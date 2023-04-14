https://crimea.ria.ru/20230414/namestnik-kievo-pecherskoy-lavry-obratilsya-k-ukrainskomu-ombudsmenu-1128176954.html

Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену

Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену - РИА Новости Крым, 14.04.2023

Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил омбудсмену Украины о нарушении его прав на свободу совести и... РИА Новости Крым, 14.04.2023

2023-04-14T13:24

2023-04-14T13:24

2023-04-14T13:24

митрополит павел (лебедь)

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украина

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православие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил омбудсмену Украины о нарушении его прав на свободу совести и вероисповедания. Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец написал в своем телеграме.При этом украинский уполномоченный напомнил, что представитель омбудсмена входит в рабочую группу украинского Кабмина, разрабатывающей предложения "по выполнению отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине". Эта группа рекомендовала Кабмину расторгнуть договор об аренде с Киево-Печерской лаврой в одностороннем порядке, без согласия насельников монастыря.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, владыка Павел находится под круглосуточным домашним арестом без права посещения Лавры. Наместник Киево-Печерской лавры был принудительно возвращен в зал суда для избрания ему меры пресечения после того, как на заседании днем ему стало плохо.В праздник Благовещения митрополит Павел совершил литургию в месте своего заключения. 6 апреля защита наместника обжаловала решение суда об аресте.Читайте также на РИА Новости Крым:Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к ЗеленскомуЗахватчик умер во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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