https://crimea.ria.ru/20230330/zelenskiy-nazval-ukrainu-territoriey-samoy-bolshoy-religioznoy-svobody-1127863590.html

Зеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы"

Зеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы" - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Зеленский назвал Украину территорией "самой большой религиозной свободы"

преследуют священников, разрушают и захватывают храмы канонической Украинской православной церкви, президент страны Владимир Зеленский назвал "территорией самой РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T11:33

2023-03-30T11:33

2023-03-30T11:33

выселение монахов из киево-печерской лавры

киево-печерская лавра

владимир зеленский (президент украины)

украина

религия

украинская православная церковь (упц)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Украину, где преследуют священников, разрушают и захватывают храмы канонической Украинской православной церкви, президент страны Владимир Зеленский назвал "территорией самой большой религиозной "свободы". Соответствующее видеообращение он выложил в своем Telegram-канале. Самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь украинские власти начали в 2022 году. Последний пример – Киево-Печерская лавра, где выгоняют на улицу монахов УПЦ, которым 10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" прислал предписание покинуть здания лавры до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине и подали судебный иск, который будет рассматриваться в одном из судов Киева 26 апреля. Вся хронология событий в Киево-Печерской Лавре здесь.Наместник Киево-Печерской лавры Павел предупредил Зеленского о божьей каре за выселение представителей канонической Украинской православной церкви из обители. В МИД России заявили, что Москва поставит вопрос о выселении Киевом монахов из Киево-Печерской лавры на сессии комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН. Сберечь Киево-Печерскую Лавру в своем обращении к генсеку ООН и Папе Римскому Франциску призвал также патриарх Московский и всея Руси Кирилл.29 марта Совет Федерации принял заявление, которым призвал парламенты иностранных государств и международные парламентские организации "занять принципиальную позицию и потребовать от официального Киева прекратить политику дискриминации верующих и надругательства над религиозными святынями".Заявление относительно ситуации вокруг УПЦ сделали и в Госсовете Крыма, назвав происходящее геноцидом православных на Украине.В свою очередь муфтий Крыма и Севастополя Эмирали Аблаев заявил, что ситуация с изгнанием монахов из Свято-Успенской Киево-Печерской лавры является государственным рейдерством со стороны правящего украинского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:"Бог не простит": наместник Киево-Печерской лавры обратился к ЗеленскомуПЦУ назначила своего наместника в Киево-Печерскую лавруВласти Крыма: над православными Украины нависла угроза геноцида

https://crimea.ria.ru/20230329/sudba-upts-na-ukraine-pomogut-li-zayavleniya-rossii-1127855066.html

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выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, владимир зеленский (президент украины), украина, религия, украинская православная церковь (упц), новости