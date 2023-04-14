https://crimea.ria.ru/20230414/sbu-gotovit-provokatsii-v-khramakh-ukrainy-na-paskhu-s-tselyu-obvinit-rossiyu-1128181728.html

СБУ готовит провокации в храмах Украины на Пасху с целью обвинить Россию

СБУ готовит провокации в храмах Украины на Пасху с целью обвинить Россию - РИА Новости Крым, 14.04.2023

СБУ готовит провокации в храмах Украины на Пасху с целью обвинить Россию

Призыв СБУ к украинцам не посещать массовых мероприятий в канун Пасхи под предлогом того, что Россия якобы намерена использовать это в своих интересах,... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T16:11

2023-04-14T16:11

2023-04-14T16:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Призыв СБУ к украинцам не посещать массовых мероприятий в канун Пасхи под предлогом того, что Россия якобы намерена использовать это в своих интересах, свидетельствует о подготовке самим киевским режимом провокаций в украинских храмах от имени РФ. Такое мнение РИА Новости Крым высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич.14 апреля Служба безопасности Украины призвала граждан не посещать массовые мероприятия в канун Пасхи и не задерживаться в храмах, объяснив это угрозами со стороны России, которая якобы "не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества".Также СБУ заявила, что "прилагает максимум усилий, чтобы нейтрализовать влияние России на церковную среду".По словам Николая Межевича, это вполне предсказуемый шаг преступной киевской власти в свете последних событий."Все логично. Украина, как известно, отказалась от пасхального перемирия и теперь будет готовить провокацию, а может быть, уже подготовила, для того, чтобы продемонстрировать нежелание и неспособность России выходить даже на промежуточную мирную инициативу", – сказал Межевич.Разумеется, провокации СБУ распространятся и на храмы, "собственно они уже идут", отметил он.Отвечая на вопрос, способны ли украинские спецслужбы осуществить теракты в храмах Украины, в том числе на Пасху, чтобы впоследствии обвинить в этом Россию, или все же есть предел для ухищрений хотя бы в светлый праздник, эксперт заявил, что надеяться на лучшее не приходится."В нашем случае края нет в принципе. Соответственно, способны".Читайте также на РИА Новости Крым:Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу В Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену Ставки повышаются: названа цель покушения СБУ на лидеров Приднестровья

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новости, украина, религия, сбу (служба безопасности украины), пасха, захват храмов упц на украине, православие, безопасность