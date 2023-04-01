https://crimea.ria.ru/20230401/s-professionalnym-prazdnikom-mid-rf-pozdravil-zelenskogo-v-den-duraka-1127923849.html

С профессиональным праздником: МИД РФ поздравил Зеленского в День дурака

С профессиональным праздником: МИД РФ поздравил Зеленского в День дурака - РИА Новости Крым, 01.04.2023

С профессиональным праздником: МИД РФ поздравил Зеленского в День дурака

МИД России в День дурака поздравил Владимира Зеленского с профессиональным праздником, отметив, что место шуток на Украине теперь заняли аресты священников и... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T18:29

2023-04-01T18:29

2023-04-01T18:30

киево-печерская лавра

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. МИД России в День дурака поздравил Владимира Зеленского с профессиональным праздником, отметив, что место шуток на Украине теперь заняли аресты священников и гонения на православных.Первого апреля к наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу пришли с обысками сотрудники СБУ. Ему предъявили подозрения и отправили под домашний арест. В СБУ сообщили, что настоятеля подозревают в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании агрессии России, – поддержке специальной военной операции. Известно, что адвокат митрополита, ссылаясь на необходимость ознакомиться с материалами дела, просил перенести на два дня заседания суда. На нем должны были избрать священнослужителю меру пресечения. Но защите отказали. В зале судебного заседания митрополиту стало плохо, в итоге суд перенесли.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления о разрыве бессрочного договора аренды, которое Министерство культуры Украины направило УПЦ. Монахам предписали покинуть обитель 29 марта. Накануне министр заявил, что суд разрешил расторгнуть соглашение об аренде зданий лавры.Больше информации о выселении братии из святыни - здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина совершает самоубийство – эксперт о ситуации с УПЦВ РПЦ назвали истинную цель давления на монахов Киево-Печерской лаврыМонахи из США выступили в поддержку братии Киево-Печерской Лавры

https://crimea.ria.ru/20230330/zelenskiy-nazval-ukrainu-territoriey-samoy-bolshoy-religioznoy-svobody-1127863590.html

россия

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киево-печерская лавра, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, владимир зеленский (президент украины), новости, в мире