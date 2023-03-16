https://crimea.ria.ru/20230316/patriarkh-kirill-prizval-pomeshat-zakrytiyu-kievo-pecherskoy-lavry-1127579831.html
Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры
Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 16.03.2023
Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры
Закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Об этом заявил патриарх Московский... РИА Новости Крым, 16.03.2023
2023-03-16T13:16
2023-03-16T13:16
2023-03-16T13:16
киево-печерская лавра
патриарх кирилл (владимир гундяев)
рпц (русская православная церковь)
религия
новости
украинская православная церковь (упц)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0b/1127487759_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8640ab34140ff367b08ab7cd930b513a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении, которое размещено на официальном сайте РПЦ.Чудовищное деяниеПо мнению патриарха, требование к УПЦ покинуть лавру сравнимо с гонениями на веру во времена безбожия. Он назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан."Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам и европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом", – констатировал глава РПЦ.Что происходит в лавре10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.Сами монахи канонической Украинской православной церкви завили, что не намерены покидать Киево-Печерскую Лавру, даже несмотря на угрозы расправы, которые к ним поступают со стороны представителей киевского режима. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви. Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви. В ведении национального заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаРазделяющий проект: как Украина борется с православиемПапа Римский готовит встречу с патриархом Кириллом
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0b/1127487759_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_32d978e7190e3c0b298dc5d56e821fe2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киево-печерская лавра, патриарх кирилл (владимир гундяев), рпц (русская православная церковь), религия, новости, украинская православная церковь (упц), украина
Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры
Патриарх Кирилл: закрытие лавры приведет к нарушению прав миллионов верующих
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым.
Закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении
, которое размещено на официальном сайте РПЦ.
Чудовищное деяние
"Прошу приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, которое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных конституцией Украины, а также такими документами, как устав ООН, Всеобщая декларация прав человека и многими другими актами международного значения", - заявил патриарх Кирилл.
По мнению патриарха, требование к УПЦ покинуть лавру сравнимо с гонениями на веру во времена безбожия. Он назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан.
"Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам и европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом", – констатировал глава РПЦ.
Что происходит в лавре
10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.
Сами монахи канонической Украинской православной церкви завили
, что не намерены покидать Киево-Печерскую Лавру, даже несмотря на угрозы расправы, которые к ним поступают со стороны представителей киевского режима.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился
к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает
недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви.
Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви. В ведении национального заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.
Читайте также на РИА Новости Крым: