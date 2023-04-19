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Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми
Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми
С утра среды на территории Киево-Печерской лавры в Киеве находятся полицейские, помещения обители опечатывают, верующим и монахам блокируют вход и выход из... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T13:29
2023-04-19T13:29
украина
киево-печерская лавра
захват храмов упц на украине
украинская православная церковь (упц)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. С утра среды на территории Киево-Печерской лавры в Киеве находятся полицейские, помещения обители опечатывают, верующим и монахам блокируют вход и выход из зданий. Об этом сообщает Союз православных журналистов Украины. "Прямо сейчас власти предпринимают незаконные действия, опечатывают корпуса Лавры, верующих УПЦ не пускают… Воспользовавшись тем, что верующие по своим храмам празднуют Светлое Христово Воскресение, власти нагнали полицейских с автоматами, обеспечивающими проведение незаконных действий минкульта", - сказано в сообщении.Как сообщил адвокат лавры, протоиерей Никита Чекман во время прямой трансляции УПЦ, силовики удерживали монахов от попыток остановить сотрудников заповедника "Киево-Печерская лавра", которые сломали замки на входе в один из корпусов монастыря, проникли внутрь, а потом опечатали помещение."В присутствии полиции сломали замки и провели незаконное опечатывание 39 корпуса. Полиция вмешалась в противоправные действия заповедника, чем совершила правонарушение. Есть много дел в суде и до решения суда нельзя что-то делать", - пояснил Чекман.Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаСБУ готовит провокации в храмах Украины на Пасху с целью обвинить РоссиюНаместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену
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Силовики опечатали здание Киево-Печерской лавры вместе с людьми

Силовики с автоматами опечатывают здания Киево-Печерской лавры с прихожанами внутри

13:29 19.04.2023
 
© Полиция Полтавской области / Перейти в фотобанкСотрудник украинской полиции
Сотрудник украинской полиции
© Полиция Полтавской области
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. С утра среды на территории Киево-Печерской лавры в Киеве находятся полицейские, помещения обители опечатывают, верующим и монахам блокируют вход и выход из зданий. Об этом сообщает Союз православных журналистов Украины.
"Прямо сейчас власти предпринимают незаконные действия, опечатывают корпуса Лавры, верующих УПЦ не пускают… Воспользовавшись тем, что верующие по своим храмам празднуют Светлое Христово Воскресение, власти нагнали полицейских с автоматами, обеспечивающими проведение незаконных действий минкульта", - сказано в сообщении.
Как сообщил адвокат лавры, протоиерей Никита Чекман во время прямой трансляции УПЦ, силовики удерживали монахов от попыток остановить сотрудников заповедника "Киево-Печерская лавра", которые сломали замки на входе в один из корпусов монастыря, проникли внутрь, а потом опечатали помещение.
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"В присутствии полиции сломали замки и провели незаконное опечатывание 39 корпуса. Полиция вмешалась в противоправные действия заповедника, чем совершила правонарушение. Есть много дел в суде и до решения суда нельзя что-то делать", - пояснил Чекман.
В данный момент Союз православных журналистов сообщает о том, что к 39-му корпусу лавры продолжает стекаться полиция в красных беретах с автоматами. Верующие опасаются подготовки к штурму монастыря и пытаются преградить полицейским дорогу, но силовики отталкивают православных, в том числе женщин. Сообщается также, что внутри опечатанного 39 корпуса оказались заперты люди, при этом полиция принимать заявление на противоправные действия отказалась. Сейчас прихожане обители взломали дверь в незаконно опечатанный корпус.
Киевский режим начал самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь в 2022 году. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание монахам покинуть здания до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. Монахи заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут главный оплот православия на Украине.
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