https://crimea.ria.ru/20230401/namestnika-lavry-vzyali-pod-domashniy-arest--u-obiteli-draka-1127919098.html

Наместника лавры взяли под домашний арест – у обители драка

Наместника лавры взяли под домашний арест – у обители драка - РИА Новости Крым, 01.04.2023

Наместника лавры взяли под домашний арест – у обители драка

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел взят под домашний арест, среди обвинений в его адрес – поддержка СВО. Провокаторы у обители провоцируют стычки... РИА Новости Крым, 01.04.2023

2023-04-01T13:41

2023-04-01T13:41

2023-04-01T13:41

украина

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел взят под домашний арест, среди обвинений в его адрес – поддержка СВО. Провокаторы у обители провоцируют стычки с монахами и верующими. В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (СИНФО) Московского патриархата назвали происходящее закономерным продолжением беззакония киевского режима.Арест и обвинения наместника лавры"Помещение митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям – закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью", – написал глава СИНФО Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.Ранее 1 апреля наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил, что в его личной квартире и обители проходят обыски, а ему вручили подозрение в поддержке России и разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Позже стало известно, что его вызвали на допрос.СБУ обвинила митрополита Павла по двум статьям: "Поддержка агрессии России" и "Разжигание межрелигиозной розни".Что происходит в обителиБожественную литургию в обители в субботу провел митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий. Под стенами лавры после службы собрались сотни прихожан – верующие празднуют сегодня день Похвалы Божией Матери.Также у входа в обитель – сторонники раскольнической ПЦУ, которые ведут себя агрессивно и провоцируют стычки с монахами и прихожанами. Информацией о происходящем в соцсетях делится Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.По словам иеромонаха Павла, духовенство и монахи, студенты и преподаватели Киевской духовной академии и семинарии не согласны с решением и с позицией украинской власти в отношении лавры и УПЦ и намерены остаться стоять за свою обитель.Украина совершает самоубийство – эксперт о ситуации с УПЦ >>"Эти стояния будут до того времени, пока власть не изменит свою позицию в отношении нашей церкви", – сказал иеромонах.Ранее советник главы офиса президенте Украины Михаил Подоляк заявил, что на резолюцию ООН о нарушении прав верующих на Украине не нужно обращать никакого внимания.Самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь украинские власти начали в 2022 году. Последний пример – Киево-Печерская лавра, где выгоняют на улицу монахов УПЦ, которым 10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания до 29 марта.С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаЗеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы"Между богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политолог

https://crimea.ria.ru/20230401/namestniku-kievo-pecherskoy-lavry-predyavili-obvineniya-v-svyazi-s-rossiey-1127916249.html

https://crimea.ria.ru/20230330/kiev-schel-nedeystvitelnoy-peredachu-kievo-pecherskoy-lavry-upts-1127889049.html

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украина, выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, киев, религия, происшествия, новости, в мире, общество