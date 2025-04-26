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Холера из Индии: в Россию вернулся зараженный турист - РИА Новости Крым, 26.04.2025
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Холера из Индии: в Россию вернулся зараженный турист
Холера из Индии: в Россию вернулся зараженный турист - РИА Новости Крым, 26.04.2025
Холера из Индии: в Россию вернулся зараженный турист
Еще один россиянин вернулся домой из Индии с холерой – очередной случай заболевания выявлен у жителя Воронежской области, мужчина госпитализирован. Об этом... РИА Новости Крым, 26.04.2025
2025-04-26T10:00
2025-04-26T10:04
россия
воронежская область
холера
в мире
индия
роспотребнадзор
здравоохранение в россии
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Еще один россиянин вернулся домой из Индии с холерой – очередной случай заболевания выявлен у жителя Воронежской области, мужчина госпитализирован. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.По информации ведомства, мужчина принимает антибиотики и на данный момент признаков заболевания у него нет.Отмечается, что быстро выявить заболевание еще у одного россиянина удалось благодаря оперативному обследованию тех людей, с которыми контактировал первый заболевший – житель Московской области."После выявления первого случая заболевания был установлен круг всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших этим же рейсом", – уточнили в Роспотребнадзоре.Все, с кем контактировал второй заболевший, также установлены. Их обследовали и провели процедуры для экстренной профилактики заболевания, сейчас ни у кого из них симптомов холеры нет, добавили в ведомстве.Здесь также подчеркнули, что противоэпидемические мероприятия продолжаются и заверили, что "рисков распространения заболевания нет".Ранее в Подмосковье у туриста, прилетевшего из Индии, выявили холеру. Специалисты Роспотребнадзора установили тогда, что заболевший контактировал с 321 человеком в 33 регионах страны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заражение воды в России холерой с Украины: Роспотребнадзор опроверг фейкРоспотребнадзор в Крыму проверил морскую воду на возбудителя холерыНа Херсонщине развивается холерный вибрион – Киев замалчивает ситуацию
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россия, воронежская область, холера, в мире, индия, роспотребнадзор, здравоохранение в россии, общество, новости
Холера из Индии: в Россию вернулся зараженный турист

В России выявили новый случай заболевания холерой

10:00 26.04.2025 (обновлено: 10:04 26.04.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПробирки в лаборатории
Пробирки в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Еще один россиянин вернулся домой из Индии с холерой – очередной случай заболевания выявлен у жителя Воронежской области, мужчина госпитализирован. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

"Случай заболевания холерой выявлен у жителя Воронежской области. Пациент прибыл рейсом из Индии в Москву 21 апреля. В настоящее время он госпитализирован в бокс инфекционного стационара", – сказано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, мужчина принимает антибиотики и на данный момент признаков заболевания у него нет.
Отмечается, что быстро выявить заболевание еще у одного россиянина удалось благодаря оперативному обследованию тех людей, с которыми контактировал первый заболевший – житель Московской области.
"После выявления первого случая заболевания был установлен круг всех контактных лиц в 33 регионах страны, в том числе пассажиров, прибывших этим же рейсом", – уточнили в Роспотребнадзоре.
Все, с кем контактировал второй заболевший, также установлены. Их обследовали и провели процедуры для экстренной профилактики заболевания, сейчас ни у кого из них симптомов холеры нет, добавили в ведомстве.
Здесь также подчеркнули, что противоэпидемические мероприятия продолжаются и заверили, что "рисков распространения заболевания нет".

"Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора… Все необходимые противоэпидемические мероприятия организованы и проводятся", - добавили в ведомстве.

Ранее в Подмосковье у туриста, прилетевшего из Индии, выявили холеру. Специалисты Роспотребнадзора установили тогда, что заболевший контактировал с 321 человеком в 33 регионах страны.
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РоссияВоронежская областьХолераВ миреИндияРоспотребнадзорЗдравоохранение в РоссииОбществоНовости
 
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