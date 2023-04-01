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Наместника лавры взяли под домашний арест – у обители драка - РИА Новости Крым, 01.04.2023
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Наместника лавры взяли под домашний арест – у обители драка
Наместника лавры взяли под домашний арест – у обители драка - РИА Новости Крым, 01.04.2023
Наместника лавры взяли под домашний арест – у обители драка
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел взят под домашний арест, среди обвинений в его адрес – поддержка СВО. Провокаторы у обители провоцируют стычки... РИА Новости Крым, 01.04.2023
2023-04-01T13:41
2023-04-01T13:41
украина
выселение монахов из киево-печерской лавры
киево-печерская лавра
киев
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел взят под домашний арест, среди обвинений в его адрес – поддержка СВО. Провокаторы у обители провоцируют стычки с монахами и верующими. В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (СИНФО) Московского патриархата назвали происходящее закономерным продолжением беззакония киевского режима.Арест и обвинения наместника лавры"Помещение митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям – закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью", – написал глава СИНФО Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.Ранее 1 апреля наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил, что в его личной квартире и обители проходят обыски, а ему вручили подозрение в поддержке России и разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Позже стало известно, что его вызвали на допрос.СБУ обвинила митрополита Павла по двум статьям: "Поддержка агрессии России" и "Разжигание межрелигиозной розни".Что происходит в обителиБожественную литургию в обители в субботу провел митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий. Под стенами лавры после службы собрались сотни прихожан – верующие празднуют сегодня день Похвалы Божией Матери.Также у входа в обитель – сторонники раскольнической ПЦУ, которые ведут себя агрессивно и провоцируют стычки с монахами и прихожанами. Информацией о происходящем в соцсетях делится Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.По словам иеромонаха Павла, духовенство и монахи, студенты и преподаватели Киевской духовной академии и семинарии не согласны с решением и с позицией украинской власти в отношении лавры и УПЦ и намерены остаться стоять за свою обитель.Украина совершает самоубийство – эксперт о ситуации с УПЦ &gt;&gt;"Эти стояния будут до того времени, пока власть не изменит свою позицию в отношении нашей церкви", – сказал иеромонах.Ранее советник главы офиса президенте Украины Михаил Подоляк заявил, что на резолюцию ООН о нарушении прав верующих на Украине не нужно обращать никакого внимания.Самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь украинские власти начали в 2022 году. Последний пример – Киево-Печерская лавра, где выгоняют на улицу монахов УПЦ, которым 10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания до 29 марта.С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаЗеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы"Между богом и властью: что будет с Киево-Печерской лаврой – политолог
https://crimea.ria.ru/20230401/namestniku-kievo-pecherskoy-lavry-predyavili-obvineniya-v-svyazi-s-rossiey-1127916249.html
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украина, выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, киев, религия, происшествия, новости, в мире, общество
Наместника лавры взяли под домашний арест – у обители драка

Наместника Киево-Печерской лавры взяли под домашний арест – ПЦУ провоцирует стычки

13:41 01.04.2023
 
© AP Photo Andrew KravchenkoЛюди молятся в монастырском комплексе Киево-Печерской лавры в Киеве, Украина, среда, 29 марта 2023 г
Люди молятся в монастырском комплексе Киево-Печерской лавры в Киеве, Украина, среда, 29 марта 2023 г - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© AP Photo Andrew Kravchenko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел взят под домашний арест, среди обвинений в его адрес – поддержка СВО. Провокаторы у обители провоцируют стычки с монахами и верующими. В Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ (СИНФО) Московского патриархата назвали происходящее закономерным продолжением беззакония киевского режима.

Арест и обвинения наместника лавры

"Помещение митрополита Павла под домашний арест по надуманным обвинениям – закономерное, увы, продолжение беззакония, творимого сегодня украинской властью", – написал глава СИНФО Московского патриархата Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Ранее 1 апреля наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел сообщил, что в его личной квартире и обители проходят обыски, а ему вручили подозрение в поддержке России и разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Позже стало известно, что его вызвали на допрос.
СБУ обвинила митрополита Павла по двум статьям: "Поддержка агрессии России" и "Разжигание межрелигиозной розни".
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Наместнику Киево-Печерской лавры предъявили обвинения в связи с Россией

Что происходит в обители

Божественную литургию в обители в субботу провел митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий. Под стенами лавры после службы собрались сотни прихожан – верующие празднуют сегодня день Похвалы Божией Матери.
Также у входа в обитель – сторонники раскольнической ПЦУ, которые ведут себя агрессивно и провоцируют стычки с монахами и прихожанами. Информацией о происходящем в соцсетях делится Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.
"В один момент началась драка, сторонник ПЦУ схватил монаха УПЦ, драку удалось разнять", – говорится в его сообщении в Telegram-канале.
По словам иеромонаха Павла, духовенство и монахи, студенты и преподаватели Киевской духовной академии и семинарии не согласны с решением и с позицией украинской власти в отношении лавры и УПЦ и намерены остаться стоять за свою обитель.
Украина совершает самоубийство – эксперт о ситуации с УПЦ >>
"Эти стояния будут до того времени, пока власть не изменит свою позицию в отношении нашей церкви", – сказал иеромонах.
"Печально, что сегодня такие подозрения вручают только духовенству и иерархам Украинской православной церкви. А людям, которые совершают провокации и беззакония, о которых говорит сейчас весь мир, такие как захват кафедрального собора в Ивано-Франковске – все мы видели этот произвол и беззаконие, который покрывался местной властью – им почему-то никакого подозрения о разжигании межрелигиозной розни нет", – добавил монах-священник.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
30 марта, 20:27
Киев счел недействительной передачу Киево-Печерской лавры УПЦ
Ранее советник главы офиса президенте Украины Михаил Подоляк заявил, что на резолюцию ООН о нарушении прав верующих на Украине не нужно обращать никакого внимания.
Самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь украинские власти начали в 2022 году. Последний пример – Киево-Печерская лавра, где выгоняют на улицу монахов УПЦ, которым 10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания до 29 марта.
С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
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УкраинаВыселение монахов из Киево-Печерской лаврыКиево-Печерская лавраКиевРелигияПроисшествияНовостиВ миреОбщество
 
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