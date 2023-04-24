https://crimea.ria.ru/20230424/khram-kanonicheskoy-upts-podozhgli-v-chernovitskoy-oblasti-1128326513.html

Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области

Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Храм канонической УПЦ подожгли в Черновицкой области

Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в ночь на понедельник в Черновицкой области из-за поджога,... РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T11:17

2023-04-24T11:17

2023-04-24T11:23

захват храмов упц на украине

украинская православная церковь (упц)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости Крым. Храм в честь преподобного Иова Почаевского канонической Украинской православной церкви сгорел в ночь на понедельник в Черновицкой области из-за поджога, сообщается в официальном Telegram-канале УПЦ.В Черновицко-Буковинской епархии отмечают явные признаки умышленного поджога. В настоящее время этот факт подтвердили в полиции. Правоохранители провели следственные действия и задержали преступника. Поджигателем оказался 34-летний житель села Испас, сообщает пресс-служба УПЦ.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году.В канун православных праздников на Украине прокатилась очередная волна рейдерских захватов храмов канонической УПЦ. В Вербное воскресенье о захвате церквей заявило духовенство в Каменец-Подольском и Шепетовке Хмельницкой области, в Березани под Киевом депутаты местного совета отобрали землю под храмами. В городе Липовец Киевской области во время атаки на храм скончался один из захватчиков, а в селе Лесники во время службы сторонники ПЦУ (Православная церковь Украины) попытались захватить церковь, есть пострадавшие среди верующих.Перед Пасхой рейдерская атака по ставшему уже привычным сценарию произошла в храме Иконы Божьей Матери в Хмельницком. К захвату горожан призвали представители власти. Противники Украинской Православной Церкви провели собрание, на котором проголосовали за перевод прихода в ПЦУ. 13 апреля захватчики взломали дверь и заняли церковь.Кроме того, радикалы предложили переименовать собор Александра Невского в Каменец-Подольском в честь униатского епископа Иосафата Кунцевича, который вошел в историю в связи с кровавыми событиями Брестской унии 1596 года. 19 апреля силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми. Читайте также на РИА Новости Крым:Церковь выстоит: в Крыму молятся за единоверцев на УкраинеВ Госдуме назвали единственный путь к спасению УПЦ"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват храмов упц на украине, украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине, религия, украина, православная церковь украины (пцу), происшествия, общество, новости