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Домашний арест на два месяца: решение суда Киева для наместника Лавры

Домашний арест на два месяца: решение суда Киева для наместника Лавры - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Домашний арест на два месяца: решение суда Киева для наместника Лавры

Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T21:34

2023-04-01T21:34

2023-04-01T21:43

выселение монахов из киево-печерской лавры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов."Следствие установило, что, начиная с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь (митрополит Павел) решил оправдывать "агрессию РФ", будучи наместником Киево-Печерской лавры путем общения с прихожанами монастыря", – заявил прокурор, просивший суд поместить священника под домашний арест на два месяца и лишить его возможности выступать публично в соцсетях.Суд удовлетворил только первую часть прокурорского ходатайства.Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был принудительно возвращен в зал суда для избрания ему меры пресечения после того, как на заседании днем ему стало плохо.Сторона обвинения настаивала на том, что защита священника намеренно затягивает рассмотрение дела, проявляя неуважение к судебному процессу. Суд сначала отложил заседание на понедельник, 3 апреля, в связи с недомоганием ответчика, а после перерыва принял решение о его принудительном возвращении. По информации синода УПЦ, митрополит был в больнице, когда ему предъявили требование вновь приехать в зал суда.Сам митрополит Павел назвал все обвинения в свой адрес незаконными.Утром в субботу, 1 апреля, к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения в связях с Россией и отправили под домашний арест. В СБУ подтвердили, что подозревают священнослужителя в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. На суде, который должен был избрать наместнику меру пресечения, митрополиту стало плохо, и он покинул зал заседаний.Читайте также на РИА Новости Крым:С профессиональным праздником: МИД РФ поздравил Зеленского в День дуракаМежду богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политолог"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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