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С профессиональным праздником: МИД РФ поздравил Зеленского в День дурака - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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С профессиональным праздником: МИД РФ поздравил Зеленского в День дурака
С профессиональным праздником: МИД РФ поздравил Зеленского в День дурака - РИА Новости Крым, 01.04.2023
С профессиональным праздником: МИД РФ поздравил Зеленского в День дурака
МИД России в День дурака поздравил Владимира Зеленского с профессиональным праздником, отметив, что место шуток на Украине теперь заняли аресты священников и... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T18:29
2023-04-01T18:30
киево-печерская лавра
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. МИД России в День дурака поздравил Владимира Зеленского с профессиональным праздником, отметив, что место шуток на Украине теперь заняли аресты священников и гонения на православных.Первого апреля к наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения и отправили под домашний арест. В СБУ сообщили, что настоятеля подозревают в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании агрессии России, – поддержке специальной военной операции. Известно, что адвокат митрополита, ссылаясь на необходимость ознакомиться с материалами дела, просил перенести на два дня заседания суда. На нем должны были избрать священнослужителю меру пресечения. Но защите отказали. В зале судебного заседания митрополиту стало плохо, в итоге суд перенесли.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.Больше информации о выселении братии из святыни - здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина совершает самоубийство – эксперт о ситуации с УПЦВ РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лаврыМонахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры
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киево-печерская лавра, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, владимир зеленский (президент украины), новости, в мире
С профессиональным праздником: МИД РФ поздравил Зеленского в День дурака

МИД России поздравил Зеленского с профессиональным праздником – Днем дурака

18:29 01.04.2023 (обновлено: 18:30 01.04.2023)
 
© GENYA SAVILOV / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© GENYA SAVILOV / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. МИД России в День дурака поздравил Владимира Зеленского с профессиональным праздником, отметив, что место шуток на Украине теперь заняли аресты священников и гонения на православных.
"Раньше День дурака на Украине отмечали одесской Юмориной. Сейчас – арестом наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и гонениями на православных. Зеленского с профессиональным праздником", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Священник у входа в Киево-Печерскую Лавру. Фото AFP
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Первого апреля к наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения и отправили под домашний арест. В СБУ сообщили, что настоятеля подозревают в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании агрессии России, – поддержке специальной военной операции. Известно, что адвокат митрополита, ссылаясь на необходимость ознакомиться с материалами дела, просил перенести на два дня заседания суда. На нем должны были избрать священнослужителю меру пресечения. Но защите отказали. В зале судебного заседания митрополиту стало плохо, в итоге суд перенесли.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.
Больше информации о выселении братии из святыни - здесь.
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Киево-Печерская лавраМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияВладимир Зеленский (президент Украины)НовостиВ мире
 
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