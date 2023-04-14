Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену
Наместник Киево-Печерской лавры заявил омбудсмену о нарушении своих прав
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил омбудсмену Украины о нарушении его прав на свободу совести и вероисповедания. Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец написал в своем телеграме.
"По указанному обращению открыто производство Уполномоченного, в рамках которого были направлены соответствующие запросы в Министерство культуры и информационной политики Украины, Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра", Нацполицию, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, СБУ и Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести", - написал Дмитрий Лубинец.
При этом украинский уполномоченный напомнил, что представитель омбудсмена входит в рабочую группу украинского Кабмина, разрабатывающей предложения "по выполнению отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине". Эта группа рекомендовала Кабмину расторгнуть договор об аренде с Киево-Печерской лаврой в одностороннем порядке, без согласия насельников монастыря.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, владыка Павел находится под круглосуточным домашним арестом без права посещения Лавры. Наместник Киево-Печерской лавры был принудительно возвращен в зал суда для избрания ему меры пресечения после того, как на заседании днем ему стало плохо.
В праздник Благовещения митрополит Павел совершил литургию в месте своего заключения. 6 апреля защита наместника обжаловала решение суда об аресте.
Читайте также на РИА Новости Крым: