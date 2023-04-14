Рейтинг@Mail.ru
Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230414/namestnik-kievo-pecherskoy-lavry-obratilsya-k-ukrainskomu-ombudsmenu-1128176954.html
Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену
Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену - РИА Новости Крым, 14.04.2023
Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену
Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил омбудсмену Украины о нарушении его прав на свободу совести и... РИА Новости Крым, 14.04.2023
2023-04-14T13:24
2023-04-14T13:24
митрополит павел (лебедь)
дмитрий лубинец
украина
захват храмов упц на украине
православная церковь украины (пцу)
киево-печерская лавра
выселение монахов из киево-печерской лавры
церковный раскол на украине
религия
православие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127841663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6e7d0a8b41414981cb936bd3641ad07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил омбудсмену Украины о нарушении его прав на свободу совести и вероисповедания. Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец написал в своем телеграме.При этом украинский уполномоченный напомнил, что представитель омбудсмена входит в рабочую группу украинского Кабмина, разрабатывающей предложения "по выполнению отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине". Эта группа рекомендовала Кабмину расторгнуть договор об аренде с Киево-Печерской лаврой в одностороннем порядке, без согласия насельников монастыря.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, владыка Павел находится под круглосуточным домашним арестом без права посещения Лавры. Наместник Киево-Печерской лавры был принудительно возвращен в зал суда для избрания ему меры пресечения после того, как на заседании днем ему стало плохо.В праздник Благовещения митрополит Павел совершил литургию в месте своего заключения. 6 апреля защита наместника обжаловала решение суда об аресте.Читайте также на РИА Новости Крым:Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к ЗеленскомуЗахватчик умер во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской области
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127841663_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_438200bcbed1fcbfc1e0f2dcd3540063.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
митрополит павел (лебедь), дмитрий лубинец, украина, захват храмов упц на украине, православная церковь украины (пцу), киево-печерская лавра, выселение монахов из киево-печерской лавры, церковный раскол на украине, религия, православие, новости
Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену

Наместник Киево-Печерской лавры заявил омбудсмену о нарушении своих прав

13:24 14.04.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости Крым. Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил омбудсмену Украины о нарушении его прав на свободу совести и вероисповедания. Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец написал в своем телеграме.
"По указанному обращению открыто производство Уполномоченного, в рамках которого были направлены соответствующие запросы в Министерство культуры и информационной политики Украины, Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра", Нацполицию, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций, СБУ и Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести", - написал Дмитрий Лубинец.
При этом украинский уполномоченный напомнил, что представитель омбудсмена входит в рабочую группу украинского Кабмина, разрабатывающей предложения "по выполнению отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций в Украине". Эта группа рекомендовала Кабмину расторгнуть договор об аренде с Киево-Печерской лаврой в одностороннем порядке, без согласия насельников монастыря.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, владыка Павел находится под круглосуточным домашним арестом без права посещения Лавры. Наместник Киево-Печерской лавры был принудительно возвращен в зал суда для избрания ему меры пресечения после того, как на заседании днем ему стало плохо.
В праздник Благовещения митрополит Павел совершил литургию в месте своего заключения. 6 апреля защита наместника обжаловала решение суда об аресте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Прихожан УПЦ из Киево-Печерской лавры выгнали молиться на улицу
"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому
Захватчик умер во время рейдерской атаки на храм УПЦ в Киевской области
 
Митрополит Павел (Лебедь)Дмитрий ЛубинецУкраинаЗахват храмов УПЦ на УкраинеПравославная Церковь Украины (ПЦУ)Киево-Печерская лавраВыселение монахов из Киево-Печерской лаврыЦерковный раскол на УкраинеРелигияПравославиеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:25Белорусская сеть зашла в Россию с аналогами товаров IKEA
14:07Трое на одного: в Алуште присяжные вынесли вердикт за смерть человека
13:56Следком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в Крыму
13:49Лавров оценил слова советника главы офиса Зеленского о захвате Крыма
13:38В Индонезии мощное землетрясение в 6,8 баллов - что известно
13:24Наместник Киево-Печерской лавры обратился к украинскому омбудсмену
13:05В Хмельницком захватили православный храм Казанской иконы Божьей Матери
12:49Работа Керченской переправы приостановлена
12:35В Саках без света более тысячи абонентов - когда устранят аварию
12:31Школы и детсады Севастополя задолжали бизнесу 27 млн рублей
12:24Житель Крыма пойдет под суд за ложную анонимку об угрозе теракта
12:14Скачок заболеваемости COVID-19 в Крыму и Севастополе - сводка
11:45Жителя Крыма осудят за приготовление к госизмене и теракту
11:30Тихоокеанский флот приведен в высшую степень боеготовности – Шойгу
11:26Под Симферополем столкнулись Peugeot и BMW: два человека в больнице
11:12В Крыму выступили с предложением лишить Украину выхода к Черному морю
11:04Заведующий хирургией в Севастополе обвиняется в мошенничестве
10:40На Керченской переправе ожидается усиление ветра
10:29Ведение боя одиночным кораблем: "Ладный" выполнил задачи в Черном море
09:59Биометрия делает ипотеку на недвижимость в Крыму проще и доступней
Лента новостейМолния