковинская епархия УПЦВ Черновицкой области сожгли храм Иова Почаевского канонической УПЦ
© Черновицко-Буковинская епархия УПЦ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в ночь на понедельник в Черновицкой области из-за поджога, сообщается в официальном Telegram-канале УПЦ.
"В ночь с 23 на 24 апреля 2023 года в результате поджога сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области", - говорится в сообщении.
В Черновицко-Буковинской епархии отмечают явные признаки умышленного поджога. В настоящее время этот факт подтвердили в полиции. Правоохранители провели следственные действия и задержали преступника. Поджигателем оказался 34-летний житель села Испас, сообщает пресс-служба УПЦ.
Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году.
В канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ (Православная церковь Украины) попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.
Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.
Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года.
19 апреля силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми.
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