https://crimea.ria.ru/20230316/patriarkh-kirill-prizval-pomeshat-zakrytiyu-kievo-pecherskoy-lavry-1127579831.html

Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры

Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры - РИА Новости Крым, 16.03.2023

Патриарх Кирилл призвал помешать закрытию Киево-Печерской лавры

Закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Об этом заявил патриарх Московский... РИА Новости Крым, 16.03.2023

2023-03-16T13:16

2023-03-16T13:16

2023-03-16T13:16

киево-печерская лавра

патриарх кирилл (владимир гундяев)

рпц (русская православная церковь)

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украинская православная церковь (упц)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости Крым. Закрытие украинскими властями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в видеообращении, которое размещено на официальном сайте РПЦ.Чудовищное деяниеПо мнению патриарха, требование к УПЦ покинуть лавру сравнимо с гонениями на веру во времена безбожия. Он назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан."Вызывает сожаление тот факт, что при декларировании государственным руководством Украины своей приверженности демократическим нормам и европейскому пути развития, соблюдению прав и свобод человека, эти права и свободы сегодня попираются самым вопиющим образом", – констатировал глава РПЦ.Что происходит в лавре10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. В УПЦ письмо администрации лавры о разрыве договора аренды с мужским монастырем назвали ультиматумом, не имеющим юридических оснований.Сами монахи канонической Украинской православной церкви завили, что не намерены покидать Киево-Печерскую Лавру, даже несмотря на угрозы расправы, которые к ним поступают со стороны представителей киевского режима. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к папе Римскому Франциску, генсеку ООН Антониу Гутерришу, директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи и другим представителям международных организаций и религиозным деятелям с призывом "приложить все возможные усилия и воспрепятствовать принудительному закрытию" Киево-Печерской лавры, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает недопустимым такое отношение к представителям Украинской православной церкви. Лавра остается одним из крупнейших православных монастырей мира и объединяет более 200 монахов и послушников. Кроме того, на ее территории проживают сотни студентов Киевской духовной академии и семинарии – будущие священнослужители, а также размещен центр управления Украинской православной церкви. В ведении национального заповедника "Киево-Печерская лавра" находится так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор. Нижняя лавра, где, согласно сайту монастыря, расположен действующий монастырь и пещеры, – в бессрочной аренде Украинской православной церкви. В Нижней лавре расположена также резиденция митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского), предстоятеля канонической УПЦ.Читайте также на РИА Новости Крым:"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепуталаРазделяющий проект: как Украина борется с православиемПапа Римский готовит встречу с патриархом Кириллом

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киево-печерская лавра, патриарх кирилл (владимир гундяев), рпц (русская православная церковь), религия, новости, украинская православная церковь (упц), украина