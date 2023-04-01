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Домашний арест на два месяца: решение суда Киева для наместника Лавры - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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Домашний арест на два месяца: решение суда Киева для наместника Лавры
Домашний арест на два месяца: решение суда Киева для наместника Лавры - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Домашний арест на два месяца: решение суда Киева для наместника Лавры
Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T21:34
2023-04-01T21:43
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов."Следствие установило, что, начиная с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь (митрополит Павел) решил оправдывать "агрессию РФ", будучи наместником Киево-Печерской лавры путем общения с прихожанами монастыря", – заявил прокурор, просивший суд поместить священника под домашний арест на два месяца и лишить его возможности выступать публично в соцсетях.Суд удовлетворил только первую часть прокурорского ходатайства.Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был принудительно возвращен в зал суда для избрания ему меры пресечения после того, как на заседании днем ему стало плохо.Сторона обвинения настаивала на том, что защита священника намеренно затягивает рассмотрение дела, проявляя неуважение к судебному процессу. Суд сначала отложил заседание на понедельник, 3 апреля, в связи с недомоганием ответчика, а после перерыва принял решение о его принудительном возвращении. По информации синода УПЦ, митрополит был в больнице, когда ему предъявили требование вновь приехать в зал суда.Сам митрополит Павел назвал все обвинения в свой адрес незаконными.Утром в субботу, 1 апреля, к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения в связях с Россией и отправили под домашний арест. В СБУ подтвердили, что подозревают священнослужителя в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. На суде, который должен был избрать наместнику меру пресечения, митрополиту стало плохо, и он покинул зал заседаний.Читайте также на РИА Новости Крым:С профессиональным праздником: МИД РФ поздравил Зеленского в День дуракаМежду богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политолог"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
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выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, украина, киев, происшествия, новости, в мире, религия, православная церковь украины (пцу), украинская православная церковь (упц), церковный раскол на украине
Домашний арест на два месяца: решение суда Киева для наместника Лавры

Суд отправил наместника Киево-Печерской лавры Павла под домашний арест на два месяца

21:34 01.04.2023 (обновлено: 21:43 01.04.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павел - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Шевченковский районный суд Киева частично удовлетворил требования прокуроров и избрал для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца с круглосуточным ношением браслета. При этом отклонил ходатайство обвинения о запрете священнику публично обращаться к пастве с использованием интернета. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов.
"Следствие установило, что, начиная с 24 февраля 2022 года Петр Лебедь (митрополит Павел) решил оправдывать "агрессию РФ", будучи наместником Киево-Печерской лавры путем общения с прихожанами монастыря", – заявил прокурор, просивший суд поместить священника под домашний арест на два месяца и лишить его возможности выступать публично в соцсетях.
Суд удовлетворил только первую часть прокурорского ходатайства.

"Ходатайство прокуратуры о запрете записи публичных видео с дальнейшей публикацией суд отклонил. Также суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты владыки Павла - про посещение богослужений в Киево-Печерской лавре", – говорится в сообщении СПЖ.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) был принудительно возвращен в зал суда для избрания ему меры пресечения после того, как на заседании днем ему стало плохо.
Внутренний двор мужского монастыря. Почаевская Успенская лавра. - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
28 марта, 07:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
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Сторона обвинения настаивала на том, что защита священника намеренно затягивает рассмотрение дела, проявляя неуважение к судебному процессу. Суд сначала отложил заседание на понедельник, 3 апреля, в связи с недомоганием ответчика, а после перерыва принял решение о его принудительном возвращении. По информации синода УПЦ, митрополит был в больнице, когда ему предъявили требование вновь приехать в зал суда.
Сам митрополит Павел назвал все обвинения в свой адрес незаконными.
"Все эти протоколы на основе чего-то неизвестного... мы хотим знать – чем все они мотивированы? Я понимаю, что вы делаете свое дело, однако вы писали их месяцами, например, а хотите за один день обвинить всех и вся? Сейчас не такое время, уважаемые. Я со всем уважением отношусь к судье и его терпению. Но я требую по закону – я не знаю уголовного законодательства, я знаю Конституцию – защитить свои права", – сказал священник на заседании суда.
Утром в субботу, 1 апреля, к наместнику Киево-Печерской лавры Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Митрополит сообщил, что ему предъявили подозрения в связях с Россией и отправили под домашний арест. В СБУ подтвердили, что подозревают священнослужителя в оправдании агрессии России и разжигании межрелигиозной вражды. На суде, который должен был избрать наместнику меру пресечения, митрополиту стало плохо, и он покинул зал заседаний.
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