https://crimea.ria.ru/20250426/kholera-iz-indii-v-rossii-v-voronezh-vernulsya-zarazhennyy-turist-1145990417.html

Холера из Индии: в Россию вернулся зараженный турист

Холера из Индии: в Россию вернулся зараженный турист - РИА Новости Крым, 26.04.2025

Холера из Индии: в Россию вернулся зараженный турист

Еще один россиянин вернулся домой из Индии с холерой – очередной случай заболевания выявлен у жителя Воронежской области, мужчина госпитализирован. Об этом... РИА Новости Крым, 26.04.2025

2025-04-26T10:00

2025-04-26T10:00

2025-04-26T10:04

россия

воронежская область

холера

в мире

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роспотребнадзор

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Еще один россиянин вернулся домой из Индии с холерой – очередной случай заболевания выявлен у жителя Воронежской области, мужчина госпитализирован. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.По информации ведомства, мужчина принимает антибиотики и на данный момент признаков заболевания у него нет.Отмечается, что быстро выявить заболевание еще у одного россиянина удалось благодаря оперативному обследованию тех людей, с которыми контактировал первый заболевший – житель Московской области."После выявления первого случая заболевания был установлен круг всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших этим же рейсом", – уточнили в Роспотребнадзоре.Все, с кем контактировал второй заболевший, также установлены. Их обследовали и провели процедуры для экстренной профилактики заболевания, сейчас ни у кого из них симптомов холеры нет, добавили в ведомстве.Здесь также подчеркнули, что противоэпидемические мероприятия продолжаются и заверили, что "рисков распространения заболевания нет".Ранее в Подмосковье у туриста, прилетевшего из Индии, выявили холеру. Специалисты Роспотребнадзора установили тогда, что заболевший контактировал с 321 человеком в 33 регионах страны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейкРоспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холерыНа Херсонщине развивается холерный вибрион – Киев замалчивает ситуацию

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воронежская область

индия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воронежская область, холера, в мире, индия, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, общество, новости